Vaibhav Sooryavanshi चे भारतीय संघात पदार्पण म्हणजे, संजू सॅमसन-सूर्यकुमार यादव यांच्यासाठी Bad News? रिपोर्टने उडवलीय झोप

Will Suryakumar Yadav be dropped from Team India? १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Suryavanshi) भारतीय संघात स्थान मिळावे, याच्या बऱ्याच चर्चा सुरू आहेत. मागील दीड वर्षाय या पोरानं क्रिकेटविश्वात आपल्या नावाची हवा केली आहे. आयपीएल २०२५ मध्ये ३५ चेंडूंत शतक झळकावून त्यानी आपली धमक दाखवली. त्यात १९ वर्षांखीलील वर्ल्ड कप स्पर्धेत विश्वविक्रमी कामगिरी केली. आताही तो इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गाजवतोय.. त्याची आक्रमक फलंदाजी आणि निर्भयपणा, हा चर्चेचा विषय आहे. जसप्रीत बुमराहसारख्या जगातील दिग्गज गोलंदाजाचा पहिलाच चेंडू त्याने सीमापार टोलवून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. जोश हेझलवूड व भुवनेश्वर कुमार यांचीही त्याने धुलाई केली. त्यामुळे त्याला टीम इंडियाची निळी जर्सी खुणावतेय..भारतीय संघ जून महिन्या आयर्लंडविरुद्ध दोन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेत वैभवला सीनियर संघात पदार्पणाची संधी मिळू शकते, असा अंदाज आहे. पण, त्याचे संघात येणे म्हणजे सूर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांची डोकेदुखी वाढवण्यासारखे आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार सूर्यवंशीसह ३५ खेळाडूंची ट्वेंटी-२० स्पेशालिस्ट खेळाडूंमध्ये निवड केली गेली गेली. पण, वैभवचे संघातील स्थान हा चर्चेचा विषय ठरतोय.."बीसीसीआयच्या लॉजिस्टिक्स विभागाने निवड समितीला किमान ३५ जणांची नावे देण्यास सांगितले होते, ज्यांच्या आयरिश व्हिसाची प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. IPL 2026 नंतर भातीय संघ आयर्लंडमध्ये जाणार आहे आणि त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यावर ५ ट्वेंटी-२० सामने खेळणार आहे. त्यामुळे केवळ यूकेचा व्हिसा पुरेसा ठरणार नाही. प्रत्येकाला स्वतंत्र आयरिश व्हिसा आवश्यक आहे," अशी माहिती बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पीटीआयला दिली..भारतीय संघात सध्या अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि संजू सॅमसन हे तीन अव्वल सलामीवीर आहेत आणि सूर्यवंशीच्या समावेशामुळे त्यांच्यापैकी एकाला संघाबाहेर बसावे लागू शकते, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. "वैभव सूर्यवंशी सीनियर संघातून खेळण्यासाठी तयार आहे, याची निवड समितीला खात्री आहे. पण, मग तुम्ही संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन यांचं काय? या तिघांनीही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनलमध्ये अर्धशतक झळकावले आहे. तुम्ही चौथा सलामीवीर घेतला, तर यशस्वी जैस्वालसुद्धा उपलब्ध आहे," असे सूत्राने सांगितले..या निर्णयामुळे संघ निवडीचा एक मोठा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो, कारण अभिषेक किंवा सॅमसनसारख्या खेळाडूंना वगळल्यास संघातील सूर्यकुमारच्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. भारतीय कर्णधाराची कामगिरी अलीकडच्या काळात खूपच निराशाजनक राहिली आहे आणि २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपासून त्याची सरासरी २० पेक्षा कमी राहिली आहे."वैभव तयार आहे, पण अभिषेक किंवा संजूला वगळण्यासाठी निवड समितीला खूप चांगली कारणे द्यावी लागतील. कारण जर तुम्ही त्या दोघांपैकी एकाला वगळले, तर मग सूर्यकुमार संघात कसा हा, प्रश्न निर्माण होतो?," असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे..