Cricket

मिचेल मार्शने केली पाकिस्तानी पत्रकाराची बोलती बंद; India vs Pakistan लढतीवरील बहिष्कारावर विचारलेला प्रश्न अन्... Video

Mitchell Marsh shuts down Pakistani journalist video : India vs Pakistan लढतीवरील बहिष्काराच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या नाट्यावर आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंनाही प्रश्न विचारले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श याने एका पाकिस्तानी पत्रकाराचा प्रश्न थेट फेटाळत त्याची बोलती बंद केली.
Mitchell Marsh shuts down Pakistani journalist video

Mitchell Marsh shuts down Pakistani journalist video

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mitchell Marsh press conference viral moment : आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताविरुद्ध सामन्यात न खेळण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने काल जाहीर केला. यावर ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शने प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यानंतर जेव्हा पाकिस्तानी पत्रकाराने मार्शला याबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा ऑसी कर्णधाराने ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली, त्याने चाहत्यांची मने जिंकली. पाकिस्तानी पत्रकाराने मिचेल मार्शला भारत-पाकिस्तानबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा मिचेल मार्शने त्याची बोलती बंद केली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan

Related Stories

No stories found.