Cricket

VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीला संघात घेऊनही खेळवलं नाही! चाहत्यांच्या नाराजीवर श्रेयस अय्यरने दिलं उत्तर; नेमकं काय म्हणाला?

WHY VAIBHAV SOORYAVANSHI DID NOT PLAY INDIA VS WEST INDIES T20 SERIES: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पाच टी-२० सामन्यांत वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळाली नाही. श्रेयस अय्यरने त्याला काय सल्ला दिला आणि त्याची पोस्ट चर्चेत का आली, जाणून घ्या.
WHY VAIBHAV SOORYAVANSHI DID NOT PLAY INDIA VS WEST INDIES T20 SERIES

WHY VAIBHAV SOORYAVANSHI DID NOT PLAY INDIA VS WEST INDIES T20 SERIES

esakal

Varsha Balhe
Updated on

WHY VAIBHAV SOORYAVANSHI DID NOT PLAY INDIA VS WEST INDIES T20 SERIES: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील ५ सामन्यांची टी-२० मालिका २-२ अशी बरोबरीत संपली. या मालिकेत १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची चांगलीच चर्चा होती. वैभवला भारतीय संघात स्थान मिळालं होतं, पण पाचही सामन्यांत त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नाही.

विशेष म्हणजे, शेवटच्या सामन्यात तरी वैभव मैदानात उतरेल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र, तसं झालं नाही. सामना संपल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरला वैभवला संधी का मिळाली नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला.

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