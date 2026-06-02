Vaibhav Sooryavanshi चा भारतीय संघात युरोप दौऱ्यावेळी समावेश होणार? BCCI सचिवांकडून मोठे संकेत

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) गाजवली. त्याने या स्पर्धेत अफलातून फटकेबाजी करताना संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधले. त्याने या स्पर्धेत अनेक दिग्गज गोलंदाजांविरुद्ध मोठे शॉट्स खेळले. त्यामुळे त्याला लकरात लवकर भारतीय संघात (Team India) संधी द्या, अशी मागणी होत आहे. त्याच्या भारतीय संघातील समावेशाबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी मोठे भाष्य केले आहे. .Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 चा सर्वात मोठा पुरस्कार जिंकला, पण वैभव सूर्यवंशी त्याचा वापरच करू शकत नाही; पाहा काय आहे कारण.वैभव सूर्यवंशीने २०२६ आयपीएलमध्ये १६ सामन्यांमध्ये १ शतक आणि ५ अर्धशतकांसह ७७६ धावा केल्या. तो या हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. त्याने पाच पुरस्कारही जिंकले. तो आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरला. याशिवाय सर्वोत्तम उदयोन्मुख खेळाडूही ठरला. त्याने सर्वाधिक धावा करण्यासाठी ऑरेंज कॅपही जिंकली. याशिवाय त्याला सर्वाधिक ७२ षटकारांसाठी आणि सर्वोत्तम स्ट्राईक रेटचाही पुरस्कार मिळाला. आता आयपीएलनंतर वैभव श्रीलंका अ संघाविरुद्ध भारतीय अ संघाकडून खेळताना दिसणार आहे..आता त्याला भारतीय संघात संधी देण्याबाबत देवजित सैकिया यांनी म्हटले की अजित आगरकर प्रमुख असलेल्या निवड समितीवर त्यांचा विश्वास असून ते संघासाठी जे उत्तम असेल ते करतील. देवजित सैकिया हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना म्हणाले, 'वैभव भारतीय क्रिकेटमधील नवा वंडर किड आहे आणि मला खात्री आहे की तो आगामी काळात जगभरात धुमाकूळ घालेल. आमचे सर्व निवडकर्ते आयपीएल स्पर्धेचाही भाग होते, सर्वांनी सामने जवळून पाहिले आहेत. बऱ्याच सामन्यांसाठी ते मैदानातही हजर होते. त्यामुळे वैभवने जशी कामगिरी केली आहे, ते विचारात घेऊन आगामी युके दौऱ्यासाठी निवड समितीच्या बैठकीत ज्याची संघाला गरज आहे, तसे निर्णय घेतले जातील, हा विश्वास आहे.'.सैकिया पुढे म्हणाले, 'अनेक खेळाडूंनी स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली. पण त्यातही वैभव अपवाद ठरला. मला खूप आनंद आहे की देवाच्या कृपेने या टप्प्यावर भारतीय क्रिकेटला एक नवा वंडरकिड मिळाला आहे. तो लवकरच भारतीय संघाची सीमारेषा ओलांडेल.' सैकिया यांच्या या विधानानंतर आता निवड समिती काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे..IND vs AFG, T20I: अफगाणिस्तान पहिल्यांदाच भारताचे आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी यजमानपद भूषवणार! कुठे होणार सामने?.भारतीय संघाला जून महिन्याच्या अखेरीस आयर्लंडलविरुद्ध २ टी२० सामने खेळायचे आहेत, त्यानंतर जुलैमध्ये भारतीय संघ इंग्लंडमध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळणार आहे.याशिवाय भारतीय संघाच्या आंतरराष्ट्रीय हंगामाला ६ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्याने सुरुवात होत आहे. पण नुकतीच ३१ मे रोजी आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपली आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या वर्कलोडबाबत सैकिया म्हणाले, टेक्निकल टीम याकडे लक्ष देत आहे.