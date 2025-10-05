Cricket

Irani Cup 2025: विदर्भाने पटकावला विजेतेपदाचा मान; इशान किशन, पाटिदार, ऋतुराजसारखे स्टार खेळाडू असलेल्या संघाला केलं पराभूत

Vidarbha Clinch Irani Cup 2025 Title : इराणी कप २०२५ मध्ये विदर्भाने शेष भारत संघाला पराभूत करत विजेतेपदाचा मान मिळवला. ६ वर्षांनंतर विदर्भाने पुन्हा एकदा इराणी कपचे विजेतेपद मिळवले.
Summary

  • विदर्भाने इराणी कप २०२५ मध्ये शेष भारत संघाला ९३ धावांनी पराभूत करून विजेतेपद मिळवले.

  • इशान किशन, रजत पाटिदार आणि ऋतुराज गायकवाड यांसारखे स्टार खेळाडू शेष भारत संघासाठी फार काही करू शकले नाही.

  • विदर्भाने तिसऱ्यांदा इराणी कप जिंकला.

