Who is Sanjay Singh? लुंगी एनगिडी कोसळला, Ambulance आली; पुढे ९ किमीच्या अंतरात काय घडले? २८ सेकंदाचा थरारक Video

Sanjay Singh Delhi Traffic Police green corridor story: दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सामन्यादरम्यान लुंगी एनगिडीला ( Lungi Ngidi Injury) मैदानावर एक गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे तो क्षणभर बेशुद्ध झाला आणि सामना पूर्णपणे थांबवावा लागला. या घटनेमुळे खेळाडूंमध्ये तणाव दिसत होते. दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजाला तातडीने रुग्णवाहिकेने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आणि आता त्याची प्रकृती चांगली असल्याचे अपडेट्स समोर येत आहे. एनगिडीने स्वतः इंस्टा स्टोरीवर, "मॅसेजसाठी धन्यवाद, सर्व काही ठीक आहे," असे लिहिले आहे. पण, कालच्या हादरवणाऱ्या घटनेत एक व्यक्तीचे नाव वारंवार समोर येत आहे आणि ती म्हणजे संजय सिंग... आता कोण आहेत हे संजय सिंग?.पंजाब किंग्सच्या डावातील अक्षर पटेलच्या तिसऱ्या षटकात प्रियांश आर्याने डीपच्या दिशेने एक उंच फटका मारला. आउटफिल्डवर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या एनगिडीने त्याचा अचूक अंदाज घेतला आणि एक सामान्य वाटणारा झेल घेण्यासाठी मागे सरकला. मात्र, मागे जाताना त्याचा तोल गेला आणि चेंडूला बोटाचा स्पर्शही होऊ शकला नाही. या प्रयत्नात, तो डोक्याच्या आणि मानेच्या मागच्या भागावर जोरात आदळला, ज्यामुळे मैदानावर तात्काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले..दोन्ही संघांचे खेळाडू जमा झाले असताना वैद्यकीय कर्मचारी त्वरीत धावून आले. एनगिडीवर मैदानावरच उपचार होईपर्यंत खेळ १० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबवण्यात आला. त्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवरून बाहेर नेण्यात आले आणि पुढील तपासणीसाठी रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दिल्लीतील बीएलके-मॅक्स सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते आणि निरीक्षणाखाली ठेवल्यानंतर त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. दिल्ली कॅपिटल्सचे सह-मालक किरण कुमार ग्रांधी यांनीही त्याच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयाला भेट दिली..स्टेडियम ते हॉस्पिटल ९ किमी अंतर...२५ एप्रिल २०२६ रोजी अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील IPL सामन्यादरम्यान, दिल्लीचा वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला तातडीने उपचारांची गरज होती. यावेळी दिल्ली ट्रॅफिक पोलिसांची तत्परता दाखवली आणि मध्य जिल्हा ट्रॅफिक युनिटचे एसीपी (ACP) संजय सिंह यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने 'ग्रीन कॉरिडॉर' तयार केला..जेव्हा त्यांना समजले की रुग्णवाहिका चालकाला रुग्णालयाचा सर्वात जवळचा मार्ग माहित नाही, तेव्हा एसीपी संजय सिंह यांनी स्वतः रुग्णवाहिकेला रस्ता दाखवत नेतृत्व केले. ९ किलोमीटरचे अंतर, जे गाठण्यासाठी रहदारीमुळे खूप वेळ लागला असता, ते केवळ ११ मिनिटांत पार करून खेळाडूला बीएलके-मॅक्स (BLK-Max) रुग्णालयात पोहोचवण्यात आले. या सतर्कतेमुळे लुंगी न्गिडीला वेळेवर उपचार मिळाले आणि सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते.