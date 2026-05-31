IPL 2026 Final: विराटचा विजयी षटकार अन् अनुष्काचा जल्लोष...RCB ला जिंकवताच किंग कोहलीने बायकोला शोधून फ्लाईग किसही दिले; Video Viral

IPL 2026 Final Virat Kohli Anushka Sharma: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद सलग दुसऱ्यांदा रजत पाटिदारच्या नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जिंकले. त्यामुळे बंगळुरूने सलग दोन वर्षी आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याच्या चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्सची बरोबरी केली. बंगळुरूने रविवारी (३१ मे) अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सला ५ विकेट्सने पराभूत केले. बंगळुरूने गेल्यावर्षी १८ वर्षांची प्रतिक्षा संपवत पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. त्यानंतर आता त्यांनी सलग दुसर्यांदा ट्रॉफी जिंकली होती. .IPL 2026 Final, RCB vs GT live: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे सलग दुसरे जेतेपद... रजत पाटीदारची रोहित, धोनीसह बरोबरी.रविवारी अंतिम सामन्यात बंगळुरूला विजेतेपद जिंकून देण्यात दिग्गज विराट कोहलीने मोलाचा वाटा उचलला. आक्रमक फलंदाजी करताना त्याने अर्धशतक केले. विशेष म्हणजे बंगळुरूच्या विजेतेपदासाठी विजयी षटकारही विराटनेच मारला. त्याने षटकार मारताच बंगळुरूचा संपूर्ण संघ पळत मैदानात आला. त्यामुळे अंतिम सामना जिंकल्यानंतर त्याने जोरदार सेलिब्रेशन केले..या सामन्यासाठी विराट कोहलीची पत्नी आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा देखील स्टेडियममध्ये उपस्थित होती. विराटने अर्धशतक केल्यानंतर तिने त्याला फ्लाईंग किसही दिले होते. तसेच ज्यावेळी विराटने विजयी षटकार मारला आणि बंगळुरू संघ जिंकला त्यावेळी तिनेही जोरदार सेलिब्रेशन केले. त्यावेळी तिच्या शेजारी बंगळुरूचा अँकर आणि स्पोर्ट्स प्रेझेंटेटर दानिश सैतही देखील उपस्थित होता. त्यानेही सेलिब्रेशन केले. विराटने काही वेळाने अनुष्काला स्टेडियममध्ये शोधून फ्लाईंग किसही दिले. त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाले आहेत..या सामन्यात गुजरात टायटन्सला प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १५५ धावाच करता आल्या. गुजरातकडून वॉशिंग्टन सुंदरने नाबाद अर्धशतक केले. त्याने ३७ चेंडूत ५ चौकारांसह ५० धावा केल्या. पण त्याच्याशिवाय कोणाला खास काही करता आले नाही. त्याच्याव्यतिरिक्त २० धावांचा टप्पा केवळ निशांत सिंधूने गाठला. बंगळुरूकडून रसिक सलाम दारने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स आणि कृणाल पांड्याने १ विकेट घेतली..Video Viral : हे, बरोबर नाही... विराट कोहली चिडला, शुभमन गिलसोबत वाद घातलाना दिसला, IPL 2026 Final मधील हायव्होल्टेज क्षण.त्यानंतर १५६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग बंगळुरूने १८ षटकात ५ विकेट्स गमावत १६१ धावा करत पूर्ण केला. बंगळुरूकडून विराट आणि वेंकटेश अय्यर यांनी वादळी सुरुवात केली होती. त्यांनी ५ षटकांच्या आतच ६२ धावांची सलामी भागीदारी केली होती. पण वेंकटेश १६ चेंडूत ३२ धावा करून बाद झाला. पण तरी विराटने त्याची लय शेवटपर्यंत कायम ठेवली. पाटिदारने १५ धावा केल्या, तर टीम डेव्हिडने २४ धावांची खेळी केली. शेवटी विराटला जितेश शर्माने साथ दिली. त्यांनी बंगळुरूला विजेतेपदापर्यंत पोहचवले. विराट ४२ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७५ धावा करून नाबाद राहिला. जितेशने ११ नाबाद धावा केल्या. गुजरातकडून राशिद खानने २ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा आणि अर्शद खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.