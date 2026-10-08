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Nana Patekar : 'भारताने एक महान व्यक्तिमत्व गमावले'; विराट कोहली, सचिन तेंडुलकरसह क्रिकेटपटूंची भावुक पोस्ट

Virat Kohli, Sachin Tendulkar and Sports Fraternity Pay Tributes to Nana Patekar: नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे देशभरातून शोक व्यक्त होत आहे. भारतीय क्रिकेटपटूंनी त्यांच्या निधनाबद्दल श्रद्धांजली वाहिली आहे. विराट कोहली आणि सचिन तेंडुलकर यांनीही भावुक पोस्ट केली आहे.
Virat Kohli, Sachin Tendulkar and Sports Fraternity Pay Tributes to Nana Patekar

Virat Kohli, Sachin Tendulkar and Sports Fraternity Pay Tributes to Nana Patekar

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Cricket Fraternity Pay Tributes to Nana Patekar: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन झाल्याची बातमी गुरुवारी (८ ऑक्टोबर) समोर आल्याने सिनेविश्वाला मोठा धक्का बसला आहे.

एक हरहुन्नरी नट असलेल्या नाना पाटेकर यांच्या निधनाबद्दल संपूर्ण देशातून हळहळ व्यक्त होत आहे. विराट कोहली, सचिन तेंडुलकरसह अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनीही त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

Virat Kohli, Sachin Tendulkar and Sports Fraternity Pay Tributes to Nana Patekar
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