मिचेल मार्शने केली पाकिस्तानी पत्रकाराची बोलती बंद; India vs Pakistan लढतीवरील बहिष्कारावर विचारलेला प्रश्न अन्... Video

Mitchell Marsh press conference viral moment : आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताविरुद्ध सामन्यात न खेळण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने काल जाहीर केला. यावर ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शने प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यानंतर जेव्हा पाकिस्तानी पत्रकाराने मार्शला याबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा ऑसी कर्णधाराने ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली, त्याने चाहत्यांची मने जिंकली. पाकिस्तानी पत्रकाराने मिचेल मार्शला भारत-पाकिस्तानबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा मिचेल मार्शने त्याची बोलती बंद केली..मार्श म्हणाला, "मी यावर भाष्य करू इच्छित नाही, आमचे संपूर्ण लक्ष वर्ल्ड कप स्पर्धेवर आहे आणि आम्हाला वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे. आम्हाला चांगले प्रदर्शन करायचे आहे, इतर संघ काय करतात याची आम्हाला पर्वा नाही. आमचे खेळाडू या स्पर्धेसाठी कठोर तयारी करत आहेत आणि विजयासाठी प्रयत्न करतील.".बांगलादेशही या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळत नाहीए, असा प्रश्न पत्रकाराने मार्शला केला. त्यावरही तो म्हणाला, मी याआधी उत्तर दिलं, तेच... आम्ही वर्ल्ड कप जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आमचं सर्व लक्ष त्याकडेच केंद्रीत आहे. आम्हाला जो सुरक्षित ठेवेल, त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे..Premium|Pakistan Boycott Explain : बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना...! पाकिस्तानने ओढावून घेतलंय संकट.पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयावर दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी पाकिस्तानला कडक शब्दांत फटकारले आहे. गावस्कर म्हणाले, " तुम्ही शेवटच्या क्षणी माघार घेतली, तर ती एक समस्या आहे. आयसीसीने निश्चितपणे हस्तक्षेप करावा आणि काही कारवाई करावी. ते काय कारवाई करतील हे मला माहित नाही. पण, ही कारवाई एवढी कठोर असावी की, भविष्यात इतर कोणताही संघ असे करण्याचा विचारही करणार नाही." .पाकिस्तान २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमघ्ये अ गटात आहे आणि त्यांच्यासमोर भारत, नामिबिया, अमेरिका आणि नेदरलँड्स यांचे आव्हान आहे. भारताविरुद्ध १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या लढतीवर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकला असला तरी उर्वरित तीन लढती जिंकून ते सुपर ८ मध्ये सहज पोहोचू शकतील. यापैकी एकही पराभव त्यांचा पुढील मार्ग आव्हानात्मक करू शकतो.