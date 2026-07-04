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Vaibhav Sooryavanshi ने सचिनचा विक्रम मोडला, पण विश्वविक्रम राहिला दूर; पाहा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात युवा ५ खेळाडू

Youngest Men to debut International Cricket: वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यातून भारतासाठी पदार्पण झाले आहे. तो भारतासाठी पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू आहे. पण त्याच्या नावावर सर्वात युवा पदार्पणवीराचा विश्वविक्रम नाही, जाणून घ्या तो कितव्या क्रमांकावर?
Vaibav Sooryavanshi Debut | England vs India 2nd T20I

Vaibav Sooryavanshi Debut | England vs India 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
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England vs India 2nd T20I: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात शनिवारी (४ जुलै) मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानात ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील दुसरा सामना खेळला जात आहे. हा सामना १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीसाठी (Vaibhav Sooryavanshi) खास आहे. त्याला या सामन्यात पदार्पणाची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये इतिहास घडला आहे.

Vaibav Sooryavanshi Debut | England vs India 2nd T20I
IND vs ENG, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं अखेर पदार्पण झालं, पण कोणाला मिळाला संघातून डच्चू? पाहा भारत-इंग्लंडची Playing XI
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