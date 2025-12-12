'अरे ९० वर आहे, आऊट होईल...'! खेळाडूने स्लेजिंग केली, Vaibhav Suryavanshi चा 'Cute' रिप्लाय; मोडला गिल, AB चा विक्रम...

Vaibhav Suryavanshi breaks Gill and AB de Villiers’ record: भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत दणक्यात सुरुवात केली. १४ वर्षीय वैभव सूर्वयंशीच्या तडाख्यासमोर यूएईचा पालापाचोळा झाला. भारताच्या ४३३ धावांच्या प्रत्युत्तरात यूएईला ७ बाद १९९ धावाच करता आल्या आणि भारताने २३४ धावांनी हा सामना जिंकला. वैभवच्या १७१ धावांची खेळी या सामन्याचे वैशिष्ट्य राहिले. त्याचवेळी या सामन्यातील एक किस्साही चर्चेत आलाय... प्रतिस्पर्धी संघाचा यष्टिरक्षक सालेह आमीन याने वैभवसोबत स्लेजिंग केली अन् त्याला भारताच्या फलंदाजाने Cute रिप्लाय दिला... .वैभवसह आरोन जॉर्जने ( ६९) दुसऱ्या विकेटसाठी २१२ धावांची भागीदारी केली. विहान मल्होत्रा ( ६९) व वेदांत त्रिवेदी ( ३८) यांनी मोर्चा सांभाळला. अभिग्यान कूंडूने १७ चेंडूंत ३२ धावांची नाबाद खेळी केली, तर कनिष्क चौहानने १२ चेंडूंत २८ धावा केल्या. यूएईच्या पृथ्वी मधूने ५० व उद्दीश सूरीने ७८ धावांची खेळी केली. दीपेश देवेंद्ररन याने दोन विकेट्स घेतल्या. किशन सिंग, हेनिल पटेल, विहान मल्होत्रा व खिलान पटेल यांनी प्रत्येकी एक बळी टिपले..१४ वर्षीय वैभवच्या १७१ धावा या भारताकडून युवा वन डे क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या सर्वोत्तम वैयक्तिक धावा ठरल्या आहेत. एकूण ही नववी सर्वोत्तम खेळी आहे. वैभवने या विक्रमासह अनेक स्टार खेळाडूंना मागे टाकले. त्याने शिखर धवन ( १५५*), एबी डिव्हिलियर्स ( १४३) व शुभमन गिल ( १६०*) यांचा युवा वन डे क्रिकेटमधील विक्रम मोडला..वैभवने एक युनिक फिफ्टी झळकावली. युवा वन डे क्रिकेट इतिहासात सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम वैभवच्या नावे नोंदवला गेला आहे. या सामन्यापूर्वी त्याचे ४३ षटकार होते आणि आजच्या सामन्यातील १४ षटकारांनी त्याला ५७ पर्यंत पोहोचवले. युवा वन डे क्रिकेटमध्ये ५० षटकार खेचणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे. तेही १२ डावांत त्याने एवढे षटकार खेचले. भारताकडून उन्मुक्त चंदने २१ डावांत ३८ षटकार खेचले होते..IND vs UAE U19 : भारताच्या ४३३ धावा! वैभव सूर्यवंशीच्या १७१ धावा U-19 रेकॉर्ड बूकमध्ये नोंदवल्या जाणार नाहीत; जाणून घ्या कारण.मजेशीर किस्सा...वैभव ९० वर असताना यष्टिरक्षक आमीन याने स्लेजिंग सुरू केले... साधारण ९० धावांवर फलंदाजी करताना खेळाडू दडपणाखाली असतो.. म्हणून त्याला नव्हर्स ९०s म्हटले जाते. त्यामुळेच आमीन म्हणाला,'चला पोरांनो... हा ९०वर आहे.. टेंशनमध्ये आहे...' याला वैभवने मजेशीर उत्तर दिले, तेरे साथ सेल्फी लू? ( तुझ्यासोबत मी सेल्फी घेऊ शकतो का?) यूएईच्या यष्टिरक्षकाला क्षणभर काय बोलावे हेच समजले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.