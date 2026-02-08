U19 World Cup: 'अजून खूप दूर जायचंय...' वैभव सूर्यवंशीची विश्वविजेता झाल्यानंतरची पोस्ट चर्चेत

Vaibhav Suryavanshi Post After U19 WC Victory: १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या छोट्या कारकिर्दीतही त्याची वेगळी ओळख क्रिकेट विश्वात निर्माण केली आहे. त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीसाठीने त्याने सर्वांनाच प्रभावित केले आहे. नुकतेच त्याने भारताच्या युवा संघाला १९ वर्षांखालीला वर्ल्ड कप (U19 World Cup) जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. यानंतर त्याने केलेली पोस्ट सध्या चर्चेत आहे. .U19 World Cup: 'जे आहे ते वैभव सूर्यवंशीमुळे...' कर्णधार आयुष म्हात्रेने जोडले हात; भावूक करणारा Video Viral.शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) हरारेमध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारत आणि इंग्लंड (India vs England) संघात पार पडला. या सामन्यात भारताने १०० धावांनी विजय मिळवला. या सामन्याच वैभवने ८० चेंडूतच १७५ धावांची मोठी खेळी केली. तो १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात सर्वात मोठी खेळी करणारा खेळाडू ठरला. यापूर्वी कोणाला १५० धावांचा टप्पाही पार करता आला नव्हता. वैभवने (Vaibhav Suryavanshi) ही खेळी करताना कर्णधार आयुष म्हात्रेसोबत महत्त्वपूर्ण १४२ धावांची भागीदारीही केली. त्याने वेदांत त्रिवेदीसोबतही ८९ धावांची भागीदारी केली. त्याच्या या खेळीमुळे भारताने ५० षटकात विक्रमी ४११ धावा उभारल्या होत्या. यानंतर ४१२ धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ ३११ धावांवरच ४१ व्या षटकात सर्वबाद झाला..हा सामना जिंकत भारताने ६ व्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपवर नाव कोरले. या विजेतेपदानंतर वैभवने एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने या वर्ल्ड कपदरम्यानचे त्याचे फोटो शेअर केले आहेत. तसेच कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'मला मैदानात मजा आली आणि मला आनंद आहे की मी संघाच्या विजयात योगदान देऊ शकलो. या क्षणांना हृदयात कायमच विशेष स्थान असेल. माझ्यावर व्यक्त केलेल्या प्रेमाबद्दल मी भारावलो आहे. अजून खूप दूर जायचे आहे.'.वैभवने या संपूर्ण स्पर्धेत दीडशतक आणि ३ अर्धशतकांसह ७ सामन्यात ४३९ धावा केल्या. तो या स्पर्धेत भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला, तर एकूण या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला. अव्वल क्रमांकावर ४४४ धावांसह इंग्लंडचा बेन मायस राहिला. पण वैभवने केलेल्या कामगिरीमुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला..U19 World Cup जिंकून आलेल्या आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय संघाचे मुंबईत जंगी स्वागत; पाहा खेळाडूंची रिअॅक्शन.वैभव अद्याप भारतासाठी खेळू शकत नाहीवयोगटातील क्रिकेटमध्ये आणि देशांतर्गत वरिष्ठ क्रिकेटमध्ये वैभव सूर्यवंशी आपला ठसा उमटवत असला, तरी अद्याप त्याला भारताच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळता येणार नाही. नियमानुसार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी वयाची १५ वर्षे पूर्ण करणे गरजेचे असते. वैभव २७ मार्च २०२६ रोजी १५ वर्षांचा पूर्ण होईल. त्यानंतर तो भारतीय संघासाठी क्रिकेट खेळण्यास पात्र ठरेल. विशेष म्हणजे भारतासाठी अद्याप कोणीही १५ व्या वर्षी क्रिकेट खेळलेलं नाही. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की वैभव १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप खेळणाराही सर्वात लहान खेळाडू होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.