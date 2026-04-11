IPL 2026 : जसप्रीत, हेझलवूड सारख्या गोलंदाजांची भीती वाटत नाही का? वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, मी बॉलरकडे पाहतच नाही...

१५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी आयपीएल २०२६ स्पर्धा गाजवत आहे. आत्तापर्यंत राजस्थान रॉयल्सने खेळलेल्या चारही सामन्यात वैभवची कामगिरी अफलातून राहिली आहे. त्याने जवळपास प्रत्येक सामन्यात राजस्थानला आक्रमक सुरुवात करून दिली आहे. चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स संघांविरुद्ध स्फोटक फलंदाजी केल्यानंतर त्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूलाही त्याच्या बॅटची ताकद दाखवली आहे. शुक्रवारी (१० एप्रिल) राजस्थान रॉयल्सने बंगळुरूला ६ विकेट्सने पराभूत केलं आणि त्यांचा विजयी रथ रोखला आहे. या विजयात वैभव सूर्यवंशीचा मोठा वाटा राहिला. त्यामुळे त्याला सामनावीरही घोषित करण्यात आले. .RR vs RCB Live : १५ चेंडूंत ७४ धावा चोपल्या... Vaibhav Sooryavanshi च्या वादळासमोर गतविजेत्यांचा पालापाचोळा; ध्रुव जुरेलसोबत ८ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.बंगळुरूने दिलेल्या २०२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभवने सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी केली. यशस्वी जैस्वाल या सामन्यात १३ धावांवर बाद झाल्यानंतरही वैभवने फटकेबाजी करत २६ चेंडूतच ७८ धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीत त्याने ८ चौकार आणि ७ षटकार मारले. त्याने भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवूड, टीम डेव्हिड अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या गोलंदाजांविरूद्धही मोठे शॉट्स खेळले. हेजलवूडच्या एका षटकात तर त्याने १८ धावा वसूल केल्या. यात ३ चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. त्याच्या या फटकेबाजीला नंतर ध्रुव जुरेलचीही साथ मिळाली. त्याने ४३ चेंडूत नाबाद ८१ धावा करत राजस्थानला १८ षटकातच ४ बाद २०२ धावांपर्यंत पोहचवले आणि विजय मिळवून दिला..दरम्यान, यापूर्वी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळतानाही वैभवने जसप्रीत बुमराहला त्याच्या पहिल्या चेंडूवरच षटकार मारला होता. त्याने बुमराला एकाच षटकात दोन षटकार मारले होते. ट्रेंट बोल्टविरुद्धही त्याने षटकार मारला होता. त्यामुळे बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यानंतर त्याला याबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर तो म्हणाला, मी गोलंदाजाकडे पाहात नाही.वैभवला सामन्यानंतर जेव्हा केक कापून सेलीब्रेशन आता करणार का, असं विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'नाही सर, आज आम्हाला थोडं लवकर झोपायचं आहे, कारण आम्हाला उद्या लवकर निघायच आहे. आमची सकाळी लवकर फ्लाईट आहे, त्यामुळे आम्हाला लवकर निघावं लागेल.'.त्याच्या खेळाबदग्दल तो म्हणाला, जे सरावावेळीक करतो, तेच सामन्यात करण्याचा प्रयत्न करतो. वेगळं काहीही न करता नैसर्गिक खेळ करतो. तसेच दिग्गज गोलंदाजांविरुद्ध खेळण्याबाबत तो म्हणाला, 'डोक्यात कोण गोलंदाजी करतोय, हा विचार असतो, पण मी चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न करतो. मी गोलंदाजाकडे पाहत नाही, चेंडू कसा येतोय ते पाहून खेळण्याचा प्रयत्न करतो. 'त्याला सध्या त्याचे वडील, त्याचे प्रशिक्षक मार्गदर्शन करत असल्याचे सांगताना इथे रोही सर काळजी घेत असल्याचे त्याने सांगितले. तो म्हणाला, 'हे सर्व लोकं मला नेहमी सांगतात की प्रवास मोठा आहे, आत्ता फक्त सुरुवात आहे. त्यामुळे तू केवळ तुझ्या खेळावर लक्ष दे. दुसरीकडे कुठेही लक्ष न देता खेळावर लक्ष केंद्रित कर. '.बाद झाल्यानंतर निराशा त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसते. त्याबाबत तो म्हणाला. 'सर जर मी खेळपट्टीवर आणखी काही काळ थांबलो असतो की १०-२० धावा अधिक झाल्या असत्या, जर आम्ही धावांचा पाठलाग करत आहोत, तर आम्ही तो २ षटके आधीच पूर्ण केला असता किंवा जर प्रथम फलंदाजी करत असू तर १०-२० धावा जास्त बनल्या असत्या, असं वाटत राहातं. त्यामुळे मी एखादा खराब शॉट मारून बाद झालो, तर मला वाईट वाटतं. मी अजून जास्त वेळ खेळू शकलो असतो, असा विचार करून मी निराश होतो.'.राजस्थानला पुढचा सामना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध १३ एप्रिल रोजी होणार आहे.