INDU19 vs UAEU19 : भारताचा २३४ धावांनी दणदणीत विजय, वैभव सूर्यवंशीच्या विक्रमी १७१ धावा; आता पाकिस्तानला रविवारी भिडणार

U19 Asia Cup India vs Pakistan Sunday match time : भारताच्या युवा खेळाडूंनी दुबईचे मैदान गाजवले... १९ वर्षांखालील मुलांच्या आशिया चषक स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) यूएईच्या गोलंदाजांना धडकी भरवणारी खेळी केली. त्याने ९५ चेंडूंत ९ चौकार व १४ षटकारांसह विक्रमी १७१ धावा चोपल्या. त्याने या खेळीसह युवा वन डे क्रिकेटच्या एका डावात सर्वाधिक षटकाराचा विक्रम नावावर केला. वैभवची ही खेळी युएईलाच नव्हे तर पाकिस्तानी गोलंदाजांना घाबरवणारी ठरली आहे. कारण, रविवारी India vs Pakistan असा ब्लॉकबस्टर सामना रंगणार आहे. पाकिस्ताननेही पहिल्या सामन्यात दुबळ्या मलेशियावर विजय मिळवला आहे..भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ६ बाद ४३३ धावांचा डोंगर उभा केला. १९ वर्षांखालील भारतीय संघाच्या वन डेतील या सर्वाधिक धावा ठरल्या. वैभवसह दुसऱ्या विकेटसाठी आरोन जॉर्जने २१२ धावांची भागीदारी केली. आरोनने ७३ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारासह ६९ धावा केल्या. हे दोघंही माघारी परतल्यानंतर विहान मल्होत्रा व वेदांत त्रिवेदी यांनी मोर्चा सांभाळला. विहानने ५५ चेंडूंत ६९ धावा केल्या, तर वेदांतने ३८ धावा केल्या. अभिग्यान कूंडूने १७ चेंडूंत ३२ धावांची नाबाद खेळी केली, तर कनिष्क चौहानने १२ चेंडूंत २८ धावा केल्या..IND vs UAE U19 : भारताच्या ४३३ धावा! वैभव सूर्यवंशीच्या १७१ धावा U-19 रेकॉर्ड बूकमध्ये नोंदवल्या जाणार नाहीत; जाणून घ्या कारण.संयुक्त अरब अमिरातीची सुरुवात खराबच झाली. त्यांचे ६ फलंदाज ५३ धावांवर माघारी परतले होते. दीपेश देवेंद्रनने दोन विकेट्स घेतल्या. सलामीवीर अन् कर्णधार यायीन किरण राय १७ धावांवर हेनिन पटेलच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. मुहम्मद रायनने १९ धावा केल्या, तर अन्य तीन फलंदाज एकेरी धावसंख्येतच माघारी परतला. पण, पृथ्वी मधू व उद्दीश सूरी यांनी ८५ धावांची भागीदारी करून संघाची पडझड थांबवली..भारताचा विजय लांबणीवर पडायला कारणीभूत असलेल्या पृथ्वीला ३८ व्या षटकात विहानने बाद केले. पृथ्वी ८७ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ५० धावा करून माघारी परतला. सूरी ७८ धावांवर नाबाद राहिला आणि त्याने संघाला ७ बाद १९९ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारताने २३४ धावांनी विजय मिळवला. .PAK Under-19 won by 297 runs vs Malaysia :पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघाने आशिया चषक स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. त्यांनी मलेशियावर २९७ धावांनी विजय मिळवला. पाकिस्तानच्या ३४५ धावांचा पाठलाग करताना मलेशियाचा संघ १९.४ षटकांत ४८ धावांवर गडगडला. १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेतील हा धावांच्या बाबतीत दुसरा सर्वात मोठा विजय ठरला. तर पाकिस्तानचा हा सर्वात मोठा विजय आहे.पाकिस्तानचा सलामीवीर समीर मिन्हासने १४८ चेंडूंत ११ चौकार व ८ षटकारांसह १७७ धावांची नाबाद खेळी केली. अहमद हुसैनने ११४ चेंडूंत १३२ धावा केल्या. त्यात ८ चौकार व २ षटकारांचा समावेश आहे. प्रत्युत्तरात मलेशियाच्या एकाही फलंदाजाला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. अली रझा व मोहम्मद सय्याम यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..