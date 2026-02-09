Cricket

T20 World Cup : जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा पुढच्या सामन्याला मुकणार? समोर आले अपडेट्स, 'तो' ऑल राऊंडर संघात परततोय

Washington Sundar joining India T20 World Cup squad: वर्ल्ड कपमधील पुढील सामन्यापूर्वी भारतीय संघासाठी काही महत्त्वाच्या अपडेट्स समोर आल्या आहेत. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा हे दोघेही सध्या प्रकृतीच्या कारणामुळे ते पुढील सामन्याला मुकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Will Jasprit Bumrah & Abhishek Sharma play next T20 World Cup match

Will Jasprit Bumrah & Abhishek Sharma play next T20 World Cup match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Jasprit Bumrah, Abhishek Sharma fitness update Team India : भारतीय ताफ्यातून सकारात्मक बातमी समोर आलेली आहे. वॉशिंग्टन सुंदर लवकरच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघात दाखल होणार आहे आणि तो १२ फेब्रुवारीला दिल्ली येथे होणाऱ्या नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने अमेरिकेविरुद्धच्या लढतीनंतर हे अपडेट्स दिले होते. तो म्हणाला, वॉशिंग्टन सुंदर दिल्ली येथे संघात दाखल होईल. तो आता तंदुरुस्त आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Jasprit Bumrah
team india players
Team India Squad
ICC Mens T20 World Cup
Washington Sundar
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.