KKR vs RR: वैभव सूर्यवंशीला फिरकीच्या जाळ्यात ओढलं अन् वरुण चक्रवर्तीने T20 मध्ये नवं शिखर गाठलं

KKR vs RR Marathi News: कोलकाता नाईट रायडर्सचा राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील सामना रविवारी सुरू आहे. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीकडेही (Vaibhav Sooryavanshi) सर्वांचे लक्ष होते. तो गेल्या सामन्यात शून्यावर बाद झाला होता. त्यामुळे या सामन्यात तो कसा खेळतो याकडे सर्वाचे लक्ष होते. .IPL 2026: विराट कोहली, फिल सॉल्ट मैदानात का खूश नव्हते? KL राहुलचा दिल्लीच्या RCB वरील विजयानंतर मोठा खुलासा.राजस्थानकडून यशस्वी जैस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी हे दोघे सलामीला फलंदाजीसाठी उतरले. दोघांनीही सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ केला. त्यांनी पॉवरप्लेमध्येच ६० धावांचा आकडा राजस्थानला पार करून दिला होता. एकिकडे जैस्वालने डाव सांभाळलेला असताना वैभव स्फोटक खेळ करत होता. या सामन्यातही तो अर्धशतक करेल, असंच चित्र दिसत होतं. मात्र त्याचवेळी ९ व्या षटकात वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) गोलंदाजीला आला. त्याने वैभव सूर्यवंशीला फिरकीच्या जाळ्यात अडकवलं..वैभवने चक्रवर्तीने टाकलेल्या ९ व्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या मधोमध आला नाही आणि हवेत डीप मिडविकेटच्या दिशेने उडाला. त्यावेळी रमणदीप सिंगने योग्य अंदाज घेत झेल घेतला. त्यामुळे कोलकाताला मोठा ब्रेकथ्रू मिळाला आणि राजस्थानची ८१ धावांची सलामी भागीदारीही तुटली. वैभव २८ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ४६ धावांवर बाद झाला..ही विकेट वरुण चक्रवर्तीसाठी विक्रमी ठरली. त्याच्यासाठी ही टी२० कारकिर्दीतील २०० वी विकेट ठरली. त्याने १५५ वा टी२० सामना खेळताना १५२ व्या डावात २०० विकेट्स पूर्ण केल्या. तो २०० टी२० विकेट्स घेणारा २० वा भारतीय गोलंदाज ठरला, तर १० वा भारतीय फिरकीपटू ठरला आहे..IPL 2026: चेन्नईचा हैदराबादकडून पराभव, तरी Points Table मध्ये झाला फायदा; कसं झालं शक्य, घ्या जाणून.दरम्यान, वैभव बाद झाल्यानंतर यशस्वी जैस्वाल आणि ध्रुव जुरेल यांच्या विकेट्सही झटपट गमावल्या. ११ व्या षटकात जुरेलला वरुण चक्रवर्तीनेच माघारी धाडले. जुरेलला टीम सायफर्टने ५ धावांवर यष्टीचीत केले. त्यानंतर पुढच्याच षटकात यशस्वी जैस्वालला सुनील नरेनने ३९ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे राजस्थानचा बिनबाद ८० धावांवरून ३ बाद ९९ धावा अशा स्थितीत १२ व्या षटकांपर्यंत होता.