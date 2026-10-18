VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीला संघात घेऊनही खेळवलं नाही! चाहत्यांच्या नाराजीवर श्रेयस अय्यरने दिलं उत्तर; नेमकं काय म्हणाला?

WHY VAIBHAV SOORYAVANSHI DID NOT PLAY INDIA VS WEST INDIES T20 SERIES: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील ५ सामन्यांची टी-२० मालिका २-२ अशी बरोबरीत संपली. या मालिकेत १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची चांगलीच चर्चा होती. वैभवला भारतीय संघात स्थान मिळालं होतं, पण पाचही सामन्यांत त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नाही. विशेष म्हणजे, शेवटच्या सामन्यात तरी वैभव मैदानात उतरेल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र, तसं झालं नाही. सामना संपल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरला वैभवला संधी का मिळाली नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला..वैभवला संधी न मिळण्याबाबत बोलताना श्रेयस अय्यरने त्याला संयम ठेवण्याचा सल्ला दिला. तो म्हणाला की, वैभवने आपल्या खेळावर काम करत राहावं, सकारात्मक विचार ठेवावेत आणि संधी मिळत नसल्याचा जास्त विचार करू नये. कधी कधी योग्य संधीसाठी वाट पाहावी लागते, असंही श्रेयसने सांगितलं..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.भारतीय संघाकडे दोन चांगले सलामीवीर आहेत. या दोघांनी भारताला विश्वचषक जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि ते सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहेत, असं श्रेयसने स्पष्ट केलं. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी भारताच्या डावाची सुरुवात केली. अभिषेकला या मालिकेत अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आली नाही. दुसरीकडे, संजू सॅमसनने मात्र आपल्या फलंदाजीने लक्ष वेधून घेतलं. त्यामुळे संघ व्यवस्थापनाने सलामीच्या जोडीमध्ये बदल केला नाही, असं म्हणता येईल..मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनीही यापूर्वी वैभवला योग्य संधी मिळेपर्यंत वाट पाहण्याचा सल्ला दिल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे वैभवला संघात स्थान मिळालं असलं, तरी प्रत्यक्ष मैदानात उतरण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागली..वैभवची 'ती' पोस्ट चर्चेतपाचव्या टी-२० सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशीने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक छोटी पोस्ट शेअर केली होती. त्यात त्याने 'अजूनही माझा विश्वास आहे' अशा आशयाचे शब्द लिहिले होते. त्याची ही पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेत आली..Vaibhav Suryavanshi: स्वप्नपूर्तीचा आनंद ; वैभव सूर्यवंशी; भारतीय संघात निवड झाल्यानंतर युवा फलंदाज भावुक.वैभवने या पोस्टमधून नेमकं काय सांगायचं होतं, हे स्पष्ट झालं नाही. मात्र, पाच सामन्यांत एकदाही खेळण्याची संधी न मिळाल्यानंतर त्याच्या या पोस्टकडे अनेकांचं लक्ष गेलं. आता आगामी मालिकांमध्ये वैभवला भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी कधी मिळते, याची चाहत्यांना उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.