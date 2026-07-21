क्रीडा

Duleep Trophy: दुलीप करंडक क्रिकेट स्पर्धा ; ऋतुराज गायकवाड पश्चिम विभागाचा कर्णधार

Ruturaj Gaikwad Named West Zone Captain: दुलीप करंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी पश्चिम विभागीय संघाची घोषणा करण्यात आली असून ऋतुराज गायकवाड याची कर्णधारपदी निवड झाली आहे.
Duleep Trophy

Duleep Trophy

eskal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: दुलीप क्रिकेट करंडकासाठी पश्चिम विभागीय संघाची घोषणा सोमवारी करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या ऋतुराज गायकवाड याच्याकडे महाराष्ट्राच्या संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. पश्चिम विभागीय संघामध्ये मुंबई व महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे.

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