Vaibhav Sooryavanshi पर्यंत रघूनं पोहचवली टीम इंडियाची जर्सी, १५ वर्षांच्या पोराची कशी होती रिऍक्शन? BCCI ने शेअर केला Video

भारताचा उदयोन्मुख खेळाडू असलेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाऊल टाकण्यास सज्ज आहे. त्याचं आता भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळण्याचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. त्याची भारताच्या आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौर्यातील टी२० मालिकेसाठी पहिल्यांदाच संघात निवड झाली आहे. त्यामुळे त्याला जर खेळण्याची संधी मिळाली, तर तो भारतीय क्रिकेटमधील देखील ऐतिहासिक क्षण ठरणार आहे. दरम्यान, नुकतीच वैभवला (Vaibhav Sooryavanshi) त्याची भारतीय संघाची जर्सी (Team India Jersey) देण्यात आली. त्याचा व्हिडिओही बीसीसीआयने (BCCI) शेअर केला आहे. .Vaibhav Sooryavanshi ची पुढची मॅच कधी? जिथं १९ वर्षांपूर्वी रोहित शर्माचं पदार्पण झालं, तिथेच खेळण्यास सज्ज! संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.बीसीसीआयने व्हिडिओच्या (Video) कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की 'लेडिज अँड जेंटलमेन, तो क्षण आला आहे, ज्याची प्रतिक्षा संपूर्ण देश करत होता. वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघाच्या जर्सीमध्ये. या खास क्षणाचे साक्षीदार व्हा.' या व्हिडिओमध्ये भारतीय संघाचा थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट रघू वैभवची जर्सी त्याला देताना दिसत आहे.व्हिडिओमध्ये दिसले की रघू जेव्हा वैभवच्या भारतीय संघाच्या किटचा बॉक्स घेऊन त्याच्या हॉटेलरुममध्ये जातो, तेव्हा त्याला समोर पाहाताच वैभव त्याला आदर देत त्याच्या पाया पडून आशीर्वाद घेतो. वैभवच्या या कृतीचेही सध्या कौतुक होत आहे. त्यानंतर तो बॉक्स उघडतो, त्यावेळी त्यात असलेली भारतीय संघाची जर्सी पाहून तो खूप आनंदी होते..तसेच व्हिडिओमध्ये वैभव भारतीय संघाची जर्सी मिळाल्याची भावना व्यक्त करतानाही दिसत आहे. तो म्हणाला, 'या भावना शब्दात मांडणं अवघड आहे. ज्या गोष्टीसाठी मी पहिल्या दिवसापासून बॅट हातात घेतली आहे, मैदानात सराव केला आहे, ते स्वप्न आज पूर्ण होत आहे. जे महत्त्वाचे पाऊल होते, ते टाकले आहे. या गोष्टीला मी शब्दात सविस्तर मांडू शकत नाही. हे सर्व स्वप्नवतच वाटत आहे.'वैभव पूढे म्हणाला, 'तो टी-शर्ट पाहूनच मी इतका खूश झालो होतो की माझ्या चेहऱ्यावर केवळ हसू होते. कधीकधी अशा गोष्टी होतात, ज्याचा तुम्ही विचारही केलेला नसतो. ती गोष्ट झाल्यानंतर तुम्हाला त्यावर व्यक्त होता येत नाही, माझंही तसंच झालं आहे.'.वैभव घडवणार इतिहासवैभव हा भारताच्या संघात निवड होणारा सर्वात युवा खेळाडू आहे, त्याने ३७ वर्षांपूर्वीच सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला होता, जेव्हा त्याची आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी निव़ड झाली होती. आता जर त्याला या दौऱ्यांमधील एकाही टी२० सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळाली, तर तो इतिहास घडवणार आहे. तो भारताकडून पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल. हा विक्रम सध्या सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे, त्याने १९८९ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. त्यावेळी सचिनचे वय १६ वर्षे होते..IND vs IRE T20I: टीम इंडियाशी भिडण्यासाठी नव्या कर्णधारासह आयर्लंड सज्ज! संघाची घोषणा, ३ नव्या खेळाडूंना संधी.कधी होणार सामने?भारतीय संघ आयर्लंड दौऱ्यात बेलफास्टला २६ आणि २८ जून रोजी टी२० सामने खेळणार आहे. त्यानंतर १ ते ११ जुलै दरम्यान इंग्लंडमध्ये ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.