इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेची सुरुवात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दणक्यात केली आहे. बंगळुरूने सलामीच्या सामन्यात शनिवारी (२८ मार्च) एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयात पदार्पणवीर जेकॉब डफीसह विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल रजत पाटिदार यांचे मोलाचे योगदान राहिले. दरम्यान, सामन्यानंतर विराट कोहलीची (Virat Kohli) रिअॅक्शन व्हायरल होत आहे. .या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला (SRH vs RCB) २०२ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग बंगळुरूने १५.४ षटकात ४ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. बंगळुरूने फिलिप सॉल्टची विकेट ८ धावांवरच गमावली होती. मात्र त्यानंतर विराट कोहलीने आक्रमक खेळणाऱ्या पडिक्कलला साथ दिली. या दोघांनी शतकी भागीदारी करत विजयाचा पाया रचला. पडिक्कल २६ चेंडूत ६१ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या कर्णधार रजत पाटिदारनेही आक्रमक खेळ केला. तो १२ चेंडूतच ३१ धावांची खेळी करून बाद झाला. पण त्यानंतर लगेचच जितेश शर्मा शून्यावर बाद झाला. पण या विकेट जात असताना एक बाजू विराट कोहलीने सांभाळली होती..दरम्यान, जितेश बाद झाल्यानंतर विराटने त्याचा गिअर बदलला आणि अत्यंत स्फोटक खेळ करताना बंगळुरूला १६ व्या षटकातच विजयापर्यंत पोहोचवले. त्याने ३८ चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह नाबाद ६९ धावांची खेळी केली. सामना जिंकल्यानंतर तो सनरायझर्स हैदराबादच्या खेळाडूंना भेटला. त्यानंतर त्याने विजयाच्या आनंदात असताना रोमँटिक होत स्टँटमध्ये असलेली त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) हिला फ्लाईंग किस दिली. ते पाहून तिनेही हसत त्याला फ्लाईंग किस (Flying Kiss) दिली आणि त्याच्याकडे हात दाखवून ती हसू लागली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे..विराटने अशाप्रकारे अनुष्काबद्दलचे प्रेम पहिल्यांदाच व्यक्त केलेले नाही. यापूर्वीही त्याने अनेकदा मैदानातून अनुष्काला फ्लाईंग किस दिले आहेत. अनुष्का अनेकदा विराटला आणि तो खेळत असलेल्या संघाला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियममध्ये उपस्थित असते..इशान किशनचेही अर्धशतकया सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार इशान किशननेही अफलातून खेळ केला. प्रमुख फलंदाज स्वस्तात बाद झालेले असताना त्याने एका बाजूने बंगळुरूच्या गोलंदाजांवर प्रहार कायम ठेवला होता. त्याने ३८ चेंडूत ८ चौकार आणि ५ षटकारांसह ८० धावांची खेळी केली. काही काळ त्याला हेन्रिक क्लासेनने २२ चेंडूत ३१ धावा करून आणि अनिकेत वर्माने १८ चेंडूत ४३ धावांची खेळी करत साथ दिली. त्यामुळे सनरायझर्स हैदराबादला २० षटकात ९ बाद २०१ धावा उभारता आल्या.बंगळुरूकडून जेकॉब डफीने ट्र्रॅव्हिस हेड (११), अभिषेक शर्मा (७) आणि नितीश कुमार रेड्डी (१) यांच्या महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. तसेच रोमरिओ शेफर्डनेही ३ विकेट्स घेतल्या.