U19 World Cup: RCB च्या नव्या शिलेदाराचं खणखणीत शतक, तर वैभव सूर्यवंशीची फिफ्टी; भारताला उभारला धावांचा डोंगर

Vihaan Malhotra Century: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये भारताने झिम्बाब्वेसमोर मोठे लक्ष्य ठेवले. उपकर्णधार विहान मल्होत्राने शतक ठोकले, तर वैभव सूर्यवंशी आणि अभिग्यान कुंडूने अर्धशतक केले आहे.
Updated on

U19 India vs U19 Zimababwe: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि झिम्बाब्वे या युवा संघांमध्ये मंगळवारी (२७ जानेवारी) सुपर सिक्स सामना होत आहे. या सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेसमोर ३५३ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.

भारतासाठी उपकर्णधार विहान मल्होत्राने (Vihaan Malhotra Century) खणखणीत शतक ठोकलं आहे. तसेच अभिग्यान कुंडू (Abhigyan Kundu) आणि वैभव सूर्यवंशीही (Vaibhav Suryavanshi) या सामन्यात चमकले.

