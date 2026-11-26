India A vs Sri Lanka A, Asia Cup Rising Stars 2026: आशिया कप रायझिंग स्टार २०२६ स्पर्धेत भारतीय अ संघाचा उपांत्य फेरीतील सामना श्रीलंका अ संघाविरुद्ध दोहामध्ये गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर) खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय अ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडे सर्वांचेच लक्ष होते. कारण त्याने गेल्या सामन्यात युएईविरुद्ध तुफानी फटकेबाजी केली होती. त्याने फक्त ५२ चेंडूत २८ षटकारांसह द्विशतक ठोकलं होतं. .IND A vs SL A Live: वैभव सूर्यवंशीचं वादळ आज पुन्हा घोंगावणार; जाणून घ्या सामना कधी, कुठे Live पाहता येणार.वैभवकडून उपांत्य सामन्यातही मोठी खेळी करण्याच्या अपेक्षा होत्या. त्याने श्रीलंका अ संघाविरुद्ध सुरुवातही तशी केली होती. त्याच्यासह अभिषेक शर्मा सलामीला फलंदाजीला उतरला. यावेळी अभिषेक आणि वैभव यांनी सुरुवातीपासूनच मोठे फटके मारताना किमान १० ची धावगती राहिल, याची काळजी घेतली. .वैभव या सामन्यातही मोठी खेळी करेल, असंच वाटत होतं. पण ८ व्या षटकात जनिथ लिंयानागेने आखुड टप्प्याचा चेंडू टाकला. त्यावर सूर्यवंशीचे नियंत्रण योग्य राहिले नाही आणि चेंडू हवेत उडालाय यावेळी लसिथ क्रुसपुलने मिड-ऑनला झेल घेतला. त्यामुळे वैभवला २७ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४० धावांवर माघारी परतावे लागले. त्यावेळी भारताच्या ८ षटकात १ बाद ८० धावा केल्या होत्या..पण वैभव बाद झाल्यानंतरही भारताकडून अभिषेक शर्मा आक्रमक खेळत होता. त्याने १४ व्या षटकात ३७ चेंडूत अर्धशतकही केले. त्याला कर्णधार तिलक वर्मा साथ देत होता. त्यामुळे भारताच्या १५ षटकात १ बाद १२४ धावा झाल्या..IND A vs UAE: २८ षटकार अन् ७ चौकार... वैभव सूर्यवंशीची वादळी डबल सेंच्युरी! भारताने फक्त १५ ओव्हरमध्ये जिंकली ODI मॅच.तनुष कोटियनला संधीया सामन्यासाठी भारतीय अ संघाने तनुष कोटियनला पदार्पणाची संधी दिली आहे. त्याला प्रभसिमरन सिंगच्या जागेवर संधी मिळाली आहे. याशिवाय प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फारसा बदल झालेला नाही.भारताचा प्लेइंग इलेव्हन संघ - वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कर्णधार), कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अर्शद खान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.