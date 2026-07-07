Viral Video: Vaibhav Sooryavanshi जखमी? सरावादरम्यान छातीला चेंडू लागला अन् सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चूकला; पुढे काय झालं पाहा

IND vs ENG 3rd T20I Marathi news: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ मागील चारपैकी तीन सामन्यांत पराभूत झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता भारत आणि इंग्लंड संघात बुधवारी (७ जुलै) टी२० मालिकेतील तिसरा सामना ट्रेंट ब्रिज येथे खेळवला जाणार आहे. मात्र त्याआधीच एका घटनेमुळे भारतीय संघाचा आणि चाहत्यांचा काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना घडली होती. .IND vs ENG, 2nd T20I: रवी बिश्नोईची 'ती' चूक महागात पडली! जेकब बेथलच्या आक्रमणामुळे भारताविरुद्ध इंग्लंडचा ऐतिहासिक विजय.वैभव सूर्यवंशीच्या छातीला लागला चेंडूइंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यातून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) पदार्पण केले होते. तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात युवा क्रिकेटपटू ठरला, तर जगातील दुसरा सर्वात युवा पुरुष खेळाडू ठरला. त्याने पदार्पणाच्या सामन्यात २ षटकार मारत आक्रमक सुरुवातही केलेली, पण त्याला १४ धावांवरच समाधान मानावे लागले होते.मात्र, असे असले तरी त्याला तिसऱ्या टी२० सामन्यातही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्याची दाट शक्यता आहे. पण अशातच या सामन्याआधी नेट्समध्ये फलंदाजीचा सराव करताना गंभीर दुखापत होण्यापासून तो थोडक्यात बचावला..झाले असे की वैभव नेट्समध्ये फलंदाजीचा सराव करत होता, त्याला भारतीय संघाचे थ्रो डाऊन स्पेशालिस्ट रघू गोलंदाजी टाकत होते. अशातच एक चेंडू अचानक त्याच्या छातीवर जाऊन आदळला. त्यामुळे काही क्षण वैभव खाली बसला. त्यावेळी रघू यांनी त्याची चौकशी केली. काही वेळात त्याला संघाच्या डॉक्टरांनी तपासलं आणि आईसपॅक लावायला दिला. पण चांगली गोष्ट अशी की काहीवेळाने वैभव पुन्हा नेट्समध्ये सराव करायला गेला होता. त्यामुळे तो फिट असल्याचे समजत आहे..आता, इंग्लंडविरुद्ध देखील वैभव अभिषेक शर्मासह सलामीला फलंदाजीला उतरण्याची शक्यता आहे. ट्रेंट ब्रिजमधील खेळपट्टी फलंदाजीला पोषक असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे वैभवच्या फलंदाजीकडे विशेष लक्ष असेल. याशिवाय भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अतिरिक्त वेगवान गोलंदाज खेळवण्याची शयता आहे. रवि बिश्नोईला वगळून प्रिन्स यादवला संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. दुसऱ्या सामन्यात तीन फिरकीपटू खेळवण्याचा फटका भारतीय संघाला बसला होता..IND vs ENG, 3rd T20I : भारताविरुद्ध आघाडी घेण्यासाठी इंग्लंडचा संघ सज्ज! सामन्यासाठी यजमानांची Playing XI जाहीर.दरम्यान, मालिकेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी भारतीय संघाला तिसऱ्या टी२० सामन्यात विजयाची गरज आहे. या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, तर दुसरा सामना इंग्लंडने जिंकून १-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे तिसरा सामना जिंकून इंग्लंड मालिकेत पराभव होणार नाही, हे निश्चित करण्यासाठी उत्सुक असतील. त्यामुळे भारतीय संघाला मालिकेत बरोबरी साधून आव्हान कायम ठेवण्यासाठी तिसरा सामना जिंकावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.