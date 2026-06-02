Rajat Patidar: ‘आम्ही फक्त जिंकलो नाही, तर वर्चस्व गाजवले’; विजेतेपदानंतर रजत पाटीदारची दमदार प्रतिक्रिया

अहमदाबाद : आपल्या ३३व्या वाढदिवशीच रजत पाटीदारने बंगळूर संघाला सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपदाचा करंडक जिंकून दिला. आम्ही केवळ खेळ केला नाही, तर एकतर्फी वर्चस्व गाजवले, असे मत पाटीदारने विजेतेपदानंतर व्यक्त केले..गतवेळेस मिळवलेले विजेतेपद राखण्यासाठी यंदा मैदानात उतरणाऱ्या बंगळूर संघाने सलामीला हैदराबाद संघावर एकतर्फी विजय मिळवला आणि रविवारी अंतिम सामन्यात गुजरात संघावरही सहज विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची एकतर्फी वर्चस्वाने सांगता केली..खरे सांगायचे तर गतवर्षी आमच्यावर अधिक दडपण होते, परंतु ज्या प्रकारे आम्ही खेळ केला होता, ते पाहता यंदा आम्ही निर्धास्त होतो. आम्ही केवळ सर्वसाधारण खेळ केला नाही, तर वर्चस्व राखणारा खेळ केला, असे पाटीदारने विजेतेपदानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. ज्या प्रकारे आमचा पवित्रा होता, ते पाहता यंदाही विजेतेपद आपल्याला मिळू शकते, हा आत्मविश्वास होता, असेही तो म्हणाला..माझ्यासाठी ही सर्वात मोठी भेट आहे. रविवारी माझा वाढदिवस होता. आपल्यासाठी हा वैयक्तिक सन्मानाचा दिवस असला तरी मी खेळाडू म्हणून मैदानात वास्तवात राहिलो. आता सलग तिसऱ्या विजेतेपदावर आम्ही लक्ष केंद्रित करणार आहोत, असा विश्वास पाटीदारने व्यक्त केला..बंगळूर संघाचे हे विजेतेपद सांघित प्रयत्नांची फलश्रुती असली तरी रजत पाटीदारचे नेतृत्व आणि त्याने संघाला गरज असताना काही सामन्यांत केलेली आक्रमक फलंदाजीही मोलाची ठरली. मी मैदानावर अधिक प्रमाणात अभिव्यक्त होत नाही, पण त्या वेळी सामन्याच्या परिस्थितीनुसार डोक्यात विचार सुरू असतात, असे पाटीदारने नमूद केले..फलंदाज म्हणूनही यशस्वीपाटीदारसाठी फलंदाज म्हणूनही ही स्पर्धा चांगलीच फलदायी ठरली. त्याने १९२.६९ च्या स्ट्राइक रेटने ५०१ धावा केल्या. फलंदाज म्हणून मी स्वतःसाठी चांगला वेळ दिला. मुळात स्वतःची फलंदाजी ओळखता आयला हवी, असे रजत पाटीदारने सांगितले.