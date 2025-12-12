IND vs UAE U19 : ६,६,६,६,४,४,४,४! वैभव सूर्यवंशी गरजला... युएईच्या गोलंदाजांना धु धु धूतला, झळकावली फिफ्टी

India vs UAE Under U19s Asia Cup Live marathi: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत पहिल्याच सामन्यात वादळी अर्धशतक झळकावले. त्याला आरोन जॉर्जची साथ मिळाली आणि दोघांनी यूएईच्या गोलंदाजांना चांगलाच चोप दिला. कर्णधार आयुष म्हात्रे चार धावा करून माघारी परतला. .१९ वर्षांखालील आशियाई करंडक स्पर्धेला आजपासून दुबईमध्ये सुरुवात झाली. यजमान यूएईने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीला बोलावले.आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या स्पर्धेत खेळतोय. आयुष व वैभव सूर्यवंशी यांनी चौकारांनी आपापल्या डावाची सुरुवात केली, परंतु कर्णधाराला तिसऱ्याच षटकात माघारी जावे लागले. युग शर्माच्या गोलंदाजीवर आयुष ( ४) सालेम आमीच्या हाती झेलबाद झाला.. पण, वैभवने कोणतेच दडपण न घेता पुढच्या षटकात दोन खणखणीत षटकार लगावले. मलेशिया-पाकिस्तान ही लढतही सुरु आहे. .WTC27 Point Table: भारताला मोठा धक्का! फायनलचा मार्ग अवघड, न्यूझीलंडने विंडीजला नमवून चक्र फिरवले; पाकिस्तानी गरगरले....वैभवच्या सोबतीला आरोन जॉर्ज उभा राहिला आणि त्यानेही सुरेख चौकार खेचून खाते उघडले. भारताला पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ४२ धावा करता आल्या. भारताचा खेळ मधल्या काही षटकांत मंदावलेला दिसला, परंतु वैभवने नंतर गिअर बदलला आणि आरोनसह अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. वैभवने षटकाराने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने ३० चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५० धावा फलकावर चढवल्या.. .वैभव सूर्यवंशीची कारकीर्दवैभवने ८ प्रथम श्रेणी सामन्यांत २०७ आणि ६ लिस्ट ए सामन्यात १३२ धावा केल्या आहेत. ट्वेंटी-२० त्याने १८ सामन्यांत ४१.२३ च्या सरासरीने ७०१ धावा केल्या आहेत. त्यात ३ शतकांचा समावेश आहे आणि १४ वर्षांचा असताना ट्वेंटी-२०त तीन शतकं नावावर करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला आहे..IND vs SA 2nd T20I: भारतीय गोलंदाजांचे वस्त्रहरण करणाऱ्या Quinton De Kock ने रचला इतिहास; नोंदवला जगात भारी विक्रम....स्पर्धेची गटवारीअ - भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरातीब - अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंकाभारतीय संघाच्या लढती१२ डिसेंबर - संयुक्त अरब अमिराती१४ डिसेंबर - पाकिस्तान१६ डिसेंबर - मलेशिया .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.