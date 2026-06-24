IND vs ENG, T20I: एकट्या वैभव सूर्यवंशीसाठी इंग्लंडमध्ये वेगळी ड्रेसिंग रुम असणार! पण नेमकं यामागे खरं कारण काय?

IND vs ENG T20I news: भारताचा टी२० संघ सध्या आयर्लंड दौऱ्यावर असून त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. इंग्लंडमध्ये १ जुलैपासून पाच सामन्यांची टी२० मालिका होणार आहे. या मालिकेसाठी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचाही (Vaibhav Sooryavanshi) भारतीय संघात (Team India) समावेश आहे. त्यामुळे तो इंग्लंडमध्ये कशी कामगिरी करतो हे पाहण्यासाठी अनेक जण उत्सुक आहेत. भारतीय संघात निवड झालेला तो सर्वात युवा खेळाडू आहे, त्याने ३७ वर्षांपूर्वीचा सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला आहे. .Vaibhav Sooryavanshi पर्यंत रघूनं पोहचवली टीम इंडियाची जर्सी, १५ वर्षांच्या पोराची कशी होती रिऍक्शन? BCCI ने शेअर केला Video.दरम्यान, असे असले तरी त्याच्यासमोर एक मोठी अट असणार आहे. त्याला इंग्लंडमध्ये वेगळी ड्रेसिंग रुम (Changing Room) वापरावी लागणार आहे. याचे कारण १६ वर्षांखालील खेळाडूंसाठी आयसीसीच्या मान्यताप्राप्त स्पर्धांसाठी लागू केलेले बाल संरक्षण धोरण आहे. द गार्डियनने दिलेल्या वृत्तानुसार इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ECB) याबाबत पुष्टी केली आहे की मालिकेदरम्यान लागू असलेल्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व सुविधा दिल्या जातील..ECB ने म्हटले आहे की ही मालिका आयसीसीच्या अंतर्गत असल्याने बालसुरक्षा प्रक्रिया लागू होते. मालिकेदरम्यान उद्भवलेल्या कोणत्याही सुरक्षेबाबत काही परिस्थिती आयसीसीकडून हाताळल्या जाऊ शकतात. तसेच ECB चे देखील धोरण कायम लागू असेल.' ECB चेही याबाबत बालकल्याण धोरण आहे. त्यामुळे दोन्ही धोरणे एकत्रितपणे लागू असतील.ECB ने असंही सांगितले की वैभवच्या वयाचा विचार करून अतिरिक्त सहाय्य आणि काळजी घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या दौऱ्यासाठी वैभवसोबत त्याचे पालकही आहेत. जरी संघाच्या साधारण नियमाच्या हे बाहेर असलं, तरी त्याच्या वयामुळे त्यांना त्याच्यासोबत एकाच हॉटेलमध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..वैभव अद्याप १६ वर्षांचा पूर्ण न झाल्याने त्याला प्रौढ खेळाडूंसाठी असलेल्या ड्रेसिंग रुम त्यांच्यासोबत वापरण्याची परवानगी नसेल, पण असं असलं तरी त्याला त्या ड्रेसिंग रुममध्ये प्रवेश असेल आणि तो बैठकींसाठीही उपस्थित राहू शकतो. मात्र खेळाडू सामना सुरू होण्यापूर्वी आणि संपल्यानंतर कपडे बदलत असताना लागू होणाऱ्या मर्यादा कायम राहतील. यादरम्यान त्याला ड्रेसिंग रुम वापरता येणार नाही. त्याच्यासाठी त्यासाठी वेगळी व्यवस्था केली जाईल..India ODI Squad: भारताचा वनडे संघ जाहीर! इंग्लंड दौऱ्यातून शतक करणाऱ्या जैस्वालला डच्चू, तर विराट कोहलीबाबत काय झाला निर्णय?.दरम्यान, अशा प्रकारची व्यवस्था इंग्लंडमधील क्रीडा क्षेत्रात नवीन नाही. गेल्या हंगामात आर्सेनल अकादमीचा खेळाडू मॅक्स डाऊमनलाही वयाची १६ वर्षे पूर्ण करण्यापर्यंत वेगळी सुविधा वापरावी लागली होती. मात्र भारतातील देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये असे नियम लागू होत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.