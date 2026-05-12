IPL 2026: 'मी १०० टक्के फलंदाज अन् १०० टक्के गोलंदाज...' असं म्हणणारा कोण आहे दिल्लीचा मॅच विनर माधव तिवारी?

IPL 2026, PBKS vs DC Marathi News: दिल्ली कॅपिटल्स संघाने सोमवारी आयपीएल २०२६ स्पर्धेत पंजाब किंग्स संघाला पराभवाचा धक्का दिला. धरमशाला येथे झालेल्या सामन्यात दिल्लीने ३ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयामुळे दिल्लीने आपले आव्हान जिवंत ठेवले आहे. या सामन्यात सामनावीराचा पुरस्कार जिंकला तो २२ वर्षांच्या माधव तिवारीने (Madhav Tiwari). त्याने या सामन्यात गोलंदाजी आणि फलंदाजी असे दोन्ही विभागात महत्त्वाचे योगदान दिले. त्याच्या छोटेखानी पण अत्यंत महत्त्वाच्या योगदानाने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याचा खेळ दोन्ही संघातील विजयाचा फरक ठरवणाराही ठरला. दिल्लीला पंजाबने २११ धावांचे मोठे लक्ष्य या सामन्यात दिले होते. यावेळी दिल्लीने (Delhi Capitals) केएल राहुल (९), अभिषेक पोरेल (५), साहिल पारख (१३) आणि ट्रिस्टन स्टब्स (१२) यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या होत्या. पण नंतर कर्णधार अक्षर पटेलने डेव्हिड मिलरसह आक्रमक फटकेबाजी करताना संघाचा डाव सावरला. अक्षरने ३० चेंडूत ५६ धावा केल्या, तर मिलरने २८ चेंडूत ५१ धावा केल्या. पण हे दोघेही बाद झाल्यानंतरही दिल्लीसाठी विजय खूप सोपा नव्हता. यावेळी आशुतोष शर्मा (१० चेंडूत २४ धावा) आणि माधव तिवारीने फटकेबाजी करताना विजय सोपा केला. शेवटी अकिब नबीने २ चेंडूत एक चौकार आणि एक षटकार मारत दिल्लीच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केला. माधव ८ चेंडूत नाबाद १८ धावांवर नाबाद राहिला..त्याआधी दिल्लीने पंजाबला (Punjab Kings) २० षटकात २११ धावावर रोखले होते. सुरुवातीला मिचेल स्टार्क महागडा ठरलेला असतानाच माधव तिवारीने मात्र पंजाबला दोन महत्त्वाच्या विकेट्स मिळवून दिल्या. त्याने आधी आक्रमक खेळणाऱ्या प्रियांश आर्यला ५६ धावांवर बाद केले, तर नंतर धोकादायक ठरू शकणाऱ्या कूपर कोनोलीला ३८ धावांवर बाद करत पंजाबला मोठा धक्का दिला. नंतर मिचेल स्टार्कने मार्कस स्टॉयनिस आणि शशांक सिंगला स्वस्तात माघारी धाडले.दरम्यान, या सामन्यात ज्या माधव तिवारीने मोलाचा वाटा उचलला, त्याला जेव्हा सामन्यानंतर विचारले की तू फलंदाजी करणारा अष्टपैलू आहेस की गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू आहेस, याचं उत्तर देताना त्याने स्पष्ट सांगितले की संघाच्या गरजेनुसार मी १०० टक्के फलंदाज आणि १०० टक्के गोलंदाज आहे. त्याने यावेळी त्याला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल दिल्ली संघाचे आभारही मानले. तसेच कुटुंबाचा पाठिंबाही महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले..कोण आहे माधव तिवारी?२८ सप्टेंबर २००३ रोजी मध्य प्रदेशमधील मौगंज गावात माधवचा जन्म झाला. माधव हा उजव्या हाताने फलंदाजी आणि उजव्या हाताने वेगवान गोलंदाजी करतो. त्याचे वडिलांचा ट्रान्सपोर्टच्या व्यायसायात आहेत. त्याला नेहमीच क्रिकेटसाठी त्याच्या कुटुंबाकडून साथ मिळाली आहे. तो सांगतो की मला कधीही सुविधांची कमी भासली नाही. तसेच आईला जरी क्रिकेट फारसे कळत नसले, तरी तिन्ही नेहमीच त्याला पाठिंबा दिली आहे. (IPL 2026 Madhav Tiwari story) माधवने माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक अमय खुरासिया यांच्याकडून क्रिकेटचे प्रशिक्षण घेतले आहे. त्याला आधी फलंदाजीमध्ये रस होता, कारण गोलंदाजीत जास्त मेहनत घ्यावी लागते. त्यासाठी संपूर्ण शरीराचा वापर होतो. परंतु, अमय यांनी त्याला फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागात तरबेज होण्याचा सलला दिला. तेव्हापासून त्याने अष्टपैलू खेळाडू होण्याच्या दिशेने पावलं टाकण्यास सुरुवात केली..त्याने नंतर वयोगटातील क्रिकेटमधून त्याचे कौशल्य दाखवण्यास सुरुवात केली. त्याने मध्यप्रदेशच्या १९ वर्षांखालील आणि २३ वर्षांखालील संघातही जागा मिळवली. तो २०२४-२५ मध्ये सीके नायुडू ट्रॉफी या २३ वर्षांखालील स्पर्धेतही खेळला. या स्पर्धेत त्याने दोन अर्धशतकं केली होती, ज्यात त्याने मुंबईविरुद्ध ८३ धावांची अत्यंत महत्त्वाची खेळी केली होती. तो मध्य प्रदेश टी२० लगीमध्येही भोपाळ लिओपार्ड्स संघाकडून खेळतो. त्याने या स्पर्धेत ५ डावात १८० च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. त्याने भोपाळला अंतिम सामन्यात पोहचवण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता.त्याने अद्याप वरिष्ठ स्थरावर मात्र पदार्पण केलेलं नाही. पण वयोगटातील क्रिकेटमधील त्याचा खेळ पाहून दिल्लीने त्याला आयपीएल २०२५ च्या लिलावात ४० लाखात खरेदी केले होते. त्यानंतर २०२५ मध्ये तो मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामनाही खेळला. पण या सामन्यात त्याला ३ धावांवरच जसप्रीत बुमराहने बाद केले होते. त्यानंतर त्याला दिल्लीने २०२६ हंगामासाठीही कायम केले. पण त्याला खेळण्याची संधी पंजाबविरुद्ध मिळाली. मात्र या सामन्यात त्यानं त्याचं नाणं खणखणीत वाजवलं आहे. दरम्यान, दिल्ली संघात त्याला इयान बेल, मुनाफ पटेल यांचंही मार्गदर्शन मिळत आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो त्याच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीवर काम करत आहे. त्याचं लक्ष्य भारतासाठी खेळण्याचं असून त्यासाठी अजूनही सुधारणा कराव्या लागतील, असंही त्यानं प्रामाणिकपणे मान्य केले आहे. आता माधव यापुढे कशी प्रगती करणार, याकडे क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष्य असेल.