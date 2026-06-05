IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत

IND vs AFG ODI: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने (Virat Kohli) मांडीचा स्नायू (Hamstring) दुखावल्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेतून माघार घेतली आहे. तीन सामन्यांची ही मालिका धरमशाला येथे १३ जूनपासून सुरू होत आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे विराट कोहली या मालिकेत खेळणार नसल्याचे बीसीसीआयच्या (BCCI) सूत्रांनी सांगितले. .IND vs AFG, ODI: विराट कोहली अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेला मुकणार? मोठी अपडेट समोर; रोहितबाबतही सस्पेन्स कायम.३७ वर्षीय विराट कोहली तंदुरुस्तीसाठी अग्रगण्य समजला जातो. आयपीएलमध्ये सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरच्या यशात विराट कोहलीची कामगिरी निर्णायक ठरली होती. यंदाच्या या स्पर्धेत त्याने एक शतक आणि पाच अर्धशतकांसह ६७५ धावा फटकावल्या. मात्र गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात विराट कोहलीला ही दुखापत झाल्याचे दिसून येत होते. फलंदाजी करताना त्याने काही वेळ मैदानावर उपचार करून घेतले होते..त्यामुळे आता अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेत विराट कोहलीच्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार याची चर्चा आहे. सध्या यासाठी महाराष्ट्राच्या ऋतुराज गायकवाडचे नाव सर्वात आघाडीवर आहे. अनेक रिपोर्ट्सनुसार ऋतुराजला विराट कोहलीच्या जागेवर संधी दिली जाईल, तसेच आगामी श्रीलंकेतील अ संघांच्या तिरंगी मालिकेत ऋतुराजच्या जागेवर रजत पाटिदारला संधी दिली जाईल. ऋतुराजची भारतासाठी वनडेत चांगली कामगिरी झाली आहे. त्याने गेल्यावर्षाच्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडेत शतकही केले होते. त्याची लिस्ट ए क्रिकेटमधील कामगिरी दमदार आहे. त्याने ९९ लिस्ट ए क्रिकट सामन्यांत २० शतके आणि १९ अर्धशतकांसह ५८.८३ च्या सरासरीने ५०६० धावा केल्या आहेत..दरम्यान, ऋतुराजचे नाव जरी आघाडीवर असले, तरी विराटच्या बदली खेळाडूसाठी त्याला यशस्वी जैस्वाल, तिलक वर्मा आणि देवदत्त पडिक्कल या तीन खेळाडूंकडूनही टक्कर मिळू शकते. हे तिघेही भारताच्या वनडे संघात संधी मिळवण्यासाठी शर्यतीत आहेत.यशस्वी जैस्वालनेही गेल्यावर्षीच्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शतक केले होते. त्याचीही वनडेतील कामगिरी चांगली आहे. त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ३९ सामन्यांत ६ शतकांसह १७४६ धावा केल्या आहेत.तसेच सध्या विराट कोहलीनंतर रोहित शर्माही अफगाणिस्तानविरुद्धच्या या मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे. आयपीएलमध्ये रोहित शर्मालाही हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीचा त्रास झाला होता. त्यामुळे तो काही सामन्यांना मुकला होता. बऱ्यापैकी तंदुरुस्ती मिळाल्यानंतर रोहित शर्मा पुढचे काही सामने खेळला, परंतु तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचे जाणवत नव्हते. त्यामुळे जर रोहितच्या खेळण्यावरही प्रश्नचिन्ह असेल, तर जैस्वालच्या रुपात सलामीसाठीही एक पर्याय असेल..वैभव सूर्यवंशीला विराट कोहलीने IPL जिंकल्यानंतर नक्की काय सांगितलं? RCB च्या Video ने उघडलं रहस्य.याशिवाय तिलक वर्मा टी२० संघाचा प्रमुख असतानाच त्याला वनडेतही संधी दिली जाऊ शकते. त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ४७ सामन्यांत ६ शतकांसह १८६७ धावा केल्या आहे. याशिवाय देवदत्त पडिक्कलचे अद्याप वनडे पदार्पण झालेले नाही. पण तो कसोटी संघाचा भाग आहे. त्याची लिस्ट ए क्रिकेटमधील कामगिरी अत्यंत उत्तम आहे. ४२ सामन्यांत तब्बल ८२.२३ च्या सरासरीने त्याने १३ शतके आणि १४ अर्धशतकांसह २७९६ धावा केल्या आहेत. त्याने आयपीएल २०२६मध्येही ४६४ धावा करत प्रभावित केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.