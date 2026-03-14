Cricket
नवीन कर्णधार? वैभव सूर्यवंशीची संघात एन्ट्री! LA Olympics अन् ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२८ साठी कसा असेल भारताचा संघ? बरेच पर्याय उपलब्ध
India probable squad for LA Olympics cricket 2028: २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश होणार असल्याने भारतीय संघाची भविष्यातील बांधणी कशी असेल याबाबत चर्चांना जोर आला आहे. त्यातच युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या पिढीबदल सुरू असून पुढील काही वर्षांत नव्या चेहऱ्यांना मोठी संधी मिळू शकते.
Team India predicted squad for T20 World Cup 2028: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ जिंकला आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवने २०२८ चा वर्ल्ड कप जिंकून जेतेपदाची हॅटट्रिक साजरा करण्याचा निर्धार बोलून दाखवला. ३५ वर्षीय सूर्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने जेतेपद कायम राखण्याचा पराक्रम केला आणि सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत पहिलाच संघ ठरला. २०२८ मध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड यांच्या संयुक्त विद्यमाने वर्ल्ड कप स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. त्याचवर्षी ऑलिम्पिक स्पर्धेत १२८ वर्षांनंतर क्रिकेटचे पुनरागमन होणार आहे.