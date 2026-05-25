Video: मला टी२० मध्ये २०० धावा करायच्यात...' वैभव सूर्यवंशीने पीटरसनसमोरच थेट सांगितलं; गेलच्या विक्रम मोडायचीही भाषा

Vaibhav Sooryavanshi Video: वैभव सूर्यवंशी त्याच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. आयपीएल स्पर्धेतही तो सर्वात जलद शतक करणारा भारतीय खेळाडू आहे, याशिवाय ४० चेंडूंच्या आत दोन शतके करणारा एकमेव खेळाडू आहे. अशातच नुकतेच त्याने इंग्लंडचा दिग्गज क्रिकेटपटू केविन पीटरसनच्या 'द स्विच' मध्ये हजेरी लावली होती. या शोमध्ये त्याने फक्त २५ चेंडूत शतकही केले. .IPL 2026: मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थानने 'ती' चाल खेळली अन् पंजाब-कोलकाताचा गेम केला; कर्णधार रियान परागचा खुलासा.केविन पीटरसनच्या युट्युब चॅनेलवर 'द स्वीच' हा शो होतो. यामध्ये आत्तापर्यंत अनेक खेळाडू आहेत. आता १५ वर्षीय वैभव देखील आला होता. त्याच्या एपिसोड नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. यामध्ये पीटरसनने वैभवला ५० चेंडूत १०० धावा करण्याचं आव्हान दिलं होतं. पण वैभवने फक्त २५ चेंडूतच १०० धावा केल्या. त्यामुळे पीटरसनच्या शोमध्ये आणखी एक विक्रम झाला..मात्र असे असले तरी वैभवला पीटरसनच्या शोमधील सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रम मोडता आला नाही, हा विक्रम श्रेयस अय्यरच्या नावावर आहे. श्रेयस अय्यरने २२ चेंडूतच शतक केले होते. त्यामुळे हा विक्रम मोडण्याच्या प्रयत्नात वैभवला फक्त ३ चेंडू जास्त लागले. या एपिसोडदरम्यान पीटरसनने त्याला श्रेयसच्या विक्रमाबद्दलही सांगितले होते, त्यावर वैभवने तो श्रेयसचा विक्रम मोडेल असं म्हटला होता. पण त्याला तसं करता आलं नाही. पण या शोमधील सर्वात वेगवान शतकांमध्ये वैभव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्यापाठोपाठ निकोलस पूरन (२८ चेंडू) आणि एबी डिव्हिलियर्स (३० चेंडू) आहे..दरम्यान, या एपिसोडची छोटी क्लिप पीटरसनने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्या क्लिपमध्ये दिसते की पीटरसन त्याला म्हणतो की तू अर्धशतकाचे सेलीब्रेशन करत नाही का? त्यावर वैभव म्हणाला, 'नाही, मला टी२०मध्ये २०० धावा करायच्या आहेत.' त्यानंतर पीटरसनने त्याला विचारले की आधी फलंदाजी करायला आवडते की नंतर. त्यावर वैभव म्हणाला, दोन्हीही आवडते. त्यानंतरही तो पुन्हा सांगतो की त्याला टी२०मध्ये २०० धावा करायच्या आहेत..IPL 2026, MI vs RR: रोहित शर्मानंतर फक्त 'सूर्या'! मुंबई इंडियन्ससाठी 'असा' विक्रम फक्त दोघांच्याच नावावर.त्यानंतर पीटरसनने वैभवला विचारले की ख्रिस गेलच्या नावावर टी२०मध्ये सर्वाधिक १७५ धावा करण्याचा विक्रम आहे. त्यावर वैभव म्हणाला, 'मला ख्रिस गेलचा विक्रम मोडायचा आहे आणि मला २०० धावा करायच्या आहेत. जर मी कोणत्यापण सामन्यात पूर्ण २० षटके खेळलो, तर मी नक्कीच तो विक्रम मोडेल.'.वैभव सध्या राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएल २०२६ स्पर्धेत खेळत आहे. त्याने ५८३ धावा १४ सामन्यांत केल्या आहेत. आता राजस्थान प्लेऑफमध्येही पोहचली असून वैभवच्या कामगिरीकडेही लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.