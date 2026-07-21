Duleep Trophy: दुलीप करंडक क्रिकेट स्पर्धा ; ऋतुराज गायकवाड पश्चिम विभागाचा कर्णधार

मुंबई: दुलीप क्रिकेट करंडकासाठी पश्चिम विभागीय संघाची घोषणा सोमवारी करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या ऋतुराज गायकवाड याच्याकडे महाराष्ट्राच्या संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. पश्चिम विभागीय संघामध्ये मुंबई व महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे..२३ ऑगस्टपासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. पश्चिम विभागीय संघामध्ये मुंबईच्या सहा खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये शम्स मुलानी (उपकर्णधार), मुशीर खान, सर्फराझ खान, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे व शार्दुल ठाकूर या खेळाडूंचा समावेश आहे..NEET Protest: आंदोलकांची थेट संसदेवर धडक; जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर, नीट’ पेपरफुटीवरून दिल्लीत रणकंदन.महाराष्ट्राच्या तीन खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. ऋतुराज गायकवाड, पृथ्वी शॉ व मुकेश चौधरी यांचा त्यामध्ये समावेश आहे..Akola: चॉकलेटचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एलसीबीकडून आरोपी अटकेत.पश्चिम विभाग संघ : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), शम्स मुलानी (उपकर्णधार), पृथ्वी शॉ, हार्विक देसाई, उर्विल पटेल, शिवालीक शर्मा, मुशीर खान, सर्फराझ खान, जयमीत पटेल, सिद्धार्थ देसाई, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकूर, अतित सेठ, मुकेश चौधरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.