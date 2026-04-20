IPL 2026: दिल तो बच्चा है! संघ हरताच वैभव सूर्यवंशी ढसाढसा रडला... KKR च्या सदस्याने काय केलं पाहा Viral Video

Vaibhav Sooryavanshi Emotional Video: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्सने दणक्यात सुरुवात केली होती. रियान परागच्या नेतृ्त्वात राजस्थानने पहिले चारही सामने जिंकले होते. मात्र त्यानंतर राजस्थानला सलग दोन पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे. राजस्थानला रविवारी (१९ एप्रिल) कोलकाता नाईट रायडर्सने ४ विकेट्सने पराभूत केले. हा राजस्थानचा (Rajasthan Royals) हंगामातील दुसरा पराभव होता. या सामन्यात राजस्थानसाठी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) चांगली फलंदाजी केली, पण राजस्थानला विजय मिळवता आला नाही. त्यामुळे वैभव अत्यंत निराश झाला होता. .IPL 2026 News: शशांक सिंगने दोन सोपे झेल टाकले; अर्शदीप भडकला, पाँटिंग तापला... श्रेयस अय्यरने काय केले ते पाहा Video Viral.या सामन्यात राजस्थान रॉयल्स एका क्षणी वरचढ होते, मात्र नंतर कोलकातासाठी रिंकू सिंग आणि अनुकूल रॉय यांच्या दमदार फलंदाजीमुळे त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात नांद्रे बर्गरकरून ८ धावांवर रिंकू सिंग खेळत असताना त्याचा झेल सुटला होता. ही चूक राजस्थानला प्रचंड महागात पडली. १५६ धावांचा पाठलाग करत असताना कोलकाताने १४ व्या षटकात ८५ धावांवरच ६ विकेट्स गमवल्या होत्या. त्यामुळे राजस्थानला विजयाची संधी त्यावेळी अधिक होती. पण नंतर रिंकू सिंगने जीवदानाचा फायदा घेतला आणि अनुकूल रॉयसोबत नाबाद ७६ धावांची भागीदारी केली आणि कोलकाताला पहिला विजय मिळवून दिला..दरम्यान, हा सामना पराभूत झाल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी डगआऊटजवळ बसला होता. तो अत्यंत निराश होऊन रडवेला झाला असल्याचे दिसत होते. त्यावेळी कोलकाताच्या सपोर्ट स्टाफमधील सदस्याने त्याच्या जवळ येऊन त्याचे सांत्वन केल्याचे दिसले. त्यावेळी वैभव त्याच्याशी काही चर्चा करताना दिसला. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे..या सामन्यात कोलकातासाठी रिंकू सिंगने ३४ चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली. तसेच अनुकूल रॉयने १६ चेंडूत नाबाद २९ धावा केल्या. राजस्थान रॉयल्ससाठी रवींद्र जडेजाने अफलातून गोलंदाजी करताना ३ षटकात ८ बाद २ विकेट्स घेतल्या..IPL 2026: महाराष्ट्राचा पठ्ठ्या पुन्हा CSK संघात परतणार? हालचालींना वेग.... मुंबईत घेतला जाणार मोठा निर्णय.त्यासाठी राजस्थानने २० षटकात ९ बाद १५५ धावा केल्या. राजस्थानकडून वैभवने सर्वाधिक ४६ धावांची खेळी केली. त्याने २८ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ही खेळी केली. तसेच यशस्वी जैस्वालने २९ चेंडूत ३९ धावा केल्या. पण बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत. कोलकाताकडून गोलंदाजी करताना कार्तिक त्यागी आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या.