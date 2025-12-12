IND vs UAE U19 : ६,६,६,६,६,६,६,६,६ ! वैभव सूर्यवंशीचे वादळी शतक, आशिया चषकात रचला इतिहास; खुणावतंय द्विशतक...

India vs UAE Under U19s Asia Cup Live marathi: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत वादळी खेळी केली. १९ वर्षांखालील आशिया कपमध्ये भारत आणि यूएई यांच्यातल्या सामन्यात वैभवने आक्रमक फलंदाजी केली. संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रे लवकर बाद झाल्यानंतरही, वैभव सूर्यवंशीने एका टोकाला धरून जबरदस्त खेळी केली. त्याने ५६ चेंडूंत ९ षटकार व ५ चौकारांसह शतक पूर्ण केले. .यूएईने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीला बोलावले.आयुष म्हात्रे व वैभव यांनी चौकारांनी आपापल्या डावाची सुरुवात केली, परंतु कर्णधाराला तिसऱ्याच षटकात माघारी जावे लागले. वैभवने कोणतेच दडपण न घेता पुढच्या षटकात दोन खणखणीत षटकार लगावले. वैभवच्या सोबतीला आरोन जॉर्ज उभा राहिला आणि शतकी भागीदारी केली. वैभवने ३० चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५० धावा फलकावर चढवल्या..त्यानंतर वैभव थांबला नाही आणि फटकेबाजी सुरूच ठेवली. पण, मधल्या षटकात मंदावलेल्या धावगतीने भारतावर काहीसे दडपण जाणवले होते. पण, वैभवने पुन्हा आक्रमक फटकेबाजी केली. त्याने ५६ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. पाठोपाठ आरोननेही अर्धशतक पूर्ण केले. युवा वन डे क्रिकेटमधील हे तिसरे जलद सतक ठरले. त्याने यावर्षाच्या सुरुवातीला इंग्लंडविरुद्ध ५२ चेंडूंत शतक झळकावून वेगवान सेन्च्युरीचा विक्रम नावाव केला होता. .IND vs SA 2nd T20I: भारतीय गोलंदाजांचे वस्त्रहरण करणाऱ्या Quinton De Kock ने रचला इतिहास; नोंदवला जगात भारी विक्रम.... हे वृत्त लिहिले तेव्हा वेभव ७३ चेंडूंत ६ चौकार व १२ षटकारांसह १३५ धावांवर खेळत होता, तर आरोन जॉर्ज ६८ धावांवर खेळत होता. भारताच्या २५.४ षटकांत १ बाद २१२ धावा झाल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.