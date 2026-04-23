IPL 2026 Video: 'मॅचच्या आधी अजूनपण कार्टून बघतो, पण लक्ष क्रिकेटवर...' वैभव सूर्यवंशीचं उत्तर ऐकलं का?

आयपीएल २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. त्याने अनेक दिग्गज गोलंदाजांविरुद्ध मोठे शॉट्स खेळण्याची हिंमत दाखवल्याने त्याचे कौतुकही झाले. अगदी कमी वयातच त्याने अनेक विक्रम रचले आहेत. पण असे असले तरी तो अजूनही लहान असून त्याच्या वयाच्या मुलांप्रमाणे त्यालाही कार्टून बघायला आवडतं, असं त्याने नुकतंच सांगितलं आहे. .IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सच्या परदेशी खेळाडूवर BCCI कडून मोठी कारवाई; LSG विरुद्ध सामन्यातील चूक पडली महागात.नुकताच राजस्थानने (Rajasthan Royals) बुधवारी (२२ एप्रिल) लखनौ सुपर जायंट्सला ४० धावांनी पराभूत करत पाचवा विजय मिळवला, त्यामुळे त्यांनी प्लेऑफच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मात्र या सामन्यात वैभवला अपेक्षित फटकेबाजी करता आली नव्हती. तो ११ चेंडूत ८ धावांवरच बाद झाला. पण असे असले तरी राजस्थानने सामना जिंकल्याने त्यांच्या संघात आनंदाचे वातावरण होते. दरम्यान, जरी वैभव ८ धावांवरच बाद झाला असला तरी त्याने आयपीएलमध्ये खेळीदरम्यान ५०० धावा पूर्ण केल्या. त्याने १५ वर्षे २६ दिवस वय असतानाच ५०० धावा पूर्ण केल्याने तो ५०० आयपीएल धावा करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. त्याशिवाय त्याने २२७ चेंडूत ५०० धावा केल्या. त्यामुळे तो सर्वात कमी चेंडूत ५०० धावा करणारा पण खेळाडू ठरला..या सामन्यानंतर सूर्यवंशीशी ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्सच्या समालोचकांनी संवाद साधला. यावेळी त्याला विचारण्यात आले की ज्या वयात मुलं कार्टून बघतात, त्या वयात तू गोलंदाजांना सतावतो. त्यावेळी डोक्यात काय सुरू असतं? या प्रश्नाचे उत्तर देताना सूर्यवंशी म्हणाला, 'काहीच नाही सर, डोक्यात काहीच नसतं. आत्तापण सामन्याच्या आधी मी पण कार्टून बघतो, कारण सवय आहे. त्यामुळे मी अजूनपण कार्टून बघतो, पण लक्ष क्रिकेटवरच आहे.'.सूर्यवंशीने पुढे म्हटले की 'पुढच्या सामन्यात चांगले खेळू. आत्ता जिंकून २ गुण घेतलेत आणि प्लेऑफच्या दिशेने पुढे चाललोय.' सूर्यवंशीच्या या उत्तराचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे..मैदानावर असेपर्यंत मीच बॉस... १५ वर्षांच्या Vaibhav Sooryavanshi चा विश्वास; वडिलांबद्दल म्हणाला....वैभव सूर्यवंशी आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या पहिल्या ५ फलंदाजांमध्ये आहे. तो राजस्थानकडूनही सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. त्याने ७ सामन्यांतील ७ डावात २५४ धावा केल्या आहेत. यामध्ये २ अर्धशतकांचा समावेश आहे.