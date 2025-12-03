Cricket

IND vs SA, 2nd ODI: 'रनमशिन' कोहलीचं सलग दुसरं शतक! ऋतुराजसोबत दीडशतकी भागीदारी करत अनेक विक्रमही मोडले

Virat Kohli 84th Century: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत विराट कोहलीने शतक पूर्ण केले आहे. हे त्याचे सलग दुसरे शतक आहे. त्याने ऋतुराज गायकवाडसोबत विक्रमी भागीदारीही केली.
Virat Kohli | India vs South Africa 2nd ODI

Pranali Kodre
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रायपूर वनडेत विराट कोहलीने सलग दुसरे शतक ठोकले.

  • विराट कोहलीचे हे ५३ वनडे शतक आहे.

  • विराटने ऋतुराज गायकवाडसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी १९५ धावांची विक्रमी भागीदारी केली.

