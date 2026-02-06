Cricket

U19 World Cup: वैभव सूर्यवंशीचं द्विशतक हुकलं, पण फायनलमध्ये 'असा' पराक्रम करणारा पहिला जगातील पहिलाच क्रिकेटर

Vaibhav Suryavanshi Scripts History: १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध खेळताना इतिहास घडवला आहे. त्याने १५ चौकार आणि १५ षटकारांचा पाऊस पाडत विश्वविक्रमी खेळी केली.
Pranali Kodre
Vaibhav Suryavanshi Breaks Unmukt Chand’s Record: १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा गाजवली आहे. त्याने त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळींपैकी एक खेळी शुक्रवारी (५ फेब्रुवारी) केली. शुक्रवारी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात वैभवने भारतासाठी इंग्लंडविरुद्ध (India vs Englabd) पावणेदोनशे धावांची खेळी करत इतिहास घडवला आहे.

