U19 World Cup: वैभव सूर्यवंशीचं द्विशतक हुकलं, पण फायनलमध्ये 'असा' पराक्रम करणारा पहिला जगातील पहिलाच क्रिकेटर

Vaibhav Suryavanshi Breaks Unmukt Chand's Record: १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा गाजवली आहे. त्याने त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळींपैकी एक खेळी शुक्रवारी (५ फेब्रुवारी) केली. शुक्रवारी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात वैभवने भारतासाठी इंग्लंडविरुद्ध (India vs Englabd) पावणेदोनशे धावांची खेळी करत इतिहास घडवला आहे..U19 World Cup: वैभव सूर्यवंशीच्या पावणे दोनशे धावा, कर्णधार आयुषचीही फिफ्टी! फायनलमध्ये भारताच्या ४०० धावा पार....या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने (Team India) सलामीवीर ऍरॉन जॉर्जची विकेट ९ धावांवर गमावली होती. पण आयुष म्हात्रेने कर्णधार आयुष म्हात्रेसोबक १४२ धावांची भागीदारी करत मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. आयुष अर्धशतकानंतर ५३ धावांवर बाद झाला होता. पण तरी नंतरही वैभवने (Vaibhav Suryavanshi) लय कायम ठेवलीच पण धावांची गतीही वाढवली. त्याने आधी ५५ चेंडूत शतक केले आणि नंतर ७१ चेंडूतच दीडशतकही पूर्ण केले. त्याला दुसऱ्या बाजूने वेदांत त्रिवेदी साथ देत होता. वैभव ज्या वेगात धावा करत होता, त्यावरून तो द्विशतक करेल, असेच चित्र दिसत होते. मात्र अखेर त्याचा इंग्लंडच्या मार्गातील अडथळा मॅनी लम्सडेनने दूर केला. २६ व्या षटकात त्याचा झेल थॉमस ऱ्यूने घेतला. वैभवने ८० चेंडूत १७५ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने १५ चौकार आणि १५ षटकार मारले. त्याच्या या खेळीमुळे भारताने ५० षटकात ९ बाद ४११ धावांचा डोंगर उभा केला. .वैभवने घडवला इतिहासवैभव हा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात (U19 World Cup Fina) दीडशतकी खेळी करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज ठरला आहे. त्याच्यापूर्वी अंतिम सामन्यात ५ जणांनी शतक केले आहे. पण कोणााही ११५ धावांचा टप्पाही पार करता आलेला नाही. यामुळे वैभव आता १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात सर्वोच्च खेळी करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत (U19 WC Highest Score) भारताच्याच उन्मुक्त चंदला मागे टाकत अव्वल क्रमांकवर आला आहे. उन्मुक्तने २०१२ साली झालेल्या वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात नाबाद १११ धावा केल्या होत्या.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातील सर्वोच्च खेळी१७५ धावा - वैभव सूर्यवंशी (भारत वि. इंग्लंड, २०२६)१११ धावा* - उन्मुक्त चंद (भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१२)१०८ धावा - ब्रेन विल्यम्स (ऑस्ट्रेलिया वि. पाकिस्तान, १९८८)१०७ धावा - स्टीफन पीटर्स (इंग्लंड वि. न्यूझीलंड, १९९८)१०१ धावा* - मनज्योत कारला (भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१८)१०० धावा* - जॅरद बुर्के (ऑस्ट्रेलिया वि. दक्षिण आफ्रिका, २००२).याशिवाय वैभव भारतासाठी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणाराही खेळाडू ठरला आहे. आत्तापर्यंत कोणालाही १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघासाठी एवढी मोठी खेळी करता आली नव्हती. यापूर्वी हा विक्रम राज बावाच्या नावावर होता. त्याने २०२२ सालच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये युगांडाविरुद्ध नाबाद १६२ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर शिखर धवन असून त्याने २००४ साली १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या सामन्यात स्कॉटलंडविरुद्ध नाबाद १५५ धावांची खेळी केली होती..U19 Team India: मी आहे काळजी नको... वैभव सूर्यवंशीचं सिक्स मारून अर्धशतक केल्यानंतर सूर्या स्टाईल सेलिब्रेशन; Video Viral.वैभवच्या सर्वाधिक धावा१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत वैभवने सर्वाधिक धावा (Most Runs) करण्याचाही विक्रमही केला आहे. त्याच्या या वर्ल्ड कपमध्ये ७ सामन्यांत १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ४३९ धावा झाल्या आहेत. त्याने ४१ चौकार आणि ३० षटकारही मारले आहेत. त्याच्यापाठोपाठ अफगाणिस्तानचा फैझल शिनोझादा आणि इंग्लंडचा बेन मायेस आहे. फैझलने ६ सामन्यांत ४३५ धावा केल्या आहेत. बेन मायेसने ६ सामन्यांत ३९९ धावा केल्या आहेत. पण तो वैभवला मागे टाकू शकतो, कारण अद्याप त्याला अंतिम सामन्यात फलंदाजी करायची आहे. वैभवला मागे टाकण्यासाठी त्याला ४१ धावांची गरज आहे.