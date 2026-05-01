आधी आक्रमक सेंडऑफ अन् नंतर विराट-गिलचा ब्रोमान्स.... GT vs RCB सामन्यानंतरचा Video Viral

IPL 2026, GT vs RCB: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत गुरुवारी (३० एप्रिल) गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात सामना झाला. या सामन्यात गतविजेत्या बंगळुरूला ४ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र या सामन्यात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. बंगळुरूचा स्टार खेळाडू विराट कोहली (Virat Kohli) आणि गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) बरेच चर्चेत राहिले..IPL 2026 Point Table: गुजरात टायटन्सने विजय मिळवून PlayOff ची चुरस अधिक रंजक बनवली; रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूवर सहज मात.या सामन्यात बंगळुरूचा कर्णधार रजत पाटिदारच्या झेलवरून वाद झाला होता, त्यानंतर विराट प्रचंड चिडला होता. यानंतर जेव्हा गुजरात टायटन्स बंगळुरूने दिलेल्या १५६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना साई सुदर्शन लवकर बाद झाला. पण नंतर शुभमन गिल वेगात खेळत होता. त्याने २३८ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली होती. पण अखेर त्याचा झंझावात ५ व्या षटकात भुवनेश्वर कुमारने संपवला. त्याच्या गोलंदाजीवर विराट कोहलीने त्याचा झेल घेतला. पण त्यानंतर विराटने अत्यंक आक्रमक सेलिब्रेशन केले होते. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. त्यामुळे या दोघांमध्ये काही बिनसलं आहे की काय, अशाही चर्चा झाल्या..मात्र सामन्यानंतर पूर्णपणे वेगळं चित्र दिसलं. गुजरातने अवघ्या १६ षटकातच ६ बाद १५६ धावा केल्या आणि सामना जिंकला. त्यानंतर जेव्हा दोन्ही संघांचे खेळाडू हस्तांदोलन करत होते, तेव्हा विराट आणि गिल समोरासमोर आले. त्यावेळी ते दोघेही एकमेकांशी हसत मस्करी करताना दिसले. त्यांच्यातील हा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे. तसेच या व्हिडिओने त्यांच्यातील नातंही मैत्रीपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झालं आहे..बंगळुरूचा तिसरा पराभवया सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना बंगळुरू १९.२ षटकात १५५ धावांवर सर्वबाद झाला. बंगळुरूकडून देवदत्त पडिक्कलने २४ चेंडूत ४० धावांची खेळी केली. तसेच विराट कोहलीने १३ चेंडूत २८ धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. गुजरातकडून अर्शद खानने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर १५६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या गुजरात टायटन्सने १५.५ षटकातच ६ विकेट्स गमावत १५८ धावा केल्या आहेत. गुजरातकडून कर्णधार शुभमन गिलने १८ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४३ धावा केल्या आणि जॉस बटलरने १९ चेंडूत ३९ धावांची खेळी केली. राहुल तेवतियाने १७ चेंडूत २७ धावा केल्या. बंगळुरूकडून भुवनेश्वर कुमारने ३ विकेट्स घेतल्या.