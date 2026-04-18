SRH vs CSK: चेन्नईच्या संघात मोठा बदल होणार! स्पर्धेतून बाहेर झालेल्या खलील अहमदची जागा घेण्यासाठी ४ खेळाडूंचे पर्याय

CSK Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सला ६ वा सामना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध शनिवारी (१८ एप्रिल) होणार आहे. हा सामना हैदराबादमधील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. या सामन्यातून एमएस धोनीचे (MS Dhoni) पुनरागमन होणार की नाही, याकडे अनेकांचे लक्ष असणार आहे. कारण धोनीने पहिल्यांदाच संघासह दुसऱ्या शहरात प्रवास केला आहे. यापूर्वी घराबाहेर झालेल्या सामन्यांसाठी धोनीने प्रवास केला नव्हता. मात्र धोनी हैदराबादमध्ये पोहचला आहे. पण तो खेळणार की नाही, हे अद्याप निश्चित नाही. पण असे असले तरी चेन्नई सुपर किंग्सला या सामन्यात एक बदल निश्चितपणे करावा लागणार आहे. कारण चेन्नई सुपर किंग्सचा (Chennai Super Kings) प्रमुख वेगवान गोलंदाज खलील अहमद (Khaleel Ahmed) या हंगामातून बाहेर झाला आहे. .IPL 2026 News: मुंबई इंडियन्सचा नेट बॉलर CSK च्या ताफ्यात! काल वानखेडेवर होता, आज मोठा ट्विस्ट; रोहितचा आशीर्वाद घेतला अन्....खलील अहमदला कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात मांडीची दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला गोलंदाजीदरम्यानच मैदानातून बाहेर जावे लागले होते. त्याची दुखापत गंभीर असल्याने नंतर लक्षात आहे. त्याला किमान अडीच ते तीन महिन्यांच्या विश्रांतीची गरज आहे, त्यामुळे त्याला उर्वरित हंगामातून बाहेर जावे लागले आहे. अद्याप त्याच्या बदली खेळाडूची घोषणा चेन्नईकडून करण्यात आलेली नाही..मात्र, आता तो बाहेर झाल्याने हैदराबादविरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याच्या जागेवर कोण खेळणार हा मोठा प्रश्न आहे. चेन्नईकडे सध्या खलीलची जागा घेण्यासाठी संघात ४ खेळाडू आहेत. यामध्ये मुकेश चौधरी (Mukesh Choudhary) आणि मॅट हेन्री (Matt Henry) यांचे नाव आघाडीवर आहेत. मुकेश चौधरी यापूर्वीही चेन्नईसाठी खेळला असून बऱ्याच वर्षांपासून संघात आहे. त्याने २०२२ मध्ये चेन्नईसाठी १३ सामन्यांत १६ विकेट्सही घेतल्या होत्या. त्याची चेन्नईसाठी कामगिरीही चांगली आहे. त्यामुळे त्याला पहिले प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मॅट हेन्रीचंही नाव आघाडीवर आहे. हेन्रीकडे आंतरराष्ट्रीय अनुभव आहे. तो न्यूझीलंडचा महत्त्वाचा गोलंदाजही आहे. त्याने चेन्नईसाठी या हंगामात तीन सामने खेळले आहेत, परंतु त्याला फारशी चमक दाखवता आली नाही. मात्र, त्याचा अनुभव पाहाता, त्याला संधी दिली जाऊ शकते..या दोघांशिवाय रामकृष्ण घोष (Ramakrishna Ghosh) या महाराष्ट्राच्या अष्टपैलू खेळाडूचंही नाव चर्चेत आहे.त्याच्याकडे ताशी १४० किमी वेगात चेंडू टाकण्याची क्षमता तर आहेच, पण त्यासोबतच तो फलंदाजीतही योगदान देऊ शकतो. पण त्याला टी२० मधील फारसा अनुभव नाही. पण तरी त्याच्याकडे असलेल्या कौशल्याचा विचार करता त्याला संधी मिळू शकते. याशिवाय झॅकरी फोक्स (Zakary Foulkes) हा देखील एक चांगला पर्याय आहे. युवा खेळाडू असलेल्या फोक्सने ६८ टी२० मध्ये ७७ विकेट्स घेतल्या आहेत..IPL 2026 Playoffs Scenario: कोलकाताचे आव्हान संपुष्टात? गुजरात टायटन्सकडून दारूण पराभव, Point Table मध्ये मोठा बदल.चेन्नई सध्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीनच परदेशी खेळाडू खेळवत आहेत. त्यामुळे त्यांना आणखी एक परदेशी खेळाडू खेळवण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे हेन्री आणि फोक्स या दोन्ही न्यूझीलंडच्या खेळाडूंचेही पर्याय चेन्नईसाठी खुले आहेत. तसेच जर चेन्नईने तीनच परदेशी खेळाडूंसोबतच जाण्याचा विचार केल्यास मुकेश किंवा रामकृष्ण घोषला संधी मिळू शकते.