Video: "इतका स्मार्ट दाखवलाय?" वैभव सूर्यवंशी 1980sचा Retro लूक पाहून शॉक; बुमराह, ईशान, श्रेयसनेही दिल्या भन्नाट रिअॅक्शन

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Team India Cricketer React to Viral 1980s Retro Look: सोशल मीडियावर १९८० च्या AI रेट्रो लूकचा ट्रेंड धुमाकूळ घालत आहे. आता भारतीय टी२० संघातील खेळाडूंनीही त्यांच्या रेट्रो लूकवर मजेशीर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या फोटो बीसीसीआयने शेअर केला आहे.
India vs Afghanistan T20I

Team India Cricketer React to Viral 1980s Retro Look

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

सोशल मीडियावर सध्या एका व्हायरल ट्रेंडची जोरदार चर्चा आहे, तो ट्रेंड म्हणजे १९८० च्या दशकातील रेट्रो लूक. या ट्रेंडने सध्या इंटरनेटवर धुमाकूळ घातलाय. AI च्या मदतीने लोकं त्यांच्या फोटोला थेट १९८० चा रेट्रो लूक (1980s Retro Look Trend) देत आहेत.

त्यामुळे अनेकांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर ब्लेझर्स, विंटेज जीन्स आणि बेल बॉटम्स, जाडजूड एव्हिएटर्स आणि भरगच्च केशरचना अशा शैलीतील रेट्रो फोटो दिसत आहेत. यात सेलिब्रेटीही मागे राहिलेले नाहीत. आता असेच रेट्रो लूक भारताच्या टी२० संघातील खेळाडूंचेही समोर आले आहेत आणि त्यावर त्यांनी प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत.

India vs Afghanistan T20I
1980s Photo Prompt Chatgpt : वैभव सूर्यवंशी ते रोहित शर्मा! क्रिकेटपटूंचा Retro अवतार पाहिलात का? ८०च्या दशकातील फोटो...
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