Explainer : India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकून पाकिस्तानने स्वतःसाठी खणलाय खड्डा; आर्थिक नुकसान, बंदी, कायदेशीर कारवाई...

PCB Face Huge ICC Sanctions: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. पण ही स्पर्धा सुरू होण्यास आठवडाभराचाच अवधी शिल्लक असतानाच मोठी घडामोड घडली आहे. पाकिस्तानी सरकारने त्यांच्या राष्ट्रीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (T20 World Cup 2026) खेळण्यासाठी श्रीलंकेला जाण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोत भारताविरूद्धचा सामना न खेळण्यास सांगितले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून आयसीसीनेही (ICC) यात लक्ष घातले आहे. .Breaking! भारताविरुद्ध पाकिस्तान T20 World Cup मधील सामना खेळणार नाही, PCB कडून निर्णय जाहीर.पाकिस्तान सरकारची सोशल मीडियावर पोस्ट आल्यानंतर आयसीसीने त्याची दखल घेतली आहे. भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर आयसीसीने नाराजी व्यक्त केली आहे. असे निवडक सामने खेळणे कोणाच्याही हिताचे नसल्याचे आयसीसीने म्हटले आहे. याशिवाय आयसीसीने असंही म्हटलं आहे की या निर्णायचे पाकिस्तानमधील क्रिकेटवर होणाऱ्या दीर्घकालीन आणि गंभीर परिणामांनाही लक्षात घ्यावे, अशी अपेक्षा आहे. कारण जागतिक क्रिकेट परिसंस्थेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या परिसंस्थेचा पाकिस्तानही भाग आहे..एकूणच आयसीसीने एकप्रकारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला (PCB) आगामी परिणामांचा इशारा दिला आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार या निर्णयामुळे पाकिस्तानला अनेक संभाव्य कारवायांना सामोरे जावे लागू शकते, यात पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये परदेशी खेळाडूंच्या सहभागावर निर्बंध लागू शकतात. याशिवाय आयसीसी क्रमवारीतही पाकिस्तानचे स्थान गोठवले जाऊ शकते. इतकेच नाही, तर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमधील सामन्यांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच द्विपक्षीय मालिकांसाठी पाकिस्तानचा दौरा करण्यासाठी मोठे संघ नकार देऊ शकतात..इतकेच नाही, तर यामुळे पाकिस्तानला आर्थिक नुकसानाचाही सामना करावा लागू शकतो. आयसीसीकडून पाकिस्तानला जो दरवर्षी महसूलाचा हिस्सा दिला जातो, तो रोखला जाऊ शकतो. आयसीसीकडून साधारण ६ टक्के हिस्सा पाकिस्तानला मिळतो, यावर्षी साधारण ३१६ कोटी रुपये पाकिस्तानला मिळण्याची शक्यता होती. मात्र आयसीसीकडून कारवाई झाल्यास हे पैसे रोखले जाऊ शकतात. याशिवाय राजकीय हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तानच्या क्रिकेटवर बंदीची कारवाईही होऊ शकते..सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत - पाकिस्तान सामन्याला (India vs Pakistan) मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. त्यामुळे पाकिस्तानने हा सामना न खेळण्याचा निर्णय आर्थिक गणितं बदलवणाराही आहे. त्यामुळे ब्रॉडकास्टर थेट न्यायालयात धाव घेऊन भरपाईची मागणी करू शकतात, असेही रिपोर्ट्ससमोर आले होते. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील इतर सर्व सामन्यांपेक्षा भारत-पाकिस्तान सामन्याचे मूल्य अधिक आहे, यातून सर्वाधिक महसूल गोळा होतो..T20 World Cup: पाकिस्तानने पायावर कुऱ्हाड मारली! भारताविरुद्धच्या मॅचवर बहिष्कार घालण्याचे परिणाम होणार वाईट; ICC नेही दिलंय उत्तर.क्रिकबझच्या वृत्तानुसार भारताच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय सामन्याची किंमत साधारण १०-११ मिलियन डॉलर (साधारण १०० कोटी रुपये) असते, पण हिच किंमत पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यावेळी दुप्पट होते. साधारण १० सेकंदाच्या जाहीरातीसाठी ब्रॉडकास्टर्सला ४० लाख रुपये मिळतात. त्यामुळे जर हा सामना रद्द झाला, तर साधारण २००-२५० कोटी रुपयांचे नुकसात ब्रॉडकास्टर्सला होऊ शकते. एकूणच एक सामना रद्द होण्याने सर्वांनाच मोठे नुकसान होऊ शकते, त्यातही पाकिस्तानला सर्वात मोठा फटका बसू शकतो.