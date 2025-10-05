Irani Cup 2025: विदर्भाने पटकावला विजेतेपदाचा मान; इशान किशन, पाटिदार, ऋतुराजसारखे स्टार खेळाडू असलेल्या संघाला केलं पराभूत

विदर्भाने इराणी कप २०२५ मध्ये शेष भारत संघाला ९३ धावांनी पराभूत करून विजेतेपद मिळवले. इशान किशन, रजत पाटिदार आणि ऋतुराज गायकवाड यांसारखे स्टार खेळाडू शेष भारत संघासाठी फार काही करू शकले नाही.विदर्भाने तिसऱ्यांदा इराणी कप जिंकला. .नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर नुकताच विदर्भ विरुद्ध शेष भारतीय संघ (Rest Of India) यांच्यात इराणी कप २०२५ स्पर्धेचा सामना झाला. रोमांचक झालेल्या या सामन्यात पाचव्या दिवशी (५ ऑक्टोबर) विदर्भाने ९३ धावांनी विजय मिळवला आणि इराणी कपचे विजेतेपद मिळवले. विदर्भाने इराणी कप जिंकण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०१७-१८ आणि २०१८-१९ हंगामात विदर्भाने इराणी कपवर नाव कोरले होते. विदर्भ संघ सातत्याने चांगली कामगिरी करत असून आता त्यांनी इराणी कपही जिंकून दाखवला आहे..ODI World Cup 2025: भारतीय संघाची विजयाने दणक्यात सुरुवात! दीप्ती शर्मा - स्नेह राणाची फलंदाजीपाठोपाठ गोलंदाजीतही कमाल.या सामन्यात शेवटच्या दिवशी विजयासाठी शेष भारत संघाला ३३१ धावांची गरज होती, तर विदर्भाला ८ विकेट्सची गरज होती. कारण चौथ्या दिवशी ज्यावेळी सामना थांबला, तेव्हा शेष भारत संघाने विदर्भाने दिलेल्या ३६१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दुसऱ्या डावात २ बाद ३० धावा केल्या होत्या. अभिमन्यू ईश्वरन १७ धावांवर आणि आर्यन जुयाल ६ धावांवर बाद झाला होता.इशान किशन आणि कर्णधार रजत पाटिदार फलंदाजी करत होते. पाचव्या दिवशी हे दोघेही फार काही खास करू शकले नाहीत. रजत पाटिदार आधी १० धावांवर बाद झाला, त्यापाठोपाठ ५ व्या क्रमांकावर उतरलेला ऋतुराज गायकवाडही ७ धावा करून दर्शन नळकांडेच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. दुसऱ्या बाजूने फलंदाजी करत असलेला इशान किशनही ६५ चेंडूत ३५ धावांवर २६ व्या षटकात बाद झाला..पण नंतर सारांश जैनने काही काळ युवा यश धुलला साथ दिली होती. त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली. पण सारांश २९ धावा करून पार्थ रेखाकडेच्या गोलंजाडीवर पायचीत झाला. पण तरी मानव सुतारने यशला साथ दिली होती. त्यांनी पाहाता पाहाता शतकी भागीदारीही केली. त्यामुळे शेष भारतीय संघाच्या आशा वाढल्या होत्या. यशचे अर्धशतही झाले होते.परंतु, तो शतकाच्या जवळ असताना ६३ व्या षटकात त्याला यश ठाकूरने अर्थर्व तायडेच्या गोलंदाजीवर बाद केले. त्याचं शतक ८ धावांनीच हुकलं. यश धूलने ११७ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटाकारासह ९२ धावा केल्या. त्याच्या पुढच्याच चेंडूवर अंशुल कंबोजही शून्यावर बाद झाला. नंतर काही काळ आकाश दीप खेळला, पण त्यालाही ३ धावांवर हर्ष दुबेने बाद केले..शेवटच्या विकेटसाठी गुरुनूर ब्रारने मानवला साथ दिली होती. मानवने अर्धशतकही केले. पण अखेर ७४ व्या षटकाच्या ५ व्या चेंडूवर गुरनूरला हर्षने ७ धावांवर बाद केले. त्यामुळे २६७ धावांवर शेष भारताचा डाव संपला. त्यामुळे विदर्भाने हा सामना सहज जिंकला. मानव सुतार ११३ चेंडूत ५६ धावांवर नाबाद राहिला.विदर्भाकडून या डावात हर्ष दुबेने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. आदित्य ठाकरे आणि यश ठाकूर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच पार्थ रेखाडे आणि दर्शन नळकांडे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी या सामन्यात विदर्भाने प्रथम फलंदाजी करताना १०१.४ षटकात ३४२ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून अथर्व तायडेने २८३ चेंडूत १४३ धावा केल्या होत्या. तसेच यश राठोडने ९१ धावांची खेळी केली होती. शेष भारत संघाकडून गोलंदाजी करताना या डावात आकाश दीप आणि मानव सुतार यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या होत्या.त्यानंतर शेष भारताला पहिल्या डावात ६९.५ षटकात २१४ धावाच करता आले. त्यामुळे विदर्भाला १२८ धावांची मोठी आघाडी मिळाली. शेष भारतकडून रजत पाटिदारने सर्वाधिक ६६ धावांची खेळी केली, तर अभिमन्यू ईश्वरने ५२ धावांची खेळी केली. मात्र बाकी कोणाला खास काही करता आलं नव्हतं. विदर्भाकडून यश ठाकूरने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..Ruturaj Gaikwad ने सूर मारला अन् जमिनीलगत अफलातून कॅच घेतला, विदर्भाचा डावही संपवला; पाहा Video.विदर्भाने दुसऱ्या डावात ९४.१ षटकात २३२ धावा करत पहिल्या डावातील १२८ धावांच्या आघाडीसह शेष भारत संघासमोर ३३१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. विदर्भाकडून या डावात अमन मोखाडेने ३७ धावा, कर्णधार अक्षक वाडकरने ३६ धावा आणि दर्शन नळकांडेने ३५ धावा केल्या होत्या. मात्र कोणीही अर्धशतक करू शकले नाही. या तिघांशिवाय कोणाला ३० धावांचा टप्पाही पार करता आला नाही. शेष भारत संघाकडून अंशुल कंबोजने ४ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.