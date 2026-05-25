Video: मला टी२० मध्ये २०० धावा करायच्यात...' वैभव सूर्यवंशीने पीटरसनसमोरच थेट सांगितलं; गेलच्या विक्रम मोडायचीही भाषा

Vaibhav Sooryavanshi 25 Ball 100: वैभव सूर्यवंशीने केविन पीटरसनला स्पष्ट सांगितले की त्याला टी२० मध्ये २०० धावा करायच्या आहेत. यावेळी त्यांच्यात ख्रिस गेलच्या विक्रमाबाबतही चर्चा झाली.
Vaibhav Sooryavanshi Video: वैभव सूर्यवंशी त्याच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. आयपीएल स्पर्धेतही तो सर्वात जलद शतक करणारा भारतीय खेळाडू आहे, याशिवाय ४० चेंडूंच्या आत दोन शतके करणारा एकमेव खेळाडू आहे. अशातच नुकतेच त्याने इंग्लंडचा दिग्गज क्रिकेटपटू केविन पीटरसनच्या 'द स्विच' मध्ये हजेरी लावली होती. या शोमध्ये त्याने फक्त २५ चेंडूत शतकही केले.

