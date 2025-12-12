Cricket

'अरे ९० वर आहे, आऊट होईल...'! खेळाडूने स्लेजिंग केली, Vaibhav Suryavanshi चा 'Cute' रिप्लाय; मोडला गिल, AB चा विक्रम...

Sledging Backfires as Vaibhav Suryavanshi Shatters Records: IND U19 vs UAE U19 सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने १७१ धावांची विक्रमी खेळी साकारली. मात्र या खेळीतला सर्वात मजेशीर क्षण त्याच्या ९० धावांवर घडला.
Vaibhav Suryavanshi breaks Gill and AB de Villiers’ record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Suryavanshi breaks Gill and AB de Villiers’ record: भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत दणक्यात सुरुवात केली. १४ वर्षीय वैभव सूर्वयंशीच्या तडाख्यासमोर यूएईचा पालापाचोळा झाला. भारताच्या ४३३ धावांच्या प्रत्युत्तरात यूएईला ७ बाद १९९ धावाच करता आल्या आणि भारताने २३४ धावांनी हा सामना जिंकला. वैभवच्या १७१ धावांची खेळी या सामन्याचे वैशिष्ट्य राहिले. त्याचवेळी या सामन्यातील एक किस्साही चर्चेत आलाय... प्रतिस्पर्धी संघाचा यष्टिरक्षक सालेह आमीन याने वैभवसोबत स्लेजिंग केली अन् त्याला भारताच्या फलंदाजाने Cute रिप्लाय दिला...

sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Record
ab de villiers
cricket news today
Asia Cup
ODI cricket records
Shubman Gill
Vaibhav Suryavanshi
Asia Cup 2025

