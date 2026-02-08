Cricket

U19 World Cup: 'अजून खूप दूर जायचंय...' वैभव सूर्यवंशीची विश्वविजेता झाल्यानंतरची पोस्ट चर्चेत

Vaibhav Suryavanshi Post: १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने भारतीय संघाला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्यानंतर त्याने आता एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
Vaibhav Suryavanshi | U19 World Cup 2026

Vaibhav Suryavanshi | U19 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Vaibhav Suryavanshi Post After U19 WC Victory: १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या छोट्या कारकि‍र्दीतही त्याची वेगळी ओळख क्रिकेट विश्वात निर्माण केली आहे. त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीसाठीने त्याने सर्वांनाच प्रभावित केले आहे. नुकतेच त्याने भारताच्या युवा संघाला १९ वर्षांखालीला वर्ल्ड कप (U19 World Cup) जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. यानंतर त्याने केलेली पोस्ट सध्या चर्चेत आहे.

<div class="paragraphs"><p>Vaibhav Suryavanshi | U19 World Cup 2026</p></div>
U19 World Cup: 'जे आहे ते वैभव सूर्यवंशीमुळे...' कर्णधार आयुष म्हात्रेने जोडले हात; भावूक करणारा Video Viral
Loading content, please wait...
Social Media
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
India vs England
cricket news today
U19 World Cup
instagram post
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.