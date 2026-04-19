Vaibhav Sooryavanshi: वैभवची IPLमधील वर्षपूर्ती! १५ वर्षीय फलंदाजाचे जगाला नोंद घ्यायला लावणारे १० दमदार कारनामे

Vaibhav Sooryavanshi Rajasthan Royals debut season stats: वैभव सूर्यवंशी, हे केवळ नाव राहीलं नाही, तर तो एक सुपरस्टार झाला आहे. १३ वर्षांचा असताना इंडियन प्रीमिअर लीग फ्रँचायझी राजस्थान रॉयल्सने त्याला १.१० कोटींत करारबद्ध केले, तेव्हाच त्याच्या नावाची चर्चा सुरू झाली होती. पण, त्याच्यासाठी का एवढी रक्कम मोजली गेली, हे त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये दाखवून दिले. १९ एप्रिल २०२५ मध्ये त्याने आयपीएलमध्ये पदार्पण केले आणि आज त्याची आयपीएलमधील वर्षपूर्ती झालीय. त्याने या वर्षभरात क्रिकेटविश्वाला चकित करणारे विक्रम नोंदवले आणि त्यापैकी त्याच्या १० विक्रम आज आपण पाहूयात...आयपीएल २०२५ च्या मेगा लिलावाच्या दुसऱ्या दिवशी राजस्थान रॉयल्सने वैभव सूर्यवंशीला १.१० कोटी रुपयांना करारबद्ध केले. बिहारचा हा क्रिकेटपटू वयाच्या १३ व्या वर्षी आपला पहिला आयपीएल करार मिळवणारा खेळाडू ठरला आणि आयपीएल करार मिळवणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. त्याने १४ वर्षे आणि २३ दिवसांचा असताना RR कडून जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. तो आयपीएलमध्ये खेळणारा सर्वात तरुण क्रिकेटपटू बनला..आयपीएल पदार्पणात तो संघात बदली खेळाडू म्हणून आला आणि १८१ धावांचा पाठलाग करताना यशस्वी जैस्वालसोबत डावाची सुरुवात केली. आपल्या आयपीएल कारकिर्दीतील पहिल्याच चेंडूवर वैभवने शार्दूल ठाकूरला षटकार ठोकला. वैभवने २८ एप्रिल २०२५ रोजी आपले पहिले आयपीएल शतक झळकावले आणि गुजरात टायटन्सविरुद्ध त्याने ३५ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. तो आयपीएल आणि ट्वेंटी-२० मध्ये शतक झळकावणारा सर्वात तरुण फलंदाज आहे. त्याने १४ वर्षे व ३२ दिवसांचा असताना ३८ चेंडूंमध्ये १०१ धावांची खेळी केली..वैभवने ३५ चेंडूंमध्ये केलेले शतक हे आयपीएलमध्ये कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने केलेले सर्वात जलद शतक आहे. त्याने युसूफ पठाणचा विक्रम मोडला, ज्याने २०१० मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ३७ चेंडूंमध्ये १०० धावांचा टप्पा गाठला होता.वैभवने आपल्या १०१ धावांच्या खेळीदरम्यान एकूण ११ षटकार मारले. त्याने एका आयपीएल सामन्यात भारतीय फलंदाजाने सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या मुरली विजयच्या विक्रमाची बरोबरी केली. विजयनेही २०१० मध्ये राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्जसाठी १२७ धावांच्या खेळीदरम्यान ११ षटकार मारले होते..आपल्या पहिल्याच आयपीएल हंगामात वैभवने राजस्थान रॉयल्सकडून ७ सामने खेळून एकूण २५२ धावा केल्या. त्याने २०६.५५ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि 'सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन'चा पुरस्कार जिंकला. आयपीएल २०२६ मधील राजस्थान रॉयल्सच्या पहिल्या सामन्यात, वैभवने ३० मार्च रोजी चेन्नई सुपर किंग्जविरुद्ध १५ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले आणि १० एप्रिल रोजी गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्धही त्याने १५ चेंडूंमध्ये ५० धावांचा टप्पा गाठला..सूर्यवंशीने आपल्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच ७ एप्रिल २०२६ रोजी गुवाहाटी येथे स्टार जसप्रीत बुमराहचा सामना केला आणि पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला. ७ एप्रिल रोजी त्याने बुमराहच्या एकूण पाच चेंडूंचा सामना केला आणि २ षटकार ठोकले..