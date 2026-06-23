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Vaibhav Sooryavanshi पर्यंत रघूनं पोहचवली टीम इंडियाची जर्सी, १५ वर्षांच्या पोराची कशी होती रिऍक्शन? BCCI ने शेअर केला Video

Vaibhav Sooryavanshi Reaction After Getting India Jersey: वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघाकडून पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. त्याच्यापर्यंत भारताची जर्सीही पोहचली असून त्यावेळी त्याची रिऍक्शन कशी होती, जाणून घ्या.
Vaibhav Sooryavanshi Reaction After Getting India Jersey

Vaibhav Sooryavanshi Reaction After Getting India Jersey

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारताचा उदयोन्मुख खेळाडू असलेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाऊल टाकण्यास सज्ज आहे. त्याचं आता भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळण्याचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे.

त्याची भारताच्या आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौर्‍यातील टी२० मालिकेसाठी पहिल्यांदाच संघात निवड झाली आहे. त्यामुळे त्याला जर खेळण्याची संधी मिळाली, तर तो भारतीय क्रिकेटमधील देखील ऐतिहासिक क्षण ठरणार आहे. दरम्यान, नुकतीच वैभवला (Vaibhav Sooryavanshi) त्याची भारतीय संघाची जर्सी (Team India Jersey) देण्यात आली. त्याचा व्हिडिओही बीसीसीआयने (BCCI) शेअर केला आहे.

Vaibhav Sooryavanshi Reaction After Getting India Jersey
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