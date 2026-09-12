Video: "इतका स्मार्ट दाखवलाय?" वैभव सूर्यवंशी 1980sचा Retro लूक पाहून शॉक; बुमराह, ईशान, श्रेयसनेही दिल्या भन्नाट रिअॅक्शन

सोशल मीडियावर सध्या एका व्हायरल ट्रेंडची जोरदार चर्चा आहे, तो ट्रेंड म्हणजे १९८० च्या दशकातील रेट्रो लूक. या ट्रेंडने सध्या इंटरनेटवर धुमाकूळ घातलाय. AI च्या मदतीने लोकं त्यांच्या फोटोला थेट १९८० चा रेट्रो लूक (1980s Retro Look Trend) देत आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर ब्लेझर्स, विंटेज जीन्स आणि बेल बॉटम्स, जाडजूड एव्हिएटर्स आणि भरगच्च केशरचना अशा शैलीतील रेट्रो फोटो दिसत आहेत. यात सेलिब्रेटीही मागे राहिलेले नाहीत. आता असेच रेट्रो लूक भारताच्या टी२० संघातील खेळाडूंचेही समोर आले आहेत आणि त्यावर त्यांनी प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. .1980s Photo Prompt Chatgpt : वैभव सूर्यवंशी ते रोहित शर्मा! क्रिकेटपटूंचा Retro अवतार पाहिलात का? ८०च्या दशकातील फोटो... .खरंतर १३ सप्टेंबरपासून भारत आणि अफगाणिस्तान (India vs Afghanistan) यांच्यात दिल्लीमध्ये तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. मालिकेआधी भारतीय संघाचे फोटोशूट नुकतेच हॉटेलमध्ये पार पडले. यावेळी बीसीसीआयकडून (BCCI) संघातील खेळाडूंचे असेच AI च्या मदतीने तयार केलेले ८० च्या दशकातील लूकचे फोटो एका टेबलवर ठेवण्यात आले होते. ते पाहून खेळाडूंनी भन्नाट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, ज्याचा व्हिडिओही बीसीसीआयने शेअर केला आहे..दरम्यान, हे फोटो पाहून सर्वात जास्त उत्साही अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल (Axar Patel) दिसत होता. त्याला सर्वांचे फोटो पाहून हसू आवरत नव्हते, तो वेगवेगळ्या खेळाडूंचे फोटो उचलून त्यावर प्रतिक्रिया देत हसत होता. जसप्रीत बुमारहच्या (Jasprit Bumrah) चेहऱ्यावरही मोठं हसू होतं. तोही कोणत्या क्रिकेटपटूचा टेज लूक सर्वात चांगला आहे, या चर्चेत सामील होता. त्याचवेळी संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर आणि शिवम दुबे यांनी त्यांचे फोटो पाहून, ते किती वेगळे दिसत आहेत, असा लूक देताना दिसत आहेत..India T20I Squad : हर्षित राणाला नवी दुखापत, अफगाणिस्तान मालिका अन् Asian Games ला मुकणार! विदर्भाच्या खेळाडूला टीम इंडियात संधी.यष्टीरक्षक फलंदाज ईशान किशन (Ishan Kishan) मात्र स्वत:चा लूक पाहून अत्यंत उत्साही दिसला. त्याने उत्साहात कॅमेराला त्याचा फोटोही दाखवला. श्रेयस अय्यर आणि तिलक वर्मा या कर्णधार - उपकर्णधारांनीही या फोटोंवर प्रतिक्रिया दिल्या. त्यांच्यात बुमराह अगदी हिरोसारखा दिसतोय, अशीही चर्चा झाली.वैभव सूर्यवंशीचा रेट्रो लूकपासून वरुण चक्रवर्तीही चकीत होता. त्यानंतर वैभवला (Vaibhav Sooryavanshi) त्याचा फोटो ओळखायला लावला. त्याने बरोबर ओळखल्यावर त्याने हसत असंही म्हटलं की 'जरा जास्तच स्मार्ट दाखवलंय मला'. यश ठाकूर म्हणाला, वैभव सोडून सर्वजण ओळखू येत आहेत..दरम्यान हा बीसीसीआयने शेअर केलेला व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत असून यावर बऱ्याच प्रतिक्रियाही येत आहेत.भारत विरुद्ध अफगाणिस्तानभारत आणि अफगाणिस्तान संघात होणारा पहिला टी२० सामना १३ सप्टेंबरला होईल. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे. त्यानंतर १५ आणि १७ सप्टेंबर रोजी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा टी२० सामना होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.