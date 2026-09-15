IND vs AFG, 2nd T20I: वरुण चक्रवर्ती मालिकेतूनच बाहेर! वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार? कशी असेल भारताची Playing XI

Afghanistan vs India 2nd T20I : भारत आणि अफगाणिस्तान संघात दुसरा टी२० सामना आज (१५ सप्टेंबर) होणार आहे. हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियम येथेच होणार असून हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होईल. भारताने या मालिकेतील पहिला सामना जिंकला असल्याने हा सामना जिंकून भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी आहे, तर अफगाणिस्तान मालिकेत बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करेल. .IND vs AFG, T20I: मालिका जिंकण्यासाठी भारत सज्ज! सॅमसनच्या कामगिरीकडे लक्ष, पाचव्या गोलंदाजाची चिंता कायम; कुठे पाहाणार सामना?.दरम्यान, भारतीय संघ मालिकेत आघाडीवर असला, तरी काही प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागणार आहेत. भारताला पहिल्या सामन्यात ५ व्या गोलंदाजाची उणीव भासणार आहे. हार्दिक पांड्या दुखापतग्रस्त झाल्याने पाचवा गोलंदाजाची चिंता भेडसावत आहेत. पाचव्या गोलंदाजासाठी शिवम दुबे आणि नितीश कुमार रेड्डी यांचा पर्याय वापरून पाहण्यात आला आहे, पण त्यांच्याकडून अपेक्षित कामगिरी झालेली नाही. अशात अभिषेक शर्माला वापरले जाऊ शकते. पण तोही पार्टटाईम गोलंदाज आहे. पण असे असले तरी सध्या दुबे आणि नितीश यांना आणिखी संधी दिली जाऊ शकते..मात्र दुसऱ्या सामन्यात भारताला आणखी एक बदल करावा लागणार आहे. कारण वरुण चक्रवर्ती दुखापतग्रस्त झाला असून या मालिकेतूनच बाहेर झाला आहे. अशाच रवी बिश्नोई याला त्याच्या जागेवर संधी दिली जाऊ शकते..याशिवाय सलामीवीर फलंदाज म्हणून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी पहिल्या सामन्यात संधी मिळाली होती. पण सॅमसन फार काही करू शकला नाही. अशात वैभव सूर्यवंशीची चर्चा होत आहे. पण सॅमसनवर विश्वास कायम ठेवला जाऊ शकतो. मात्र त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवून ईशान किशनला विश्रांती दिली जाऊ शकते. ईशान किशन गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने खेळत असून पहिल्या सामन्यापूर्वी त्याला पाठीत वेदनाही जाणवल्या होत्या. तो पहिल्या सामन्यात खेळला आहे, पण त्याला विश्रांती दिली जाऊ शकते. असे झाल्यास अभिषेक आणि वैभव सलामीला, तर सॅमसन तिसऱ्या क्रमांकावर गोलंदाजी करताना दिसू शकतो. याव्यतिरिक्त प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फार बदल होण्याची शक्यता कमी आहे..IND vs AFG: ३२ चेंडूत ८२ धावांच्या खेळीनंतर काय म्हणाला अभिषेक शर्मा? दुबेला २०वी ओव्हर देण्यावर श्रेयस अय्यरचेही स्पष्टीकरण.दुसऱ्या टी२० सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन - अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन/ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.