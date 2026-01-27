U19 World Cup: RCB च्या नव्या शिलेदाराचं खणखणीत शतक, तर वैभव सूर्यवंशीची फिफ्टी; भारताला उभारला धावांचा डोंगर

U19 India vs U19 Zimababwe: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि झिम्बाब्वे या युवा संघांमध्ये मंगळवारी (२७ जानेवारी) सुपर सिक्स सामना होत आहे. या सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेसमोर ३५३ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतासाठी उपकर्णधार विहान मल्होत्राने (Vihaan Malhotra Century) खणखणीत शतक ठोकलं आहे. तसेच अभिग्यान कुंडू (Abhigyan Kundu) आणि वैभव सूर्यवंशीही (Vaibhav Suryavanshi) या सामन्यात चमकले. .U19 World Cup : ४ चौकार अन् ४ षटकारांसह वैभव सूर्यवंशीने विक्रमी फिफ्टी झळकावली, पण मोठा शॉट मारण्याच्या नादात झाला आऊट.झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. त्यामुळे भारताकडून ऍरॉन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला होता. ते जवळपास १० च्या धावगतीने धावा करत होते. पण पाचव्या षटकात पानाशे मझाईने सिम्बाराशे मुडझेंगेरेरेच्या हातून १६ चेंडूत २३ धावांवर झेलबाद केले. .पण त्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रेने वैभवची चांगली साथ दिली. या दोघांनी अर्धशतकी भागीदारी करताना भारताला १०० धावांचा टप्पा पार ११ व्या षटकांच्या आतच पार करून दिला. यादरम्यान वैभवने २४ चेंडूत स्पर्धेतील दुसरे अर्धशतकही केले. मात्र, ११ व्या षटकात तातेंदा चिमुगोरोने दोघांनाही बाद केले. वैभव ३० चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५२ धावा करून बाद झाला. तसेच आयुष १९ चेंडूत २१ धावांवर बाद झाला. वेदांत त्रिवेदीही १५ धावांवर बाद झाला होता..मात्र त्यानंतर विरहानला यष्टीरक्षक फलंदाज अभिग्यान कुंडूची भक्कम साथ मिळाली. या दोघांनी भारताचा डाव सावरताना शतकी भागीदारी साकारली. यादरममयान दोघांनी अर्धशतके केली होती. पण त्यांची ११३ धावांची भागीदारी मुडझेंगेरेरेने अभिग्यान कुंडूला बाद करत तोडली. अभिग्यानने ६२ चेंडूत ६१ धावांची खेळी केली. मुडझेंगेरेरेन कनिष्क चौहानलाही ३ धावांवर बाद केले. पण आरएस अंब्रिशने २८ चेंडूत २१ धावा करत विरहानला साथ दिली. शेवटी खिलान पटेलने १२ चेंडूत ३० धावांची खेळी करत विहानला साथ दिली. यादरम्यान विहानने १०४ चेंडूत शतक पूर्ण केले. त्यामुळे भारताने साडेतीनशे धावांचा टप्पा सहज पार केला. शेवटी विहान १०७ चेंडूत ७ चौकाांसह १०९ धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ८ बाद ३५२ धावा केल्या..U19 World Cup: भारत - पाकिस्तान सुपर सिक्समध्ये एकाच गटात, कधी होणार सामना? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.झिम्बाब्वेकडून तातेंदा चिमुगोरोने ३ विकेट्स घेतल्या. सिम्बाराशे मुडझेंगेरेरे आणि पनाशे मझाई यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. ध्रुव पटेलने १ विकेट घेतली.RCB ने केलंय विहानला खरेदीकाही महिन्यांपूर्वी झालेल्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या लिलावात विहानला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने खरेदी केले आहे. त्याला ३० लाखाला बंगळुरूने खरेदी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.