'Vaibhav Sooryavanshi ला ईशान किशनसारख्या खेळाडूंकडून शिकावं लागेल की...' माजी भारतीय खेळाडूचा स्पष्ट मेसेज

चेन्नईत सुरू असलेला दुलीप ट्रॉफीचा अंतिम सामना पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशनने गाजवला आहे. या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या पूर्व विभागाला १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) अनुभवी अभिमन्यू ईश्वरनसोबत चांगली सुरुवात करून दिली होती. वैभवने ३७ चेंडूत ४४ धावांची आक्रमक खेळीही केली. ईश्वरनेही अर्धशतक केले. पण नंतर मैदान गाजवलं ते ईशानने (Ishan Kishan). त्याने अडीचशे धावांची खेळी केली. .Vaibhav Sooryavanshi ची फटकेबाजी पाहून तिलक वर्मा वैतागला; १५ वर्षाच्या पोराला उगाच भिडला, अम्पायरची पळापळ... Video .दरम्यान, या दुलीप ट्रॉफीसाठी पूर्व विभागाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी ईशान किशनवर, तर उपकर्णधारपदाची जबाबदारी अवघ्या १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीवर सोपवण्यात आली होती. पण वैभवला फार खास असं काही या स्पर्धेत करता आलेलं नाही. त्याने एकच अर्धशतक केले आहे. वैभवने गेल्या काही महिन्यात टी२० क्रिकेटमध्ये त्याची क्षमता दाखवली आहे. पण असे असले तरी अद्याप त्याला प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये अपेक्षित छाप पाडता आलेली नाही. अनेकदा तो चांगल्या सुरुवातीनंतर बाद झाला आहे. अशात आता भारताचे माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक विवेक राझदान (Vivek Razdan) यांनी दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यादरम्यान वैभवला खास सल्ला दिला आहे..राझदान समालोचन करताना म्हणाले, 'सूर्यवंशी साहेब, तुम्हाला आता ईशान किशनसारख्या खेळाडूंकडून शिकावं लागेल की एकदा मैदानात स्थिरावले की मोठी खेळी करायची असते.' वैभवने दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत ४ डावात १८४ धावा केल्या आहेत.वैभवने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यापूर्वी १० सामन्यांतील १५ डावात २ अर्धशतकांसह ३४७ धावा केल्या आहेत..ईशान किशनने या सामन्यात संघातील इतर खेळाडूंना साथीला घेत ३३४ चेंडूत ३० चौकार आणि ७ षटकारांसह २७० धावांची खेळी केली. त्याला कुमार कुशाग्र, शिखर मोहन, अनुकूल रॉय यांचीही चांगली साथ मिळाली. कुमार कुशाग्रनेही १०१ धावांची शतकी खेळी केली. तसेच शिखर मोहनने ८५ धावा केल्या, तर अनुकूलने ४५ धावांची खेळी केली. त्यामुळे पूर्व विभागाने दक्षिण विभागाविरुद्ध अंतिम सामन्यात पहिल्याच डावात सर्वबाद ७०८ धावा करत सामन्यावर पकड मिळवली आहे..Duleep Trophy: शमी-मुकेशच्या माऱ्यासमोर दक्षिण विभागाची दाणादाण; पण पडिक्कल पाठोपाठ तिलक वर्माची झुंज, ठोकली तिसरी फिफ्टी.त्यानंतर दक्षिण विभागाने तिसऱ्या दिवसअखेर ६ बाद २४२ धावा केल्या आहेत. ते अद्यापही ४६६ धावांनी पिछाडीवर आहेत. त्यामुळे सध्या तरी पूर्व विभागाने सामन्यावर मजबूक पकड बनवलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.