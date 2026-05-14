Virat Kohli Century: मी सांगितलं होतं ना...! कृणाल पांड्याचे शब्द विराटने शतकासह करून दाखवले खरे; नेमकं काय घडलंय?

IPL 2026, RCB vs KKR Marathi News: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने बुधवारी (१४ मे) कोलकाता नाईट रायडर्सला रायपूरला झालेल्या सामन्यात ६ विकेटन्सने पराभूत केले. बंगळुरूचा हा आयपीएल २०२५ मधील आठवा विजय होता. त्यामुळे त्यांचे १६ गुण झाले असून त्यांनी आता पाँइंट्समध्ये अव्वल क्रमांकावर झेप घेतली आहे. यासोबतच बंगळुरूने प्लेऑफमधील स्थानही जवळपास पक्के केले आहे. बंगळुरूच्या या विजयात विराट कोहलीचे (Virat Kohli) योगदान मोलाचे होते. त्याने या सामन्यात विक्रमी शतकी खेळी केली. .Virat Kohli Century : '... तरी मला फक्त बॅटिंगच आवडते', सामनावीर पुरस्कार जिंकत रोहितची बरोबरी केल्यानंतर काय म्हणाला विराट?.विराटने या सामन्यात १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ६० चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद १०५ धावांची खेळी केली. त्यामुळे बंगळुरूने १९.१ षटकात ४ बाद १९४ धावा करत लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला. खरंतर विराट या सामन्यापूर्वी २ सामन्यांत शून्यावर बाद झाला होता. विराट मागच्या दोन सामन्यात म्हणजे लखनौ सुपर जायंट्स (७ मे) आणि मुंबई इंडियन्सविरुद्ध (१० मे) शुन्यावर बाद झाला होता. पण त्याने बुधवारी दमदार पुनरागमन करत शतक केले..यानंतर विराटचा बंगळुरू संघातील संघसहकारी कृणाल पांड्याने (Krunal Pandya) विराटसाठी खास पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने विराटसोबतचा एक फोटो पोस्ट केला आहे, ज्यात विराट बोटाने एक आकड्याचा इशारा करत आहे, तर कृणालने दोन्ही तळहातांचा गोल करून डोळ्यांवर ठेवल्याचे दिसत आहे. यातून १०० धावा झाल्याचे त्यांना सुचवायचे आहे. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये कृणालने लिहिलंय की 'मी म्हणालो होतो ना!'.खरंतर विराट जेव्हा मुंबई इंडियन्सविरुद्ध शुन्यावर बाद झाला होता, तेव्हा पत्रकार परिषदेत कृणालने विराटबाबत विश्वास व्यक्त केला होता. तो म्हणाला होता, 'विराट कोहली चॅम्पियन खेळाडू आहे. जेव्हा तो दोन सामन्यात अपयशी ठरतो, तेव्हा मी अधिक उत्साही होतो, कारण मला माहिती आहे, तो पुनरागमन करेल. आम्हाला कधीही त्याच्याबाबतीत चिंता वाटत नाही. तो वेगळाच आहे, त्याच्यात खूप भूक आहे. मला खात्री आहे, यानंतर विराट कोहली, तो ज्यासाठी ओळखला जातो, तेच तो करेल.'आता कृणालचा हा विश्वास विराटने शतक करत खरा केला आहे. कृणालने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध अर्धशतक केले होते, तो सामना बंगळुरू शेवटच्या चेंडूवर जिंकले होते..दरम्यान, विराटने शतकासह अनेक विक्रमही केले आहेत. विराटने टी२० क्रिकेटमध्ये १४ हजार धावा पूर्ण केल्या असून तो असा पराक्रम करणारा पहिला आशियाई खेळाडू बनला आहे. तसेच त्याने आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ९ शतके केली आहेत.