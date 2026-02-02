Viral Video : वैभव सूर्यवंशी भडकला, पाकिस्तानी फलंदाजाला घातल्या शिव्या; विहानने अडवलं नाहीतर झालाच असता मोठा राडा

Vaibhav Suryavanshi aggression U19 World Cup: भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश पक्का केला. भारताच्या २५३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणारा पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ४६.२ षटकांत १९४ धावांत तंबूत परतला. या पराभवासह पाकिस्तानचे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हानही संपुष्टात आले. या सामन्यात १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा आक्रमक अंदाज अनुभवायला मिळाला. पाकिस्तानी फलंदाज बाद होऊन माघारी जात असताना वैभवला काहीतरी बोलला आणि त्यानंतर राडाच झाला....भारतीय संघाला अपेक्षित सलामी मिळाली नाही. आरोन जॉर्ज १६ धावांवर माघारी परतला, वैभवनेही २२ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ३० धावा केल्या. या धावांसह त्याने युवा वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तिसरे ( ११६९) स्थान पटकावताना शुभमन गिलला मागे सोडले. कर्णधार आयुष म्हात्रे भोपळ्यावर माघारी परतला. वेदांत त्रिवेदीने ६८ धावांची खेळी करताना तळाच्या फलंदाजांसोबत भारताचा डावा सावरला. आर अंब्रिश ( २९), कनिष्क चौहान ( ३५), खिलान पटेल ( २१) व विहान मल्होत्रा ( २१) यांनी चांगले योगदान दिले..Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवने पाकिस्तानविरुद्ध इतिहास रचला; शुभमन गिलचा विक्रम मोडला.पाकिस्तानच्या अब्दुल सुभानने ३, तर मोहम्मद सय्यमने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या पाकिस्तानला हेनिल पटेलने सुरुवातीलाच धक्का दिला. समीर मिन्हासला ९ धावांवर पायचीत केले. पाकिस्तनला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी ३३.३ षटकांत हे लक्ष्य पार करावे लागणार होते, परंतु भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना जखडून ठेवले. हम्झा जहूरने ४२ ,तर उस्मान खानने ६६ धावांची खेळी केली. कर्णधार फरहान यूसाफने ३८ धावा केल्या..त्याच्या विकेटनंतर पाकिस्तानचा डाव गडगडला आणि १९४ धावांवर संपूर्ण संघ तंबूत परतला. कर्णधार आयुषने गोलंदाजीत कमाल दाखवताना २१ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. खिलान पटेलनेही ३ बळी टिपले. पण, हा सामना चर्चेत आला तो वैभव सूर्यवंशीच्या आक्रमक देहबोलीने. पाकिस्तानी फलंदाज स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला. मैदान सोडण्यापूर्वी तो वैभवला काहीतरी म्हणाला आणि त्यानंतर भारतीय खेळाडूच्या तोंडातून शिव्या निघाल्या. तो फलंदाजाच्या दिशेने जाणार तितक्यात विहान मल्होत्राने त्याला अडवले. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक३ फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड (पहिला उपांत्य सामना, बुलावायो) - वेळ: दु. १ वा.४ फेब्रुवारी - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (दुसरा उपांत्य सामना, हरारे) - वेळ: दु. १ वा.अंतिम सामना - ६ फेब्रुवारी (वेळ: दु. १ वा.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.