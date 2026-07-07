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Viral Video: Vaibhav Sooryavanshi जखमी? सरावादरम्यान छातीला चेंडू लागला अन् सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चूकला; पुढे काय झालं पाहा

Vaibhav Sooryavanshi Injury Update: भारत आणि इंग्लंड संघात तिसरा टी२० सामना बुधवारी खेळवला जात आहे. पण या सामन्याच्या आधी नेट्समध्ये फलंदाजी करताना वैभवच्या छातीला जोरात चेंडू लागला होता.
Vaibhav Sooryavanshi Injury Updates

Vaibhav Sooryavanshi hit in Chest

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs ENG 3rd T20I Marathi news: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ मागील चारपैकी तीन सामन्यांत पराभूत झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता भारत आणि इंग्लंड संघात बुधवारी (७ जुलै) टी२० मालिकेतील तिसरा सामना ट्रेंट ब्रिज येथे खेळवला जाणार आहे. मात्र त्याआधीच एका घटनेमुळे भारतीय संघाचा आणि चाहत्यांचा काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना घडली होती.

Vaibhav Sooryavanshi Injury Updates
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