IPL 2026 : "एक-दोन हंगाम गाजवला म्हणजे झालं नाही, तर..."; Vaibhav Sooryavanshi ला मिळाला भारताच्या महान खेळाडूकडून सल्ला

Cheteshwar Pujara Urges Vaibhav Sooryavanshi to Strengthen Technique: आयपीएल २०२६ च्या रणधुमाळीत वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे यांसारख्या युवा खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मात्र, क्रिकेटमध्ये दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी केवळ फटकेबाजी पुरेशी नसून, पाया (Base) मजबूत असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत भारताचा फलंदाज चेतेश्वर पुजारा याने व्यक्त केले आहे..JioHotstar CTV Hindi feed expert चेतेश्वर पुजारासोबत गप्पा मारताना त्याने हे मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, जर तुम्हाला क्रिकेटमध्ये दीर्घकाळ खेळायचे असेल, तर तांत्रिक बाबींवर सतत काम करावे लागेल. पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्येही एक विशिष्ट तंत्र असते जे शिकणे गरजेचे आहे. सध्याच्या काळात विरोधी संघ प्रत्येक फलंदाजाच्या खेळाचे 'व्हिडिओ विश्लेषण' करून त्यांच्यातील उणिवा शोधून काढतात. अशा वेळी ज्या खेळाडूचा पाया मजबूत असतो, तोच टिकून राहतो..वैभव सूर्यवंशी २१ व्या वर्षी निवृत्त होईल! सहा वर्षानंतर त्याची क्रिकेट कारकीर्द संपुष्टात येईल? कोणी केलीय ही भविष्यवाणी? .वैभव सूर्यवंशी सारख्या खेळाडूंनी सलग दोन हंगाम चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु एका हंगामातील यश म्हणजे सर्व काही नाही. "एखादा खेळाडू जेव्हा सलग ४-५ वर्षे चांगली कामगिरी करतो, तेव्हाच तो एका चांगल्या खेळाडूचा 'महान खेळाडू' बनतो," असेही यावेळी पुजारा म्हणाला..तो पुढे हेही म्हणाला की, फ्रँचायझी क्रिकेट खेळणे महत्त्वाचे असले तरी, प्रत्येक युवा खेळाडूचे अंतिम ध्येय भारतीय संघासाठी खेळणे आणि देशाला ट्रॉफी जिंकून देणे हेच असायला हवे. आगामी वन डे वर्ल्ड कप आणि दर दोन वर्षांनी होणारा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप लक्षात घेता, सातत्यपूर्ण कामगिरी करून भारतीय संघात स्थान मिळवणे हेच खेळाडूंचे मुख्य उद्दिष्ट असावे..Shocking: युझवेंद्र चहलचा 'व्हॅपिंग' करतानाचा Video Viral; रियान पराग, तर ड्रेसिंग रूममध्ये 'फुकत' होता, हा तर थेट विमानात... .खेळाडू निवृत्त झाल्यावर किंवा विश्रांतीवर असताना समालोचनाकडे वळतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी क्रिकेटवर बोलणे सोपे असते. परंतु, समालोचनात केवळ बोलणे पुरेसे नसून 'विश्लेषण' (Analysis) करणे महत्त्वाचे ठरते. प्रत्येक खेळाडूची प्रगती, त्याचे मागील स्कोअर, तंत्र आणि खेळण्याची पद्धत समजून घेण्यासाठी सखोल संशोधन करावे लागते, असेही पुजारा म्हणाला. जो सध्या जिओ हॉटस्टारवर समालोचन करत आहे.