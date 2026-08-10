शुभमन गिलपेक्षाही मोठी बोली लागलेला कोण आहे Sanvir Singh? T20 स्पर्धेत भारतीय कर्णधारासह खेळणार

Sanvir Singh For ₹13.20 Lakh In Record Bid in Punjab T20 League: इंडियन प्रीमियर लीगच्या धर्तीवर आता अनेक राज्यांमध्ये टी२० लीग स्पर्धा खेळल्या जातात. नुकतेच पंजाब क्रिकेट असोसिएशननेही शेर-ए-पंजाब टी२० लीग स्पर्धेची घोषणा केली आहे. या स्पर्धेसाठी खेळाडूंचा लिलावही पार पडला आहे, ज्यात अष्टपैलू सनवीर सिंहने सर्वांचेच लक्ष वेधले. त्याला या लिलावात सर्वाधिक रकमेची बोली लागल्याने तो या स्पर्धेतील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला. विशेष म्हणजे त्याने मार्की खेळाडूंनाही मागे टाकले. .मुंबई इंडियन्स विश्वविजेते होणार; जगभरातील ट्वेंटी-२० लीगचा वर्ल्ड कप? ICC चा मास्टर प्लॅन;'World Club T20' नेमकं काय प्रकरण.फाजिल्का फाल्कन्स या संघाने सनवीरला १३.२० लाख रुपयांची बोली लावत आपल्या संघात घेतले. विशेष म्हणजे नियमांनुसार सर्व मार्की खेळाडूंना त्यांच्या त्यांच्या संघांनी १० लाख रुपयांच्या ठरलेल्या किंमतीत संघात सामील करून घेतले होते. त्यामुळे सनवीरला मिळालेली रक्कम मार्की खेळांडूंपेक्षा जास्त आहे. या मार्की खेळाडूंमध्ये भारताचा कसोटी आणि वनडे संघाता कर्णधार शुभमन गिल देखील आहे..शुभमन गिल देखील फाजिल्का फाल्कन्स संघाचा मार्की खेळाडू आहे. त्यामुळे सनवीर आणि गिल एकत्र खेळताना दिसणार आहेत. दरम्यान, या स्पर्धेत गिलशिवाय अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंग, प्रभसिमरन सिंह, रमणदीप सिंह, गुरनूर ब्रार असे काही खेळाडू मार्की खेळाडूंमध्ये सामील होते. या सर्व खेळाडूंना १० लाख रुपये मिळणार आहे..तसेच सनवीर व्यतिरिक्त नमन धीर, अमोलप्रीत सिंह, हरनूर सिंह आणि अश्वनी कुमार यांनाही मोठ्या रकमेच्या बोली लागल्या. नमनधीरला अमृतसन सूर्माजने १०.८० लाखात, तर अमोलप्रीत सिंगला ८.२० लाखात मोहाली किंग्सने खरेदी केले. भटिंडा रॉयल्सने हरनूर सिंह आणि अश्वनी कुमार यांना प्रत्येकी ७ लाखात खरेदी केले. हरप्रीत ब्रारला मोहाली किंग्सने ४ लाखात आणि सुदीप बाजवाला जालंधर वॉरियर्सने ६ लाखात खरेदी केले..PBKS च्या शशांक सिंगचा धक्कादायक निर्णय! म्हणाला, अपमान होत होता, IPL संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण... .कोण आहे सनवीर सिंह?पंजाबमधील लुधियाना येथे १२ ऑक्टोबर १९९६ रोजी सनवीर सिंहचा जन्म झाला. २९ वर्षांचा सनवीर पंजाबसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. तो उजव्या हाताने फलंदाजी, तर मध्यमगती गोलंदाज आहे. तो २०२३ आणि २०२४ साली आयपीएलमध्ये देखील खेळला आहे. तो या दोन्ही वर्षी सनरायझर्स हैदराबाद संघाचा भाग राहिला होता. त्याने ६ आयपीएल सामने खेळले आहेत.तसेच त्याने आत्तापर्यंत कारकिर्दीत २५ प्रथम श्रेणी सामन्यांमधअये ६७० धावा केल्या आहेत, तर २३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ८७८ धावा करताना २५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ४६ टी२० सामने खेळले आहेत. यामध्येत्याने ३२.९४ च्या सरासरीने ५६० धावा केल्या आहेत. त्याने १३ विकेट्सही घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.