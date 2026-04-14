Vaibhav Sooryavanshi: आधी शून्यावर आऊट झाला अन् मग डगआऊटमध्ये बसून जीभ दाखवू लागला, वैभवचा Funny Video व्हायरल

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेच्या सुरुवातीपासून एक नाव चर्चेत आहे, ते म्हणजे वैभव सूर्यवंशी. आयपीएल २०२६ ला सुरुवात होण्याच्या एक दिवस आधीच १५ वा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या वैभवने (Vaibhav Sooryavanshi) पहिल्या चारही सामन्यात त्याच्या बॅटची ताकद दाखवली आहे. विशेष म्हणजे त्याने चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू अशा संघांविरुद्ध खेळातानाही स्फोटक फलंदाजी केली. मात्र पहिल्या चार सामन्यानंतर तो सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध मात्र सपशेल अपयशी ठरला. पण असे असतानाच त्याचा एक मजेशीर व्हिडिओ (Video Viral) समोर आला आहे..IPL 2020 Point Table : विदर्भच्या पोट्ट्याने राजस्थानची 'वाट' लावली! Praful Hingeने इतिहास घडवताना हैदराबादला मिळवून दिला दणदणीत विजय, गुणतालिकेत बदल.सोमवारी (१३ एप्रिल) राजस्थान रॉयल्सचा सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध सामना झाला. या सामन्यात हैदराबादने ५७ धावांनी विजय मिळवला. हैदराबादच्या या विजयात विदर्भाचा प्रफुल हिंगे आणि बिहारच्या साकिब हुसैन या पदार्पणवीरांनी महत्त्वाचा वाटा उचलला. प्रफुलने तर पहिल्याच षटकात तीन विकेट्स घेतल्या, ज्यात वैभवच्या विकेटचाही समावेश होता. हैदराबादने दिलेल्या २१७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या राजस्थानने दुसऱ्या चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीची विकेट गमावली. तो शून्यावर माघारी परतला. पाठोपाठ चौथ्या चेंडूवर ध्रुव जुरेल आणि सहाव्या चेंडूवर लुआन-ड्री-प्रिटोरियस बाद झाले..इतकेच नाही, तर पुढच्या षटकात साकिबने यशस्वी जैस्वालला बाद केले, तर तिसऱ्या षटकात पुन्हा प्रफुलने राजस्थानचा कर्णधार रियान परागला माघारी धाडले. त्यामुळे अवघ्या ३ षटकात ९ धावांवर ५ विकेट्स अशी राजस्थानची अवस्था झाली होती. पण त्यानंतर रवींद्र जडेजा आणि डोनोवन फरेरा यांनी डाव सावरला. या दोघांनी काही मोठे शॉट्सही खेळताना राजस्थानच्या आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. त्यांच्यात ११८ धावांची भागीदारीही झाली. पण १५ व्या षटकात फरेरा ६९ धावांवर आणि पुढच्या षटकात जडेजा ४५ धावांवर बाद झाले आणि राजस्थानचा डाव नंतर १९ षटकात १५९ धावांवर आटोपला..शूजसाठी आईला दागिने विकावे लागले, पण त्याच शेतकऱ्याच्या पोराने IPL मध्ये इतिहास रचला; कोण आहे SRH चा नवा मॅचविनर Sakib Hussain?.वैभवचा मजेशीर व्हिडिओयाचदरम्यान, जेव्हा जडेजा आणि फरेरा फलंदाजी करत होते, तेव्हा जिओस्टारला राजस्थानचे सहाय्यक प्रशिक्षक ट्रेवर पेनी मुलाखत होते. यावेळी राजस्थानच्या डगआऊटमध्ये वैभव सूर्यवंशीही बसला होता. त्याने त्यावेळी अचानक जीभ बाहेर काढून वेडावून दाखवले. त्याची ही कृती कॅमेऱ्यातही कैद झाली, त्यामुळे व्हिडिओही व्हायरल झाला.या व्हिडिओवर मजेशीर प्रतिक्रियाही येत आहेत. काही युझर्सने कमेंटही केली आहे की आता तो खरोखर १५ वर्षांचा असल्याचे वाटत आहे..वैभवची शानदार सुरुवातआयपीएल २०२६ स्पर्धेत वैभवने सुरुवात चांगली करताना ५ सामन्यांत २०० धावा केल्या आहेत. तो या हंगामात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्यापुढे केवळ हेन्रिक क्लासेन (२२४) आणि इशान किशन (२१३) आहेत. वैभवने १८ चौकार आणि १८ षटकार आत्तापर्यंत मारले आहेत.