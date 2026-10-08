Nana Patekar : 'भारताने एक महान व्यक्तिमत्व गमावले'; विराट कोहली, सचिन तेंडुलकरसह क्रिकेटपटूंची भावुक पोस्ट

Cricket Fraternity Pay Tributes to Nana Patekar: प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन झाल्याची बातमी गुरुवारी (८ ऑक्टोबर) समोर आल्याने सिनेविश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. एक हरहुन्नरी नट असलेल्या नाना पाटेकर यांच्या निधनाबद्दल संपूर्ण देशातून हळहळ व्यक्त होत आहे. विराट कोहली, सचिन तेंडुलकरसह अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनीही त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे..NANA PATEKAR: भारत-पाकिस्तान सामन्यावर नाना पाटेकरांचा ‘तो’ VIDEO पुन्हा व्हायरल; वर्षभरापूर्वी नेमकं काय म्हणाले होते?.नाना पाटेकर गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले होते. त्यानंतर तातडीने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, पण त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. नाना पाटेकर केवळ उत्तम अभिनेते नव्हते, तर समाजिक भान असलेले व्यक्ती होते. त्यामुळे त्यांच्या निधनाबद्दल विविध क्षेत्रातून शोक व्यक्त होत आहे.भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने पोस्ट केली आहे की 'भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक महान व्यक्तिमत्व. त्यांचे कार्य आणि वारसा पिढ्यानपिढ्या जिवंत राहील. नाना पाटेकरजी, आपल्या आत्म्यास शांती लाभो. ओम शांती.'.मास्टर - ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यानेही पोस्ट केली आहे की 'मला नाना पाटेकर हे एक अत्यंत सरळ आणि जमिनीवर पाय असलेले व्यक्तिमत्व म्हणून आठवतात. त्यांच्या कामातही तोच प्रामाणिकपणा होता, मग ते मराठी असो वा हिंदी, त्यांनी साकारलेल्या पात्रांमध्ये ते नेहमीच एक वास्तवता आणायचे. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि प्रियजनांप्रती माझ्या संवेदना आहेत. ओम शांती.'.अजिंक्य रहाणेने नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली वाहताना लिहिले आहे की 'नाना पाटेकरजी एक खरोखरच उत्तम अभिनेते होते, ज्यांच्या कामामुळे अनेक पिढ्यांना प्रेरणा मिळाली आहे आणि त्यांचे मनोरंजनही झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो.'.भारताचा माजी सलामीवीर शिखर धवनने लिहिले की 'भारतीय सिनेसृष्टीने खरोखर आज एक प्रतिभाशाली व्यक्ती गमावली आहे. नाना पाटेकर साहेब तुमचे कार्य पिढ्यांनपिढ्या प्रेरणा देत राहिल. ओम शांती'. याव्यतिरिक्तही अनेक खेळाडूंनी नाना पाटेकरांना श्रद्धांजली वाहिली आहे..नाना पाटेकरना खेळाचीही अत्यंत आवड होती. महाराष्ट्राकडून २००७ मध्ये इंदोरजवळील महू येथे नॅशनल ३०० मीटर बिग बोर शूटिंग चॅम्पियनशीपमध्ये नेमबाजीत त्यांनी कांस्यपदक जिंकले होते. त्यांना क्रिकेट पाहायलाही आवडतायचे. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होते की विराट कोहली त्यांना अत्यंत आवडता खेळाडू आहे. तो आऊट झाला की त्यांना जेवणाचीही इच्छा व्हायची नाही.नाना पाटेकर यांच्यावर पुण्यातील डोणजे गावात अत्यंसंस्कार होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.