IND vs SA, 2nd ODI: मार्करमचं शतक अन् द. आफ्रिकेचा भारतावर रोमहर्षक विजय! ब्रेव्हिस-ब्रिट्सकेही चमकले; विराट-ऋतुराजची शतके व्यर्थ

दक्षिण आफ्रिकेने रायपूर येथे झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारतावर ४ विकेट्सने रोमांचक विजय मिळवला. एडेन मार्करमच्या शतकाने आणि मॅथ्यू ब्रिट्सके व डेवाल्ड ब्रेव्हिसच्या अर्धशतकांनी दक्षिण आफ्रिकेचा विजय साकारला. भारताने दिलेल्या ३५९ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करत दक्षिण आफ्रिकेने मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली..बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध रायपूरला झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात रोमांचक विजयाची नोंद केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेने ४ विकेट्सने विजय मिळवत तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे आता विशाखापट्टणमला होणारा तिसरा सामना निर्णायक ठरणार आहे.दुसर्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५९ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग दक्षिण आफ्रिकेने ६ विकेट्स गमावत ४९.२ षटकात पूर्ण केला. दक्षिण आफ्रिकेने मायदेशाबाहेर पहिल्यांदाच वनडेत एवढा मोठ्या धावांचा यशस्वी पाठलाग केला आहे.दक्षिण आफ्रिकेच्या या विजयात एडेन मार्करमने शतकी खेळी करत, तर मॅथ्यू ब्रिट्सके आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस यांनी अर्धशतके करत मोलाचे योगदान दिले. तसेच दवाचाही परिणाम या सामन्यावर दिसून आला, ज्यामुळे भारतीय गोलंदाजांना गोलंदाजी करताना अडचणी आल्या..IND vs SA, ODI मालिका सुरू असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; वर्ल्डपही खेळला, तर CSK चेही केलं प्रतिनिधित्व.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून क्विंटन डी कॉक आणि एडेन मार्करम यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी चांगली सुरुवात केली, पण डी कॉकला फार काळ अर्शदीप सिंगने टिकू दिलं नाही. त्याने डी कॉकला ५ व्या षटकात ८ धावांवरच वॉशिंग्टन सुंदरच्या हातून झेलबाद केले. पण त्यानंतर मार्करमने कर्णधार तेंबा बावुमाला साथीला घेतले. या दोघांनी धावांचा ओघ कायम ठेवताना शतकी भागीदारी केली. त्यांच्या भागीदारीने दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाचा पाया रचला गेला. अखेर त्यांची १०१ धावांची भागीदारी प्रसिद्ध कृष्णाने २१ व्या षटकात तोडली. त्याने तेंबा बावुमाला हर्षित राणाच्या हातून ४६ धावांवर झेलबाद केले. यादरम्यान, मार्करमने अर्धशतक केले होते. त्याचा ५३ धावांवर यशस्वी जैस्वालकडून झेलही सुटला. ज्याचा फायदा मार्करमने घेतला. .बावुमा बाद झाल्यानंतर मार्करमने मॅथ्यू ब्रिट्सकेसोबत डाव पुढे नेला. या दोघांमध्येही ७० धावांची आक्रमक भागीदारी झाली. मार्करमने ८८ चेंडूत शतकही पूर्ण केले होते. अखेर त्याचा मोठा अडथळा ३० व्या षटकात हर्षित राणाने दूर केला. मार्करमचा झेल ऋतुराज गायकवाडने घेतला. मार्करमने ९८ चेंडूत १० चौकार आणि ४ षटकारांसह ११० धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतरही डेवाल्ड ब्रेव्हिसने ब्रिट्सची साथ दिली. ब्रेव्हिसने सुरुवात संयमी केली, पण नंतर त्याने आक्रमक खेळ केला. त्यांनीही ९२ धावांची भागीदारी करत दक्षिण आफ्रिकेचा विजय आणखी सोपा केला. दोघांनीही अर्धशतके केली. .IND vs SA, 2nd ODI: विराट-ऋतुराजची शतकं, तर केएल राहुलचा फिनिशिंग टच; भारताचे द. आफ्रिकेसमोर पुन्हा मोठे लक्ष्य.मात्र ४१ व्या षटकात ब्रेव्हिसला कुलदीप यादवने बाद केले, त्याचा चांगला झेल यशस्वी जैस्वालने घेतला. ब्रेव्हिसने ३४ चेंडूत १ चौकार आणि ५ षटकारांसह ५४ धावा केल्या. नंतर ब्रिट्सके आणि टोनी डी झोर्झीने संघाला ३०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. अखेर ब्रिट्सकेचा मोठा काटा प्रसिद्ध कृष्णाने ४४ व्या षटकात दूर केला. त्याने ६४ चेंडूत ६८ धावांवर असताना ब्रिट्सकेला पायचीत केले. टोनी डी झोर्झी १७ धावांवर असताना हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे रिटायर्ड हर्ट झाला, तर त्याआधी मार्को यान्सिनचा धोका अर्शदीप सिंगमुळे टळला. यान्सिनला २ धावेवरच त्याने ऋतुराज गायकवाडच्या हातून झेलबाद केले. पण शेवटी कॉर्बिन बॉश आणि केशव महाराज यांनी उर्वरित धावा पूर्ण करत दक्षिण आफ्रिकेला विजय मिळवून दिला. बॉश १५ चेंडूत २६ धावांवर आणि केशव महाराज १४ चेंडूत १० धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. हर्षित राणा आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. भारताने ५० षटकात ५ बाद ३५८ धावा केल्या होत्या. भारतीय संघाने यशस्वी जैस्वाल (२२) आणि रोहित शर्मा (१४) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या. पण नंतर विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी १९५ धावांची मोठी भागीदारी केली. या दोघांनी शतकेही केली. विराटने ९३ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह १०२ धावा केल्या. ऋतुराजने ८३ चेंडूत १०२ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह १०५ धावांची खेळी केली. हे दोघे बाद झाल्यानंतरही कर्णधार केएल राहुलने नाबाद ६६ धावांची खेळी केली, तर रवींद्र जडेजाने नाबाद २४ धावा केल्या.दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को यान्सिनने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच नांद्रे बर्गर आणि लुंगी एनगिडी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.