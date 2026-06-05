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IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत

Who will replace Virat Kohli in Afghanistan ODI Series: विराट कोहली मांडीच्या दुखापतीमुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेतून बाहेर झाला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्याचा बदली खेळाडूसाठी चार जणांमध्ये शर्यत आहे.
Who will replace Virat Kohli in Afghanistan ODI Series

Who will replace Virat Kohli in Afghanistan ODI Series

Sakal

Pranali Kodre
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IND vs AFG ODI: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने (Virat Kohli) मांडीचा स्नायू (Hamstring) दुखावल्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेतून माघार घेतली आहे. तीन सामन्यांची ही मालिका धरमशाला येथे १३ जूनपासून सुरू होत आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे विराट कोहली या मालिकेत खेळणार नसल्याचे बीसीसीआयच्या (BCCI) सूत्रांनी सांगितले.

Who will replace Virat Kohli in Afghanistan ODI Series
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