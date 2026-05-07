वैभव सूर्यवंशी २१ व्या वर्षी निवृत्त होईल! सहा वर्षानंतर त्याची क्रिकेट कारकीर्द संपुष्टात येईल? कोणी केलीय ही भविष्यवाणी?

Why Michael Vaughan said Vaibhav will retire at 21? सध्या जगभरात एकाच खेळाडूची चर्चा आहे आणि तो म्हणजे वैभव सूर्यवंशी... १५ वर्षांच्या या खेळाडूने त्याच्या आक्रमक फटकेबाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याने दोन वेगवान शतकं झळकावली आहेत. जसप्रीत बुमराह, जोश हेझलवूड, भुवनेश्वर कुमार या स्टार गोलंदाजांनाही या १५ वर्षाच्या पोरानं चोप दिला आहे. त्यामुळे त्याला लवकरात लवकर भारतीय संघात खेळवा, अशी मागणी होत आहे..आयपीएलच्या इतिहासातील तीन सर्वात जलद शतकांपैकी दोन सूर्यवंशीच्या नावावर आहेत. विशेष म्हणजे, तो अजूनही फक्त १५ वर्षांचा आहे. अशात इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकल वॉन याच्या मते, हा तरुण खेळाडू आयपीएलमधील सर्वात जलद शतकाचा विक्रम, जो ख्रिस गेलच्या नावावर आहे, तो मोडण्याच्या जवळ पोहोचला आहे..Shocking: युझवेंद्र चहलचा 'व्हॅपिंग' करतानाचा Video Viral; रियान पराग, तर ड्रेसिंग रूममध्ये 'फुकत' होता, हा तर थेट विमानात... ."त्याच्या नावावर आयपीएलमधील तीन सर्वात जलद शतकांपैकी दोन शतके आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. या मुलाने आधीच ३५ आणि ३६ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले आहे. तो युनिव्हर्स बॉसच्या बरोबरीला येत आहे," असे वॉन 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्टवर म्हणाला. त्याच्यासोबत अॅलिस्टर कूक, फिल टफनेल आणि डेव्हिड लॉईड हेही होते..आयपीएलच्या इतिहासात एका पर्वात सर्वाधिक ४२ षटकार मारणाऱ्या भारतीय फलंदाजाचा विक्रम, अभिषेक शर्माच्या नावावर आहे. पण, वैभवने आता ३७ षटकार मारले आहेत. हे दोन्ही फलंदाज सध्या जगातील सर्वोत्तम षटकार मारणारे फलंदाज आहेत," असेही तो म्हणाला. पण, इंग्लंडचा माजी फिरकीपटू टफलेन याने एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले आणि वैभव २१ वर्षांपर्यंत दमून जाईल असे म्हटले. वॉनने या विधानाला दुजोरा व्यक्त केला आणि म्हणाला की, २१ वर्षांपर्यंत त्याच्याकडे भरपूर पैसे जमा होतील आणि कदाचित तो निवृत्त होईलही..Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव बाबा झाला... पाळणा हलला... घरी आली लहान परी! .इंग्लंडचा महान फलंदाज कूकने म्हणाला की, “तो थकू शकत नाही, तो ३० चेंडू खेळतो.” वैभवने आयपीएलमध्ये १७ सामन्यांत २ शतकं व ३ अर्धशतकांसह २२४.६५ च्या स्ट्राईक रेटने ६५६ धावा केल्या आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने ४०४ धावा करून ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अनेकांना टक्कर दिलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.