IND vs UAE U19 : ६,६,६,६,६,६,६,६,६ ! वैभव सूर्यवंशीचे वादळी शतक, आशिया चषकात रचला इतिहास; खुणावतंय द्विशतक...

India vs UAE Under 19s Live marathi: आशिया कप सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा तुफान उसळवले. या युवा खेळाडूने केवळ ५६ चेंडूत शतक (100)* ठोकत UAE च्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली. त्याच्या खेळीत ५ चौकार आणि तब्बल ९ षटकार समाविष्ट होते.
India vs UAE Under U19s Asia Cup Live marathi: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत वादळी खेळी केली. १९ वर्षांखालील आशिया कपमध्ये भारत आणि यूएई यांच्यातल्या सामन्यात वैभवने आक्रमक फलंदाजी केली. संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रे लवकर बाद झाल्यानंतरही, वैभव सूर्यवंशीने एका टोकाला धरून जबरदस्त खेळी केली. त्याने ५६ चेंडूंत ९ षटकार व ५ चौकारांसह शतक पूर्ण केले.

