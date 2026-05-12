Vaibhav Sooryavanshi : 'मास्टरशेफ' वैभव सूर्यवंशी! बॅट सोडून हाती घेतलं लाटणं... बनवल्या पोळ्या, Viral Video

Vaibhav Sooryavanshi roti making viral video IPL 2026: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आपल्या वादळी फलंदाजीने गोलंदाजांची झोप उडवणारा १५ वर्षीय 'वंडर किड' वैभव सूर्यवंशी सध्या एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. राजस्थान रॉयल्सने (RR) सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, वैभव स्वयंपाकघरात हात आजमावताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये वैभवचा मजेशीर 'मास्टरशेफ' अवतार पाहायला मिळत आहे..या व्हिडीओत वैभव त्याने टाकलेल्या पोळीची तुलना आईच्या पोळीशी करत म्हणतो, "बघा! ही तर आईच्या पोळीपेक्षाही जास्त गोल आहे!" वैभवचा निरागस आणि आत्मविश्वासपूर्ण स्वभाव चाहत्यांना खूप आवडत आहे. त्याने पोळी अगदी गोल बनवण्याचे हे 'चॅलेंज' ज्याप्रकारे पूर्ण केले आहे, ते पाहून नेटकरी त्याला 'ऑल-राउंडर' म्हणत आहेत..वैभव पोळी गॅसवर भाजतानाही दिसतो. त्याने व्यावसायिक शेफप्रमाणे पोळी हवेत उडवण्याचा केलेला प्रयत्न फसलेला दिसला. पोळी पडल्यावर वैभवच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहण्यासारखे होते. वैभव स्वयंपाकघरात चपात्या बनवत असताना, त्याची बॅट आयपीएल २०२६ च्या मैदानावर धावांचा पाऊस पाडत आहे..ाजस्थान रॉयल्सकडून सलामीवीर म्हणून खेळताना, वैभवने आतापर्यंत ११ सामन्यांमध्ये ४४० धावा केल्या असून, तो या हंगामातील सर्वाधिक धावा करणाऱ्या ५ फलंदाजांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याचा स्ट्राईक रेट २३६ असून, त्याने आतापर्यंत ३८ चौकार आणि ४० उत्तुंग षटकार ठोकले आहेत. .राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचणार?IPL 2026 Point Table मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, सनरायझर्स हैदराबाद व गुजरात टायटन्स प्रत्येकी ११ सामन्यांनंतर १४ गुणांसह अव्वल ३ स्थानावर आहेत. हैदराबादचा नेट रन रेट ( ०.७३७) हा गुजरातपेक्षा ( ०.२२८) चांगला आहे. पंजाब किंग्स ११ सामन्यांत १३ गुणांसह चौथ्या क्रमांंकावर आहे. राजस्थानला आता उर्वरित तीन सामन्यांत विजय मिळवावा लागणार आहे. RR चा पुढील सामना दिल्ली कॅपिटल्स ( १७ मे), लखनौ सुपर जायंट्स ( १९ मे) व मुंबई इंडियन्स ( २४ मे) यांच्याविरुद्ध होणार आहे. हे तिन्ही संघ जवळपास स्पर्धेबाहेर गेले आहेत आणि त्यामुळे RR ला विजय मिळवायला काही अडचण यायला नको.