Vaibhav Sooryavanshi ने सचिनचा विक्रम मोडला, पण विश्वविक्रम राहिला दूर; पाहा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात युवा ५ खेळाडू

England vs India 2nd T20I: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात शनिवारी (४ जुलै) मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानात ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील दुसरा सामना खेळला जात आहे. हा सामना १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीसाठी (Vaibhav Sooryavanshi) खास आहे. त्याला या सामन्यात पदार्पणाची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये इतिहास घडला आहे. .IND vs ENG, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं अखेर पदार्पण झालं, पण कोणाला मिळाला संघातून डच्चू? पाहा भारत-इंग्लंडची Playing XI.या सामन्यात भारताचा (Team India) कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने नाणेफेक जिंकल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीला संजू सॅमसनच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये (Playing XI) संधी मिळाली असल्याचे जाहीर केले आणि त्याचवेळी वैभवच्या पदार्पणावर शिक्कामोर्तब झाले. वैभवला तिलक वर्माच्या हातून भारताकडून टी२० पदार्पण करणारा १२२ व्या खेळाडूची कॅप देण्यात आली..वैभव सूर्यवंशीने सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडलाशनिवारी जेव्हा वैभवचे पदार्पण झाले, तेव्हा त्याचे वय १५ वर्षे ९९ दिवस होते. त्यामुळे तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू (India's youngest international cricketer) ठरला. त्याने सचिन तेंडुलकरचा ३७ वर्षांपूर्वीच विक्रम मोडला. सचिनने १९८९ मध्ये १६ वर्षे २०५ दिवस वय असताना पाकिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. सचिनने १५ वर्षे २३८ दिवस वय असताना वनडेतूनही पदार्पण केले होते.दरम्यान, वैभव आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्येही भारतासाठी सर्वात कमी वयात पदार्पण करणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने वॉशिंग्टन सुंदरचा विक्रम मोडला. सुंदरने १८ वर्षे ८० दिवस वय असताना २०१७ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारतासाठी टी२० पदार्पण केले होते..सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण वैभव सूर्यवंशी जरी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू असला तरी जगात सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. या यादीत पाकिस्तानचा हसन रझा अव्वल क्रमांकावर आहे. त्याने १९९६ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध १४ वर्षे २२७ दिवस वय असताना पाकिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. त्यामुळे त्याच्या नावावर सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण करण्याचा विश्वविक्रम आहे.त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर वैभव असून तिसऱ्या क्रमांकवर बांगलादेशचा मोहम्मद शरीफ आहे. त्याने २००१ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध हरारेमध्ये १५ वर्षे ११६ दिवस वय असताना पदार्पण केले होते. या यादीत सचिन तेंडुलकर ६ व्या क्रमांकावर आहे..IND vs ENG 2nd T20I Pitch Report: दुसऱ्या टी-20मध्ये फलंदाजांचा बोलबाला की गोलंदाजांची कमाल? जाणून घ्या Pitch Report.सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारे क्रिकेटपटू(Youngest to debut in International cricket)१४ वर्षे २२७ दिवस - हसन रझा (पाकिस्तान वि. झिम्बाब्वे, फैसलाबाद, १९९६)१५ वर्षे ९९ दिवस - वैभव सूर्यवंशी (भारत वि. इंग्लंड, मँचेस्टर, २०२६)१५ वर्षे ११६ दिवस - मोहम्मद शरीफ (बांगलादेश वि. झिम्बाब्वे, हरारे, २००१)१५ वर्षे १२४ दिवस - मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान वि. वेस्ट इंडिज, लाहोर, १९५९)१६ वर्षे १२७ दिवस - आकिब जावेद (पाकिस्तान वि. वेस्ट इंडिज, ऍडलेड, १९८८)१६ वर्षे २०५ दिवस - सचिन तेंडुलकर (भारत वि. पाकिस्तान, कराची, १९८९)१६ वर्षे २१५ दिवस - शाहिद आफ्रिदी (पाकिस्तान वि. केनिया, १९९६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.