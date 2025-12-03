IND vs SA, 2nd ODI: 'रनमशिन' कोहलीचं सलग दुसरं शतक! ऋतुराजसोबत दीडशतकी भागीदारी करत अनेक विक्रमही मोडले

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रायपूर वनडेत विराट कोहलीने सलग दुसरे शतक ठोकले. विराट कोहलीचे हे ५३ वनडे शतक आहे. विराटने ऋतुराज गायकवाडसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी १९५ धावांची विक्रमी भागीदारी केली..बुधवारी (३ डिसेंबर) रायपूरचे मैदान भारतासाठी विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड या दोन फलंदाजांनी शतके करत गाजवले आहे. बुधवारी भारताचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेतील दुसरा सामना रायपूरला खेळवला जात आहे. या सामन्यात विराट आणि ऋतुराजने भारतासाठी मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला आहे. या दोघांना बाद करणे दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना कठीण झाले होते. ऋतुराजपाठोपाठ विराट कोहलीने या सामन्यात शतक केले आहे..IND vs SA 2nd ODI: ऋतुराज गायकवाडचे खणखणीत शतक; वेगवान सेंच्युरीच्या बाबतीत ठरला दुसरा, विराट कोहलीसह चमकला.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मा यांनी डावाची चांगली सुरुवात केली होती. मात्र रोहित पाचव्या षटकात सलग तीन चौकार मारल्यानंतर नांद्रे बर्गरच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉकच्या हातात झेल देत बाद झाला. त्याने ८ चेंडूत १४ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर जैस्वालही १० व्या षटकात मार्को यान्सिनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. ३८ चेंडूत २२ धावांवर असताना त्याचा झेल कॉर्बिन बॉशने घेतला..त्यामुळे भारताने ६२ धावांवर २ विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावरील विराट कोहलीला साथ देण्यासाठी चौथ्या क्रमांकावर ऋतुराज गायकवाड उतरला. या दोघांनी एकेरी - दुहेरी धावांवर भर देण्यासोबतच खराब चेंडूंचा समाचार घेत मोठे शॉट्सही खेळले. दोघांनीही स्थिर झाल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रत्येक गोलंदाजाला संघर्ष करायला लावला. ऋतुराजने ५२ चेंडूत, तर विराटने ४७ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतरही पाहता पाहता दोघांनीही दीडशतकी भागीदारीही पूर्ण केली. यादरम्यान ऋतुराजने धावांची गती वाढवत ७७ चेंडूत त्याचे पहिले शतक पूर्ण केले. त्यानंतर तो ३६ व्या षटकात बाद झाला. पण विराटने त्याची लय नंतरही कायम ठेवली..IND vs SA: रोहित १४ धावांवर आऊट झाला, पण तरी दिग्गजांच्या पंक्तीत जाऊन बसला; भारतात खेळताना नवा विक्रम नावावर.ऋतुराज पाठोपाठ विराट कोहलीनेही ३८ व्या षटकात एकेरी धाव धावत ९० चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. विराट कोहलीचे हे वनडेतील ५३ वे शतक आहे. तो सर्वाधिक वनडे शतके करणारा खेळाडू आहे. तसेच हे त्याचे भारतातील २६ वे वनडे शतक आहे. मायदेशात सर्वाधिक वनडे शतके करणाराही तो फलंदाज आहे. इतकेच नाही, तर हे विराटचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८४ वे शतक असल्याने तो आता सचिन तेंडुलकरच्या १०० आंतरराष्ट्रीय शतकाच्या आणखी जवळ पोहचला आहे.तसेच विराटचे हे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचे सातवे वनडे शतक ठरले. तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही सर्वाधिक वनडे शतके करणारा खेळाडू आहे. त्याच्यापाठोपाठ सचिन तेंडुलकर आणि डेव्हिड वॉर्नर आहे. या दोघांनीही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडेत प्रत्येकी ५ शतके केली आहेत..ऋतुराजसोबत विक्रमी भागीदारीदरम्यान, विराटचे शतक होण्यापूर्वी ऋतुराजला ३६ व्या षटकात मार्को यान्सिनने बाद केले. त्याचा झेल टोनी डी झोर्झीने घेतला. ऋतुराज ८३ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह १०५ धावा केल्या. तो बाद झाल्याने त्याची विराटसोबतची भागीदारीही तुटली. ऋतुराज आणि विराट यांच्यात तिसऱ्या विकेटसाठी १९५ धावांची भागीदारी झाली. ही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडेत भारतासाठी कोणत्याही विकेटसाठी केलेली सर्वोच्च भागीदारी आहे. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर आणि दिनेश कार्तिक यांनी ग्वाल्हेरला २०१० मध्ये १९४ धावांची भागीदारी केली होती. दरम्यान, विराट आणि ऋतुराजच्या भागीदारीमुळे भारताने ३८ षटकांच्या आधीच २७५ धावांचा टप्पा पार केला. विराटनंतर ४० व्या षटकातील लुंगी एनगिडीने टाकलेल्या पहिल्या चेंडूवर एडेन मार्करमच्या हातून झेलबाद झाला. विराटने ९३ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह १०२ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.