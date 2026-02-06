U19 World Cup: ८ षटकार, ८ चौकार अन् शतक... वैभव सूर्यवंशीचं इंग्लंडविरुद्ध वादळ घोंगावलं! फायनलमध्ये रचले तीन मोठे विश्वविक्रम

Vaibhav Suryavanshi World Record : १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) भारत आणि इंग्लंड (India vs England) या युवा संघांमध्ये खेळवला जात आहे. हरारेमध्ये हा अंतिम सामना खेळवला जात असून वैभव सूर्यवंशीने मैदान गाजवले आहे. त्याने अंतिम सामन्यात शतक करत विश्वविक्रमी कामगिरीही केली आहे. या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रेने (Ayush Mhatre) नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारताकडून उपांत्य फेरीतील शतकवीर ऍरॉन जॉर्ज आणि १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी या सामन्यातही चांगली सुरुवात देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जॉर्जला ९ धावांवर असताना चौथ्या षटकात ऍलेक्स ग्रीनने बेन मायेसच्या हातून झेलबाद केले. .U19 World Cup: विश्वविक्रमासह भारतीय संघ फायनलमध्ये! अफगाणिस्तानला नमवले, आता जेतेपदासाठी इंग्लंडशी भिडणार.त्यामुळे आयुष म्हात्रे वैभवची साथ देण्यासाठी उतरला. त्याने वैभवची भक्कम साथ दिली. एक बाजू आयुषने सांभाळलेली असताना दुसऱ्या बाजूने वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक फलंदाजी केली. त्याने ८ व्या षटकात १४ धावा, ९व्या षटकात १८ धावाही चोपल्या. १७ व्या षटकातही वैभवने आक्रमक फलंदाजी करताना २२ धावा काढल्या. त्यामुळे तो शतकाच्या जवळही पोहोचला होता. दुसरीकडे त्याच्यासोबत फलंदाजी करणाऱ्या आयुष म्हात्रेनेही १९ व्या षटकात ऍलेक्स ग्रीनविरुद्ध षटकार मारून अर्धशतक पूर्ण केले. त्याचे सलग दुसरे अर्धशतक ठरले. मात्र अर्धशतकानंतर पुढच्याच चेंडूवर त्याने तो बाद झाला. त्याचा झेल बेन मायेसने घेतला. आयुषने ५२ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह ५० धावांची खेळी केली. आयुष आणि वैभव यांच्यात तब्बल १४२ धावांची भागीदारी झाली. .आयुष बाद झाल्यानंतर वैभवला साथ देण्यासाठी वेदांत त्रिवेदी उतरला. यादरम्यान २० षटकात वैभवने त्याचे ५५ चेंडूत ८ चौकार आणि ८ षटकारांच्या मदतीने शतक पूर्ण केले. हे त्याचे १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमधील पहिले शतक आहे. त्यामुळे भारतीय संघ २० षटकात २ बाद १६७ धावांपर्यंत पोहोचला. वैभवने नंतरही त्याची लय कामय ठेवली.त्याने अवघ्या ७१ चेंडूतच दीडशे धावाही पूर्ण केल्या. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात दीडशतक करणारा तो पहिलाच खेळाडूही ठरला आहे..वैभवचे विश्वविक्रमवैभव १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये (U19 World Cup) शतक करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला आहे. त्याचे वय शनिवारी १४ वर्षे ३१६ दिवस होते. इतकेच नाही, तर त्याने आता १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत २० हून अधिक षटकार मारले आहेत. त्यामुळे तो १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक षटकार मारणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने डेवाल़्ड ब्रेव्हिस आणि फिन ऍलेन यांना मागे टाकले आहे. ब्रेव्हिसने २०२२ च्या वर्ल्ड कपमध्ये १८ षटकार मारले होते. तसेच फिन ऍलेनने २०१६ आणि २०१८ च्या वर्ल्ड कपमध्ये खेळताना १८ षटकार मारले होते.वैभव १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात सर्वात कमी चेंडूत शतक करणाराही फलंदाज ठरला आहे. तसेच १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याने दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात जलद शतक केले आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर ऑस्ट्रेलियाचा विल मालाज्झुक आहे. त्याने जपानविरुद्ध २०२६ च्याच वर्ल्ड कपमध्ये ५१ चेंडूत शतक केले होते.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वात जलद शतक५१ चेंडू - विल मलाज्झुक (ऑस्ट्रेलिया वि. जपान, २०२६)५५ चेंडू - वैभव सूर्यवंशी (भारत वि. इंग्लंड, २०२६)६३ चेंडू - कासिम आक्रम (पाकिस्तान वि. श्रीलंका, २०२२)६५ चेंडू - बेन मायस (इंग्लंड वि. स्कॉटलंड, २०२६)६९ चेंडू - राज बावा (भारत वि. उगांडा, २०२२).U19 Team India: मी आहे काळजी नको... वैभव सूर्यवंशीचं सिक्स मारून अर्धशतक केल्यानंतर सूर्या स्टाईल सेलिब्रेशन; Video Viral.भारतासाठी अंतिम सामन्यात शतक...१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात शतक करणारा एकूण सहावा, तर भारताचा तिसराच खेळाडू ठरला आहे. त्याच्यापूर्वी भारतासाठी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात उन्मुक्त चंदने २०१२ मध्ये आणि मनज्योत कारलाने २०१८ मध्ये शतक केले होते.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात शतक१५१ धावा* - वैभव सूर्यवंशी (भारत वि. इंग्लंड, २०२६)१११ धावा* - उन्मुक्त चंद (भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१२)१०८ धावा - ब्रेन विल्यम्स (ऑस्ट्रेलिया वि. पाकिस्तान, १९८८)१०७ धावा - स्टीफन पीटर्स (इंग्लंड वि. न्यूझीलंड, १९९८)१०१ धावा* - मनज्योत कारला (भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१८)१०० धावा* - जॅरद बुर्के (ऑस्ट्रेलिया वि. दक्षिण आफ्रिका, २००२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.