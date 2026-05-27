ही दोस्ती तुटायची नाय...! RCB फायनलला पोहचताच विराटची जीवलग मित्र डिविलियर्सला 'जादू की झप्पी'; Video पाहून फॅन्सही भावुक

IPL 2026 RCB News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत अंतिम सामन्यात पोहण्याच पहिला मान रजत पाटिदारच्या नेतृत्वातील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने मिळवला. मंगळवारी (२६ मे) बंगळुरूने धरमशाला येथे झालेल्या क्वालिफायर १ सामन्यात गुजरात टायटन्सचा ९२ धावांनी पराभव केला. त्यामुळे सलग दुसऱ्यांदा बंगळुरू अंतिम सामन्यात पोहचले आहेत. आता त्यांना सलग दोन आयपीएल विजेतेपद जिंकणारा तिसरा संघ होण्याची संधी आहे. यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्स (२०१० - २०११) आणि मुंबई इंडियन्स (२०१९-२०२०) यांनीच असा पराक्रम केला आहे. .RCB vs GT: विराट कोहलीने गुजरात टायटन्सला दाखवला, 'बाबाजी का ठूल्लू' अन् फायनलला पोहचताच अनुष्काला मारली मिठी; Video Viral.डिविलियर्स-विराटची गळाभेटबंगळुरू - गुजरात सामन्यावेळी एबी डिविलियर्सही (AB de Villiers) स्टेडियममध्ये हजर होता. डिविलियर्स २०११ ते २०२१ दरम्यान बंगळुरूकडून खेळला आहे. त्याने बंगळुरूसाठी अनेक मोठ्या खेळीही केल्या, तसेच विराटसोबत (Virat Kohli) अनेक अविस्मरणीय भागीदारीही त्याने केल्या. या काळात विराट आणि डिविलियर्सची मैत्रीही घट्ट झाली. डिविलियर्सने २०२१ आयपीएलनंतर निवृत्ती (Retirement) घेतली, पण त्यानंतर तो समालोचन करताना दिला. पण असे असले तरी त्याचा बंगळुरूला पाठिंबा कायम राहिला. गेल्यावर्षी जेव्हा बंगळुरूने १८ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती, त्यावेळीही डिविलियर्स स्टेडियममध्ये उपस्थित होता..मंगळवारी देखील डिविलियर्सने बंगळुरूला पाठिंबा देत असल्याचे स्पष्ट सांगितले होते. दरम्यान बंगळुरूने गुजरातला हरवताच डिविलियर्स मैदानात पोहचला होता. त्यावेळी विराट आणि डिविलियर्सने घट्ट मिठी मारली. त्यावेळी दोघेही भावूक झालेले होते. दोघांनी नंतर काही वेळ चर्चाही केली. त्यांच्या गळाभेटीचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. त्यांना गळाभेट घेताना पाहून बंगळुरूचे चाहतेही भावूक झाले. .बंगळुरूचा गुजरातवर विजयसामन्याबद्दल सांगायचे झाल्यास बंगळुरूने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद २५४ धावांची खेळी केली. बंगळुरूकडून कर्णधार रजत पाटिदारने ३३ चेंडूत नाबाद ९३ धावांनी वादळी खेळी केली. त्याच्याशिवाय विराट कोहलीने ४३ धावांची आणि कृणाल पांड्यानेही ४३ धावांची खेळी केली. देवदत पडिक्कलने ३० धावांचे योगदान दिले.गुजरातकडून कागिसो रबाडा आणि जेसन होल्डर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. प्रसिद्ध कृष्णाने १ विकेट घेतली..IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'.त्यानंतर २५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करतान गुजरात टायटन्स १९.३ षटकात १६२ धावांवर सर्वबाद झाला. गुजरातकडून राहुल तेवतियाने ६८ धावांनी एकाकी झुंज दिली. त्याच्याशिवाय केवळ जॉस बटलर (२९) आणि साई सुदर्शन (१४) यांनीच १० धावांचा आकडा पार केला.बंगळुरूकडून जेकब डफीने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम दार आणि कृणाल पांड्या यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. जोश हेजलवूडने १ विकेट घेतली.