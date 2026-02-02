Cricket

Explainer : India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकून पाकिस्तानने स्वतःसाठी खणलाय खड्डा; आर्थिक नुकसान, बंदी, कायदेशीर कारवाई...

PCB Face Huge ICC Sanctions: पाकिस्तानने भारताविरुद्ध टी२० वर्ल्ड कप २०२६ सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याने आयसीसीने नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला आर्थिक नुकसान, बंदी आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
Pakistan Cricket Team

Pakistan Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

PCB Face Huge ICC Sanctions: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. पण ही स्पर्धा सुरू होण्यास आठवडाभराचाच अवधी शिल्लक असतानाच मोठी घडामोड घडली आहे.

पाकिस्तानी सरकारने त्यांच्या राष्ट्रीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (T20 World Cup 2026) खेळण्यासाठी श्रीलंकेला जाण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोत भारताविरूद्धचा सामना न खेळण्यास सांगितले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून आयसीसीनेही (ICC) यात लक्ष घातले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Pakistan Cricket Team</p></div>
Breaking! भारताविरुद्ध पाकिस्तान T20 World Cup मधील सामना खेळणार नाही, PCB कडून निर्णय जाहीर
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricket Board
PCB
cricket news today
pakistan cricket
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan
Legal Responsibility

Related Stories

No stories found.