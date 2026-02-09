T20 World Cup : जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा पुढच्या सामन्याला मुकणार? समोर आले अपडेट्स, 'तो' ऑल राऊंडर संघात परततोय

Jasprit Bumrah, Abhishek Sharma fitness update Team India : भारतीय ताफ्यातून सकारात्मक बातमी समोर आलेली आहे. वॉशिंग्टन सुंदर लवकरच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघात दाखल होणार आहे आणि तो १२ फेब्रुवारीला दिल्ली येथे होणाऱ्या नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने अमेरिकेविरुद्धच्या लढतीनंतर हे अपडेट्स दिले होते. तो म्हणाला, वॉशिंग्टन सुंदर दिल्ली येथे संघात दाखल होईल. तो आता तंदुरुस्त आहे..न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे सामन्यात वॉशिंग्टनला दुखापत झाली होती आणि त्यानंतर त्याला दोन वन डे व पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकावे लागले होते. बीसीसीआयच्या CoE केंद्रात फिटनेस टेस्ट पास केल्यानंतर वॉशि आता वर्ल्ड कप खेळण्यास सज्ज झाला आहे..T20 World Cup SCO vs ITL : स्कॉटलंडचा दणदणीत विजय! पराभव इटलीचा, पण फटका बसला इंग्लंडला; गुणतालिकेत उलथापालथ."११ जानेवारी रोजी वडोदरा येथील न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यादरम्यान गोलंदाजी करताना वॉशिंग्टनला खालच्या बरगडीच्या भागात तीव्र वेदना जाणवत असल्याचे कळल्यानंतर त्याचे स्कॅन करण्यात आले. त्यानंतर तज्ञांशी प्रत्यक्ष सल्लामसलत करण्यात आली. त्याला साइड स्ट्रेन असल्याचे निदान झाले आहे आणि काही दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, त्यानंतर तो त्याच्या दुखापतीच्या पुढील व्यवस्थापनासाठी बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) कडे तक्रार करेल," असे बीसीसीआयने १६ जानेवारी रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते..जसप्रीत, अभिषेकची प्रकृती ठिक नाही...दरम्यान, प्रमुख जलदगती गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा आजारी पडल्याने अमेरिकेविरुद्धच्या लढतीत खेळू शकला नव्हता. अमेरिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या डावात सलामीवीर अभिषेकही मैदानात उतरला नाही. डावखुरा फलंदाज डगआउटमध्ये दिसला नाही. सामन्यानंतर हस्तांदोलन करतानाही अभिषेक कुठेच दिसला नाही. सूर्याने नंतर सांगितले की दोघेही अजूनही आजारी आहेत..India vs Pakistan : पाकिस्तानने शेपूट घातले; भारताविरुद्ध खेळण्यास तयार, U-Turn चा 'बहाणा' शोधण्यासाठी मागितले २४ तास ."बुमराहला हवामानामुळे खूप ताप येत होता, जसे अभिषेकलाही हवामानामुळे त्रास होत होता," असे सूर्या म्हणाला. मोहम्मद सिराजने अभिषेकला पोटात त्रास होत असल्याचे सांगितले, परंतु पुढील नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात तो परतण्याची खात्री दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.